Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Ordu'da...

Festival programında ünlü sanatçıların konserlerinin yanı sıra Zeki Müren’in ölümsüz eserleri de “Zeki Müren Şarkıları” programında müzikseverlerin dinletisine sunulacak. Ordu Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde gerçekleşecek konserin yanı sıra Tayfun Gürsoy Parkı’nda düzenlenecek “Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı” konseri eşsiz bir müzik şöleni yaşatacak. SERGİLER, SÖYLEŞİLER, ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ORDU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE Festival kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi Binası Fuaye Alanı’nda “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri”, Taşbaşı Sanat Alanı’nda ise “Yaşayan Miras: Ordu Sergisi” ve “Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri” sanatseverlerle buluşacak. Durugöl Parkı Çocuk Etkinlik Alanı’nda kurulacak Çocuk Köyü, ASELSAN Çocuk Şenliği ve Etnospor da çocukların eğlence dünyasına ortak olacak. Fotoğraf tutkunları ise FotoMaraton Ordu ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde Ordu’nun yeşil ve mavi hakimiyetinde olan doğal güzelliklerini kendi objektiflerinden ölümsüzleştirecek. Ordu Kültür Yolu Festivali, 22-30 Ağustos tarihleri arasında konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan yüzlerce etkinlikle ziyaretçilerine şehrin kültürel zenginliğini sanatla iç içe deneyimleme fırsatı sunacak. Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.