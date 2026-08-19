Kostas Çukalas: Türkiye'ye karşı çok pasif kalıyoruz, her dediklerini yapıyorlar
Yunanistan muhalefet partisi PASOK’un basın sözcüsü Kostas Çukalas, Atina hükümetini yerden yere vururken Türkiye ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan muhalefet partisi PASOK’un basın sözcüsü Kostas Çukalas, Atina hükümetini yerden yere vururken Türkiye ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunanistan muhalefet partisi PASOK’un basın sözcüsü Kostas Çukalas, Türkiye’nin Ege Denizi’nde ilan ettiği “deniz parkları” kararına ve Yunan hükümetinin bu gelişmelere yönelik tutumuna sert eleştiriler yöneltti. Miçotakis hükümetinin yürüttüğü Türk-Yunan ilişkilerindeki “sakin sular” politikasının tam bir çıkmaza girdiğini belirten Çukalas, Yunanistan’ın ulusal haklarını korumak adına Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye’ye karşı derhal yaptırım talep etmesi gerektiğini vurguladı.
Çukalas yaptığı açıklamada, hükümetin tepkisizliğinin Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrinini fiili bir politikaya dönüştürmesine imkan sağladığını savundu. Sorunları görmezden gelmenin ve uluslararası konjonktürü doğru okuyamamanın son derece tehlikeli bir duruş olduğunu ifade eden sözcü, Miçotakis yönetimine “ulusal kırmızı çizgilerden asla taviz vermeme” çağrısında bulundu.
Türkiye’nin belirlediği iki deniz parkı ile uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini öne süren Çukalas; Meis, Semadirek ve Limni adalarının yetki alanlarının yok sayıldığını, bu durumun Yunanistan’ın kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ve karasularını ihlal ettiğini iddia etti. Çukalas, hükümetin geçmişte Türkiye-Libya mutabakatı ve Doğu Akdeniz’deki kablo döşeme krizlerinde gösterdiği pasif tutumu tekrarlamaması gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:
“Yunan halkı, vereceği oylarla PASOK liderliğinde ülkenin ulusal haklarını güvence altına alan farklı bir dış politikanın garantörü olacaktır. Yunanistan’ın egemenlik hakları müzakere edilemez.”
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