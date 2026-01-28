İtalyanlar insansız deniz araçları için Türkiye'ye geldi
HAVELSAN ve VN Maritime işbirliğiyle ileri seviye görev yazılımları entegre edilerek tam otonom ve uzaktan komuta edilebilir hale getirilen RAFNAR botları uluslararası alanda ilgi görüyor. Limanlar, kıyı şeritleri ve yoğun deniz trafiği olan bölgelerde kesintisiz varlık göstermek için sürekli deniz gözetimine ihtiyaç duyan, bunu güvenli, düşük maliyetli ve verimli yapmayı amaçlayan İtalyan Finans Polisi, insansız deniz aracı çözümüyle ilgileniyor.