Bakan Işıkhan’dan bir güzel haber daha! İstihdam ve primde artış müjdesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılında hayata geçirilecek yeni istihdam desteklerini ve programları kamuoyuna duyurdu. Emekli maaşlarına yapılacak yasal zammın yanı sıra ilave iyileştirmelerin de yapılacağını belirten Işıkhan, gençlerin cep harçlıklarında yüzde 50'ye varan artış sağlanacağını ve işverenlere sigortalı başına 65 bin liraya kadar prim desteği verileceğini açıkladı.