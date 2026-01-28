Herkes bunu yapıyor ama büyük hata! Beyaz sirkeyi bu 3 yerde sakın kullanmayın uyarısı!
Temizlik dolaplarının vazgeçilmezlerinden biri olan beyaz sirke ile ilgili herkesin yanlış yaptığı detaylar ortaya çıktı.
Temizlik dolaplarının vazgeçilmezlerinden biri olan beyaz sirke ile ilgili herkesin yanlış yaptığı detaylar ortaya çıktı.
Pek çok leke ve kire karşı etkili olan bu yöntem, her alan için sanıldığı kadar güvenli olmayabiliyor.
Temizlik uzmanı, evinde artık beyaz sirke kullanmadığı üç yaygın alanı ve bunun nedenlerini paylaştı.
1. SU ISITICISI (KETTLE) Özellikle kış aylarında mutfağın en çok kullanılan küçük ev aletlerinden biri olan kettle, çaydan sıcak su torbasına kadar pek çok alanda kullanılıyor.
Beyaz sirke kireç çözmede etkili olsa da uzmana göre bu yöntem her zaman yeterli olmuyor. Sirkenin içeriğindeki asetik asit, yoğun kireç oluşumunda birkaç kez kaynatma gerektiriyor ve bu da hem zaman alıyor hem de kalıcı koku bırakabiliyor.
Bunun yerine limon tuzu (sitrik asit) kullanmayı tercih ettiğini belirten uzman, bu yöntemin; kireci anında çözdüğünü, koku bırakmadığını, tamamen doğal olduğunu söylüyor.
2. HAVLULAR Bir süre sonra sertleşen ve yumuşaklığını kaybeden havluların nedeni; deterjan ve yumuşatıcı kalıntılarının liflerde birikmesi. Beyaz sirke geçmişte bu birikimi gidermek için yaygın şekilde kullanılsa da temizlik uzmanı Angela Patrone artık daha etkili alternatiflere yönelmiş durumda. Havlularını yıkarken çamaşır sodası (soda kristali) veya sitrik asit kullandığını belirten uzman, bu yöntemlerin havluları çok daha yumuşak hale getirdiğini ifade ediyor.
3. FAYANS ARALARI (DERZ DOLGULARI) Banyoda fayansları bir arada tutan derzler, nemin alt yüzeylere sızmasını engelleyen kritik bir yapı görevi görüyor.
Uzmanlara göre sirkenin asidik yapısı, özellikle koruyucu kaplaması olmayan derzlerde, yapıyı yavaş yavaş aşındırabiliyor. Bu durum zamanla derzlerin zayıflamasına ve kopmasına yol açabiliyor.
Bu nedenle artık sirke yerine şu yöntemi kullanıyor: Karbonat ve suyu macun kıvamına getirmek Derz aralarına sürmek 10 dakika beklemek Eski bir diş fırçasıyla nazikçe fırçalamak Sabah'a göre; Bu yöntem hem doğal hem de yüzeye zarar vermeden temizlik sağlıyor.
Beyaz sirke birçok alanda etkili bir temizlik ürünü olsa da uzmanlar, asidik yapısı nedeniyle bazı yüzeylerde uzun vadede zarar oluşturabileceği konusunda uyarıyor.
Doğal temizlik yaparken en önemli noktanın, ürünü değil yüzeyi tanımak olduğu vurgulanıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23