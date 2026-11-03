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Bakan Işıkhan’dan bir güzel haber daha! İstihdam ve primde artış müjdesi

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

Bakan Işıkhan’dan bir güzel haber daha! İstihdam ve primde artış müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılında hayata geçirilecek yeni istihdam desteklerini ve programları kamuoyuna duyurdu. Emekli maaşlarına yapılacak yasal zammın yanı sıra ilave iyileştirmelerin de yapılacağını belirten Işıkhan, gençlerin cep harçlıklarında yüzde 50'ye varan artış sağlanacağını ve işverenlere sigortalı başına 65 bin liraya kadar prim desteği verileceğini açıkladı.

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Foto - Bakan Işıkhan’dan bir güzel haber daha! İstihdam ve primde artış müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılında hayata geçirilecek yeni istihdam desteklerini açıkladı. Bakan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonunun varlığının 900 milyar lirayı aştığını da açıkladı.

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Foto - Bakan Işıkhan’dan bir güzel haber daha! İstihdam ve primde artış müjdesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülüyor. Bakan Işıkhan, gençlere yönelik yeni programları ve işverenlere sağlanacak destekleri açıkladı. Bakan Işıkhan, 2027 yılında uygulanmaya başlanacak yeni düzenlemeler kapsamında mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarına katılanlara yönelik ödeme imkânlarının genişletileceğini söyledi.

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Foto - Bakan Işıkhan’dan bir güzel haber daha! İstihdam ve primde artış müjdesi

GENÇLERİN CEP HARÇLIĞI ARTIYOR Bakan Işıkhan, meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarında çalışmaları durumunda İşbaşı Eğitim Programı kapsamında aldıkları cep harçlıklarının daha önce yüzde 30 artırıldığını anımsattı. Bakan Işıkhan, “Aktif işgücü programlarımızda dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yapay zeka, geleceğin meslekleri ve meslek lisesi mezunlarının kendi alanında çalışması durumunda, cep harçlıklarını yüzde 50’ye kadar artırımlı ödeme imkanı getiriyoruz” dedi. Düzenlemenin 2027'den itibaren uygulanacağını belirten Işıkhan, yeni desteklerin mesleki becerilerin geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini vurguladı.

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Foto - Bakan Işıkhan’dan bir güzel haber daha! İstihdam ve primde artış müjdesi

İLK KEZ SİGORTALI OLACAK GENÇLERE TEŞVİK Gençlerin çalışma hayatına katılımını artırmaya yönelik hazırlanan İşe İlk Adım Programı’nın ayrıntılarını paylaşan Işıkhan, 18-25 yaş arasındaki gençlerin ilk iş deneyimlerinin destekleneceğini açıkladı. Program kapsamında ilk kez sigortalı olacak gençlerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla ücret ve sigorta primi desteği sağlanacak. Bakan Işıkhan, İşe İlk Adım Programı ile üç yılda 750 bin gencin istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

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Foto - Bakan Işıkhan’dan bir güzel haber daha! İstihdam ve primde artış müjdesi

GENÇ İSTİHDAMINA 472 MİLYAR TL KAYNAK Gençliğin Üretim Çağı Programı’na ilişkin açıklamalarda bulunan Işıkhan, mesleki eğitimden staja, ilk iş deneyiminden istihdam desteklerine kadar beş farklı programın tek çatı altında toplandığını söyledi. Işıkhan, üç yılda 3 milyondan fazla gence ulaşılması hedeflenen program için 472.3 milyar lira kaynak ayrıldığını belirtti. Program kapsamında kamu ve özel sektörde bugüne kadar 144 bin öğrenciye staj imkânı sağlandığını belirten Işıkhan, üç yıl sonunda 800 bin öğrenci için staj kapasitesi oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti. Ne eğitimde ne de istihdamda bulunan gençlere yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Işıkhan, İşgücü Uyum Programlarından bugüne kadar 61 bin 616 gencin yararlandığını açıkladı. Önümüzdeki üç yılda 450 bin gencin daha eğitim ve istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

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Foto - Bakan Işıkhan’dan bir güzel haber daha! İstihdam ve primde artış müjdesi

İŞVERENLERE 65 BİN LİRAYA KADAR PRİM DESTEĞİ İstihdamı artırmaya yönelik teşviklerin devam ettiğini belirten Işıkhan, ilave istihdam sağlayan işverenlere sigortalı başına 65 bin liraya kadar prim desteği sunulduğunu söyledi. İŞKUR aracılığıyla 2026 yılında 1 milyon 75 bin 474 kişinin özel sektörde işe yerleşmesine aracılık edildiğini açıklayan Işıkhan, önümüzdeki üç yılda yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.

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Foto - Bakan Işıkhan’dan bir güzel haber daha! İstihdam ve primde artış müjdesi

İMALAT SEKTÖRÜNE 187.5 MİLYAR LİRALIK DESTEK İmalat sektöründe mevcut istihdamın korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Işıkhan, İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında 2026 yılında bugüne kadar 15,5 milyar lira destek sağlandığını açıkladı. Programın 2028 yılı sonuna kadar uzatılmasına yönelik düzenleme yapıldığını ifade eden Işıkhan, 2026-2028 döneminde toplam 187,5 milyar lira kaynak aktarılmasının öngörüldüğünü söyledi. Turizm sektöründe istihdamın desteklenmesi amacıyla da yaklaşık 6 milyar lira kaynak tahsis edildiğini bildirdi.

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Foto - Bakan Işıkhan’dan bir güzel haber daha! İstihdam ve primde artış müjdesi

KADIN İSTİHDAMINDA 2.7 MİLYON KİŞİYE DESTEK Kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik programlara da değinen Işıkhan, İş Pozitif Programı aracılığıyla 2,7 milyondan fazla kadının işe yerleşmesine aracılık edildiğini açıkladı. İşgücü Uyum Programından 2024 yılından bu yana 720 bin 224 kişinin yararlandığını belirten Işıkhan, katılımcıların yüzde 80’inin kadınlardan oluştuğunu ifade etti.

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Foto - Bakan Işıkhan’dan bir güzel haber daha! İstihdam ve primde artış müjdesi

SAVUNMA SANAYİİNDE GENÇLERE İSTİHDAM FIRSATI Savunma sanayiinin nitelikli iş gücü ihtiyacına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıklayan Işıkhan, Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ ile iş birlikleri gerçekleştirildiğini belirtti. HAVELSAN tarafından yürütülen KOVAN Programı kapsamında ise ilk aşamada 18-30 yaş arasındaki 500 lisans mezununa eğitim ve istihdam imkânı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

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Yorumlar

Molla kasım

Söylenenlere emekliler inanmıyorlar artık laf ebesi cambazları dileyip geçiyorlar simit yiyip çay içiyorlar
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