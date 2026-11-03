Bakan Işıkhan’dan bir güzel haber daha! İstihdam ve primde artış müjdesi

GENÇ İSTİHDAMINA 472 MİLYAR TL KAYNAK Gençliğin Üretim Çağı Programı’na ilişkin açıklamalarda bulunan Işıkhan, mesleki eğitimden staja, ilk iş deneyiminden istihdam desteklerine kadar beş farklı programın tek çatı altında toplandığını söyledi. Işıkhan, üç yılda 3 milyondan fazla gence ulaşılması hedeflenen program için 472.3 milyar lira kaynak ayrıldığını belirtti. Program kapsamında kamu ve özel sektörde bugüne kadar 144 bin öğrenciye staj imkânı sağlandığını belirten Işıkhan, üç yıl sonunda 800 bin öğrenci için staj kapasitesi oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti. Ne eğitimde ne de istihdamda bulunan gençlere yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Işıkhan, İşgücü Uyum Programlarından bugüne kadar 61 bin 616 gencin yararlandığını açıkladı. Önümüzdeki üç yılda 450 bin gencin daha eğitim ve istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.