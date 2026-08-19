Kostas Çukalas: Türkiye'ye karşı çok pasif kalıyoruz, her dediklerini yapıyorlar

Türkiye’nin belirlediği iki deniz parkı ile uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini öne süren Çukalas; Meis, Semadirek ve Limni adalarının yetki alanlarının yok sayıldığını, bu durumun Yunanistan’ın kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ve karasularını ihlal ettiğini iddia etti. Çukalas, hükümetin geçmişte Türkiye-Libya mutabakatı ve Doğu Akdeniz’deki kablo döşeme krizlerinde gösterdiği pasif tutumu tekrarlamaması gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: