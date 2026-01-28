Fenerbahçe’den kritik adım! Kante transferi tamamlanıyor mu?
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Fransız milli futbolcu N'Golo Kante'nin transferi için çalışmalarına hız verdiği ve anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıktı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Fransız milli futbolcu N'Golo Kante'nin transferi için çalışmalarına hız verdiği ve anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıktı.
Devre arasında Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertlilerin adı N'golo Kante ile ciddi bir biçimde anılmış ve Fransız milli futbolcu anlaşma sağlandığı ifade edilmişti.
İtalyan gazeteci Marco Conterio'nun haberine göre; Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertlilerin Kante ile anlaşmasının an meselesi olduğu bildirildi.
Hem N'Golo Kante ile hem de Fransız yıldızın bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad kulübüyle yapılan görüşmelerin bugün sonuçlanmasının beklendiği bildirildi.
34 yaşındaki deneyimli isim, bu sezon Al-Ittihad formasıyla 25 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. N'Golo Kante geçen sezon hem ligde hem de kupada şampiyonluk sevinçleri yaşamıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23