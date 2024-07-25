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Spor
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İtalyanlar yıkan gelişmeyi duyurdu: Gözler o saate çevrildi, her şey olabilir… Göz göre göre alınacak…

2024-07-25 12:53:22
İtalyanlar yıkan gelişmeyi duyurdu: Gözler o saate çevrildi, her şey olabilir… Göz göre göre alınacak…

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Lugano'yu 4-3 mağlup ederek tur kapısını aralayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Forvet transferi için bir süredir görüşmelerde bulunduğu Youssef En-Nesyri'yi İstanbul'a getirerek santrfor mevkisini Faslı oyuncuyla dolduran sar-lacivertli ekip gözünü orta sahaya çevirdi. Fenerbahçe yönetimi o yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İşte detaylar...

#1
Foto - İtalyanlar yıkan gelişmeyi duyurdu: Gözler o saate çevrildi, her şey olabilir… Göz göre göre alınacak…

Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Lugano ile karşı karşıya geldi.

#2
Foto - İtalyanlar yıkan gelişmeyi duyurdu: Gözler o saate çevrildi, her şey olabilir… Göz göre göre alınacak…

Jose Mourinho'nun öğrencileri İsviçre ekibini 4 golle geçerek tur kapısını araladı.

#3
Foto - İtalyanlar yıkan gelişmeyi duyurdu: Gözler o saate çevrildi, her şey olabilir… Göz göre göre alınacak…

Maçta takımı adına 3 gol kaydeden Edin Dzeko ise maça damga vurdu.

#4
Foto - İtalyanlar yıkan gelişmeyi duyurdu: Gözler o saate çevrildi, her şey olabilir… Göz göre göre alınacak…

Geçen sezon 25 golle adeta ikinci baharını yaşayan 38 yaşındaki yıldız, sarılacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu 4-3 yenip, tur kapısını araladığı maçta da biri penaltıdan olmak üzere hat-trickle galibiyetin mimarı oldu.

#5
Foto - İtalyanlar yıkan gelişmeyi duyurdu: Gözler o saate çevrildi, her şey olabilir… Göz göre göre alınacak…

Transfer sezonunda Hajduk Split'ten teklif almasına rağmen kalmayı seçen ve kulübe bağlılığını gösteren Dzeko, takımın yeni transferi Youssef En-Nesyri'ye de performansıyla gözdağı verdi.

#6
Foto - İtalyanlar yıkan gelişmeyi duyurdu: Gözler o saate çevrildi, her şey olabilir… Göz göre göre alınacak…

Fenerbahçe forması altında kaçırdıkları gollerle eleştirilse de kaleye gönderdiği şutlar ve isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

#7
Foto - İtalyanlar yıkan gelişmeyi duyurdu: Gözler o saate çevrildi, her şey olabilir… Göz göre göre alınacak…

Kanarya'da ikinci sezonunu yaşayan ve ilk döneminde ligde gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Dzeko, sarı-lacivertlilerde çektiği 77 isabetli şutun 28'ini ağlarla buluşturdu.

#8
Foto - İtalyanlar yıkan gelişmeyi duyurdu: Gözler o saate çevrildi, her şey olabilir… Göz göre göre alınacak…

A Spor'a göre; Öte yandan transfer çalışmalarınıda yürüten Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.

#9
Foto - İtalyanlar yıkan gelişmeyi duyurdu: Gözler o saate çevrildi, her şey olabilir… Göz göre göre alınacak…

Faslı yıldız futbolcu En-Nesyri'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, gözünü orta saha transferine çevirdi.

#10
Foto - İtalyanlar yıkan gelişmeyi duyurdu: Gözler o saate çevrildi, her şey olabilir… Göz göre göre alınacak…

Kanarya, İtalya Serie A ekibi Atalata forması giyen yıldız futbolcu Mario Pasalic'e kancayı taktı.

#11
Foto - İtalyanlar yıkan gelişmeyi duyurdu: Gözler o saate çevrildi, her şey olabilir… Göz göre göre alınacak…

29 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncunun transferi için girişimlere başladı.

#12
Foto - İtalyanlar yıkan gelişmeyi duyurdu: Gözler o saate çevrildi, her şey olabilir… Göz göre göre alınacak…

Hırvat futbolcu, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 50 maçta süre aldı. Pasalic, bu maçlarda 8 gol 7 asistlik bir performans sergiledi. Mario Pasalic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'e kadar sürüyor

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