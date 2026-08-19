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"ABD'nin saldırılarına destek vermeyin" uyarısı İran’dan körfez ülkelerine tehdit

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

"ABD'nin saldırılarına destek vermeyin" uyarısı İran’dan körfez ülkelerine tehdit

İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, Körfez ülkelerini ABD ordusuna yardım etmemeleri konusunda uyardı.

#1
Foto - "ABD'nin saldırılarına destek vermeyin" uyarısı İran’dan körfez ülkelerine tehdit

İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerini uyardı. Genelkurmay Başkanı Abdullahi, "Uyarıyoruz:

#2
Foto - "ABD'nin saldırılarına destek vermeyin" uyarısı İran’dan körfez ülkelerine tehdit

Saldırgan ABD ordusuna sağlanan her türlü yardım veya kolaylık, ABD askeri operasyonuna katılmakla eşdeğerdir.

#3
Foto - "ABD'nin saldırılarına destek vermeyin" uyarısı İran’dan körfez ülkelerine tehdit

Bu kadar çok sayıda askeri uçağın, özellikle de yakıt ikmal uçaklarının, ev sahibi ülkelerin bilgisi dışında bölgedeki üslerde bulunması pek mümkün görünmüyor.

#4
Foto - "ABD'nin saldırılarına destek vermeyin" uyarısı İran’dan körfez ülkelerine tehdit

Basra Körfezi'ne kıyısı olan ve topraklarını ABD'nin İran'a karşı kullanmasına izin vermeyecekleri yönünde çeşitli açıklamalar yayınlayan ülkeler, bu durumun tam olarak farkında olduğumuzu bilmelidir" ifadelerini kullandı.

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