Alihan Kuriş ve İmamoğlu’nun kirli pazarlığı: Hayır paraları Almanya’ya, cemaat oyları CHP’ye satıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturmasına yansıyan yeni ifadeler, örgütün kirli çarkını ifşa ediyor. Soruşturma dosyasına giren şok itiraflar, Alihan Kuriş suç örgütünün Türkiye’yi hedef alan finans ve rant çarkını gözler önüne serdi. Medyaya yansıyan 100 milyar liralık servetin "buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunu belirten tanık R.Ş.; fitre, zekat ve kurban derisi adı altında makbuzsuz toplanan milyarlarca liranın Ümraniye’deki merkezde depolandığını aktardı. Toplanan bu kayıt dışı servetin, Alihan Kuriş’in talimatı ve çifte vatandaş olan kardeşleri Tuna ile Hilmi Kuriş ve annesi Ayşe Gülderen Kuriş üzerinden Almanya ve Hollanda’ya kaçırıldığı saptandı.