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Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev soruşturmada ifade veren örgüt mensubu R.Ş., Alihan Kuriş suç örgütünün milyarlarca liralık devasa kayıt dışı finans ağını ve Ekrem İmamoğlu ile yapılan kirli oy pazarlığını tüm çıplaklığıyla deşifre etti. 2016 yılında 60 yaşındayken şüpheli biçimde vefat eden Ahmet Arif Denizolgun’un ardından koltuğu şaibeli şekilde devralan yeğeni Alihan Kuriş’in, örgüt üyelerinin oylarını para karşılığı sattığı belgelendi.

#1
Foto - Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturmasına yansıyan yeni ifadeler, örgütün kirli çarkını ifşa ediyor. Soruşturma dosyasına giren şok itiraflar, Alihan Kuriş suç örgütünün Türkiye’yi hedef alan finans ve rant çarkını gözler önüne serdi. Medyaya yansıyan 100 milyar liralık servetin "buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunu belirten tanık R.Ş.; fitre, zekat ve kurban derisi adı altında makbuzsuz toplanan milyarlarca liranın Ümraniye’deki merkezde depolandığını aktardı. Toplanan bu kayıt dışı servetin, Alihan Kuriş’in talimatı ve çifte vatandaş olan kardeşleri Tuna ile Hilmi Kuriş ve annesi Ayşe Gülderen Kuriş üzerinden Almanya ve Hollanda’ya kaçırıldığı saptandı.

#2
Foto - Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında emniyete başvuran Süleymancılar cemaat mensubu R.Ş., örgüt lideri Alihan Kuriş ve yakın ekibinin kurduğu devasa kayıt dışı finans ağını gözler önüne serdi.

#3
Foto - Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

Doğduğundan beri cemaatin içinde yer aldığını belirten R.Ş., kamuoyunda konuşulan rakamların cemaatin gerçek mal varlığının yanında devede kulak kaldığını belirtti.

#4
Foto - Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

"100 MİLYAR TL BUZDAĞININ SADECE GÖRÜNEN KISMI" Cemaatin medyaya yansıyan 100 milyar liralık servetine ilişkin haberlerin gerçeğin çok ufak bir boyutunu yansıttığını dile getiren tanık R.Ş., kayıt dışı servetin hayal edilemeyecek boyutlarda olduğunu söyledi.

#5
Foto - Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

R.Ş. ifadesinde, "Medyada belirtilen 100 Milyar TL, devletin resmi olarak tespit edebildiği miktardır ve gerçek servetin yanında çok az kalır" diyerek çarpıcı bir gerçeği ifşa etti.

#6
Foto - Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

Birçok dev şirketin ve gayrimenkulün, Alihan Kuriş'in güvendiği üçüncü şahıslar adına tescil ettirilerek gizlendiğini belirten R.Ş., gerçek mal varlığının tam boyutunu yalnızca Kuriş ve çok dar bir kadronun bildiğini ifade etti.

#7
Foto - Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

MAKBUZSUZ YARDIMLAR YURT DIŞINA UÇURULDU: Tanık R.Ş., bu devasa finans imparatorluğunun temelinde cemaat tabanından hayır adı altında toplanan yardımların yattığını açıkladı.

#8
Foto - Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

Cemaatin ana gelir kalemlerinin fitre, zekat ve kurban derisi olduğunu aktaran R.Ş., Alihan Kuriş'in talimatıyla toplanan bu paralar için kesinlikle makbuz kesilmediğini belirtti.

#9
Foto - Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

Türkiye'nin dört bir yanından toplanan paraların Ümraniye'deki genel merkez büyük kursta depolandığını belirten R.Ş., paranın tam miktarını sadece Kuriş ile "kara kutusu" olarak bilinen M.U.'nun bildiğini söyledi.

#10
Foto - Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

Normalde cemaatteki fakir öğrencilerin yetişmesi amacıyla toplanan bu yardımların, kimsenin ruhu duymadan Almanya ve Hollanda'ya kaçırıldığı ifade tutanaklarına girdi.

#11
Foto - Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

ALMANYA KAÇIŞ PLANI VE KARDEŞLERİN ROLÜ Kayıt dışı paraların yurt dışına aktarılmasında Alihan Kuriş'in çifte vatandaş olan kardeşleri Tuna veya Hilmi'nin aktif rol oynadığını, anneleri Ayşe Gülderen Kuriş'in de bu süreci yönettiğini belirten R.Ş., paranın kaçırılmasıyla Almanya'da devasa bir merkez kurulduğunu belirtti. Amacın, Türkiye'de sıkışıldığında merkezi tamamen Almanya'ya taşımak ve Alman devleti güvencesi altında tıpkı FETÖ gibi Türkiye'de yakalanma riski olmadan faaliyet göstermek olduğunu öne sürdü.

#12
Foto - Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

ŞÜPHELİ ÖLÜM VE SİYASİ PAZARLIK İDDİALARI Tanık R.Ş.'nin ifadesinde ayrıca, eski lider Ahmet Arif Denizolgun'un 2016 yılındaki ölümünün şüpheli olduğunu ve Alihan Kuriş'in bu ölümden önceden haberdar olduğuna dair şüphelerini dile getirdi. İfadedeki en çarpıcı iddialardan biri de cemaatin siyasi seçimleri manipüle etmek için cemaat üyelerinin oylarını bir "sopa" gibi kullanması oldu.

#13
Foto - Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

R. Ş., Alihan Kuriş'in siyasi partilerden oy karşılığında devasa paralar ve gayrimenkuller talep ettiğini belirterek "Alihan Kuriş, Türkiye'de siyaseti dizayn etmek amacıyla cemaatin oy gücünü sopa gibi kullandı.

#14
Foto - Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

Siyasi partilerden oy karşılığında yüksek miktarda paralar ve binalar talep edip bunları kendi üzerine geçirdi. Bunun en somut örneği; Trabzon'dan hemşerisi olan Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'yi desteklemek üzere kayıt dışı yüklü miktarda nakit para almasıdır.

#15
Foto - Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

Bu kirli anlaşma karşılığında seçimlerde Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye'deki cemaat mensuplarına CHP'yi desteklemeleri yönünde kesin talimat verildi.

#16
Foto - Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

Ekrem İmamoğlu'ndan alınan bu kayıt dışı paralar da yine yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldı" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla derinleştirilen soruşturmada şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takibin sürdüğü bildirildi.

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