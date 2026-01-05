İzin çıktı: Katarlılar Türkiye'nin ünlü şirketini satın aldı

Türk Hava Yolları A.O. ve Thai Airways International Public Company Limited arasında akdedilen Ortak İş Anlaşması'na, uygulanmaya başlamasından itibaren 3 yıl ve tarafların mutabakata varması halinde 2 yıl daha bireysel muafiyet tanınması kararlaştırıldı. Nihai olarak Valeo S.E. tarafından kontrol edilen VLS Chennai'nin ortak kontrolünün, nihai olarak Tata Sons Private Limited tarafından kontrol edilen Tata AutoComp Systems Limited ile nihai olarak Valeo S.E. tarafından kontrol edilen Ichikoh Industries Ltd'nin yeni kurduğu ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınması işlemi uygun bulundu.