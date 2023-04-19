2023-04-19 10:26:42 İzmir’de boyoz ve gevreğe zam
İzmir'in meşhur lezzetleri olan boyoz ve gevreğe zam geldi.
Emekli korgeneral 'İran, Rusya'dan Türkiye'ye karşı silah alacak' demişti! Sinsi adım atıldı, o silahı aldılar
İzmir'in meşhur lezzetleri olan boyoz ve gevreğe zam geldi.
İzmir'de 5 liraya satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozu, 7 liraya çıktı. Yeni fiyat tarifesinin perşembe gününden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.
İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası’nın kararı ile 5 liradan satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozu, yüzde 40 oranında zamlanarak 7 lira oldu. Yeni fiyat, 20 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23