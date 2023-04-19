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İzmir’de boyoz ve gevreğe zam

2023-04-19 10:26:42
İzmir’de boyoz ve gevreğe zam

İzmir'in meşhur lezzetleri olan boyoz ve gevreğe zam geldi.

#1
Foto - İzmir’de boyoz ve gevreğe zam

İzmir'de 5 liraya satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozu, 7 liraya çıktı. Yeni fiyat tarifesinin perşembe gününden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

#2
Foto - İzmir’de boyoz ve gevreğe zam

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası’nın kararı ile 5 liradan satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozu, yüzde 40 oranında zamlanarak 7 lira oldu. Yeni fiyat, 20 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

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