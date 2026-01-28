  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Kış aylarının çilesi... 5 baharatlı öksürük reçetesi: Sadece balla karıştırın...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kış aylarının çilesi... 5 baharatlı öksürük reçetesi: Sadece balla karıştırın...

Kış aylarının çilesi haline gelen öksürük için doğal reçeteniz artık hazır...

#1
Foto - Kış aylarının çilesi... 5 baharatlı öksürük reçetesi: Sadece balla karıştırın...

Kış aylarının çilesi, geçmek bilmeyen öksürük için doğal tedavi yöntemi arayanlar toplanın! Bu karışım öksürüğü bitirmeye yardımcı olmakla birlikte, balgamı da attırıyor.

#2
Foto - Kış aylarının çilesi... 5 baharatlı öksürük reçetesi: Sadece balla karıştırın...

Kış aylarıyla birlikte soğuk hava, ani ısı değişimleri ve üst solunum yolu rahatsızlıkları birçok kişide geçmek bilmeyen öksürüğe neden oluyor.

#3
Foto - Kış aylarının çilesi... 5 baharatlı öksürük reçetesi: Sadece balla karıştırın...

Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durum, özellikle geceleri artan öksürük ve balgam şikayetiyle daha da yorucu hale gelebiliyor. Kimyasal içerikli ilaçlar yerine doğal yöntemlere yönelenlerin sayısı her geçen gün artarken, evde kolayca hazırlanabilen bazı karışımlar öksürüğün hafiflemesine ve balgamın daha rahat atılmasına yardımcı olabiliyor.

#4
Foto - Kış aylarının çilesi... 5 baharatlı öksürük reçetesi: Sadece balla karıştırın...

İşte kış aylarında sıkça yaşanan bu soruna karşı destekleyici olarak tercih edilen doğal bir karışım tarifi! DOĞAL ÖKSÜRÜK ŞURUBU -1 tatlı kaşığı zencefil -1 tatlı kaşığı karabiber -1 tatlı kaşığı tarçın -1 tatlı kaşığı sarımsak -1 tatlı kaşığı zerdeçal

#5
Foto - Kış aylarının çilesi... 5 baharatlı öksürük reçetesi: Sadece balla karıştırın...

Bu 5 baharatı, 1 su bardağı balın içine dökün ve karıştırın. Yaklaşık 1 saat beklettikten sonra sabah akşam birer kaşık tüketin. Düzenli kullanımda göğsünüz yumuşayacak ve öksürük kesilecek. ve balgamınız azalacak.

Prens Selman'dan İran hamlesi
Dünya

Prens Selman'dan İran hamlesi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü. Muhammed bin Selman "İran İslam Cumhuriyeti'n..
DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!
Gündem

DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!

Suriye’de Şam güçleri karşısında 1 haftada dağılan terör örgütünün kadınları kullanarak uluslararası destek bulmak ve intikam duygularını p..
"Biz Kürtler için yol ayrımı" diyen Savcı Sayan'dan çarpıcı sözler: Ümmet mi, ateistleşmiş sapkınlar mı?..
Siyaset

"Biz Kürtler için yol ayrımı" diyen Savcı Sayan'dan çarpıcı sözler: Ümmet mi, ateistleşmiş sapkınlar mı?..

AK Parti üyesi eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürtlerin “kök, inanç ve vatan” ile “emperyalist projeler ve Marksist ideolojiler” ar..
Deprem alarmı Marmara'yı dağıttı! Büyük göç başladı!
Gündem

Deprem alarmı Marmara'yı dağıttı! Büyük göç başladı!

Marmara’da beklenen olası büyük depreme karşı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı düğmeye bastı. Türkiye’nin üretim ve lojistik kapasitesine zarar..
AB’nin yeni oyunu! Türkiye otomotivde saf dışı mı kalacak? Başkan Erdoğan’dan AB Komisyonu Başkanı’na mektup
Otomotiv

AB’nin yeni oyunu! Türkiye otomotivde saf dışı mı kalacak? Başkan Erdoğan’dan AB Komisyonu Başkanı’na mektup

Avrupa Birliği’nin “Made in EU” yaklaşımı, stratejik sektörlerde üretimi Birlik sınırları içine çekmeyi hedeflerken, AB ile derin entegrasyo..
Bombadan kurtuldular, kıştan kurtulamadılar! Gazze’de 10 çocuk soğuktan öldü
Dünya

Bombadan kurtuldular, kıştan kurtulamadılar! Gazze’de 10 çocuk soğuktan öldü

Dünya Sağlık Örgütü, kış şartlarının ağırlaştığı Gazze’de yetersiz barınma koşulları sebebiyle 10 çocuğun hipotermi sonucu yaşamını yitirdiğ..
