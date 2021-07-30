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Türkiye
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İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

2021-07-30 17:50:44
İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

#1
Foto - Gölcük Mahallesi'nde bahçelere yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Gölcük Mahallesi'nde bahçelere yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

#2
Foto - Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

#3
Foto - Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz ile itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına almayı başaran ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz ile itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına almayı başaran ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

#4
Foto - Öte yandan, Kiraz ilçesinde de bahçe ile orman arasındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan, Kiraz ilçesinde de bahçe ile orman arasındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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