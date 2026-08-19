Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev soruşturmada ifade veren örgüt mensubu R.Ş., Alihan Kuriş suç örgütünün milyarlarca liralık devasa kayıt dışı finans ağını ve Ekrem İmamoğlu ile yapılan kirli oy pazarlığını tüm çıplaklığıyla deşifre etti. 2016 yılında 60 yaşındayken şüpheli biçimde vefat eden Ahmet Arif Denizolgun’un ardından koltuğu şaibeli şekilde devralan yeğeni Alihan Kuriş’in, örgüt üyelerinin oylarını para karşılığı sattığı belgelendi.