2024-07-25 12:53:22 İtalyanlar yıkan gelişmeyi duyurdu: Gözler o saate çevrildi, her şey olabilir… Göz göre göre alınacak…
UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Lugano'yu 4-3 mağlup ederek tur kapısını aralayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Forvet transferi için bir süredir görüşmelerde bulunduğu Youssef En-Nesyri'yi İstanbul'a getirerek santrfor mevkisini Faslı oyuncuyla dolduran sar-lacivertli ekip gözünü orta sahaya çevirdi. Fenerbahçe yönetimi o yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İşte detaylar...