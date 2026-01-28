Herkes bunu yapıyor ama büyük hata! Beyaz sirkeyi bu 3 yerde sakın kullanmayın uyarısı!

Beyaz sirke kireç çözmede etkili olsa da uzmana göre bu yöntem her zaman yeterli olmuyor. Sirkenin içeriğindeki asetik asit, yoğun kireç oluşumunda birkaç kez kaynatma gerektiriyor ve bu da hem zaman alıyor hem de kalıcı koku bırakabiliyor.