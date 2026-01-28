  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Fenerbahçe’den kritik adım! Kante transferi tamamlanıyor mu?
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Fenerbahçe’den kritik adım! Kante transferi tamamlanıyor mu?

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Fransız milli futbolcu N'Golo Kante'nin transferi için çalışmalarına hız verdiği ve anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Fenerbahçe’den kritik adım! Kante transferi tamamlanıyor mu?

Devre arasında Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

#2
Foto - Fenerbahçe’den kritik adım! Kante transferi tamamlanıyor mu?

Sarı-lacivertlilerin adı N'golo Kante ile ciddi bir biçimde anılmış ve Fransız milli futbolcu anlaşma sağlandığı ifade edilmişti.

#3
Foto - Fenerbahçe’den kritik adım! Kante transferi tamamlanıyor mu?

İtalyan gazeteci Marco Conterio'nun haberine göre; Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertlilerin Kante ile anlaşmasının an meselesi olduğu bildirildi.

#4
Foto - Fenerbahçe’den kritik adım! Kante transferi tamamlanıyor mu?

Hem N'Golo Kante ile hem de Fransız yıldızın bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad kulübüyle yapılan görüşmelerin bugün sonuçlanmasının beklendiği bildirildi.

#5
Foto - Fenerbahçe’den kritik adım! Kante transferi tamamlanıyor mu?

34 yaşındaki deneyimli isim, bu sezon Al-Ittihad formasıyla 25 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. N'Golo Kante geçen sezon hem ligde hem de kupada şampiyonluk sevinçleri yaşamıştı.

