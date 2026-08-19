Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Ordu'da...
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin on beşinci durağı Ordu, 22-30 Ağustos tarihleri arasında ilk kez festival coşkusuna ortak olacak. Dokuz gün boyunca konser, sergi, söyleşi, atölye, çocuk etkinlikleri ve gastronomi rotalarıyla birbirinden özel programlara ev sahipliği yapacak şehir, kültür ve sanatseverleri bir araya getirecek. Festival kapsamında Ordu’nun yaylaları ve bereketli topraklarının şekillendirdiği zengin mutfak kültürü ise 40’tan fazla Lezzet Noktası’nda ziyaretçilerin keşfine sunulacak.