Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Herkes bunu yapıyor ama büyük hata! Beyaz sirkeyi bu 3 yerde sakın kullanmayın uyarısı!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Herkes bunu yapıyor ama büyük hata! Beyaz sirkeyi bu 3 yerde sakın kullanmayın uyarısı!

Temizlik dolaplarının vazgeçilmezlerinden biri olan beyaz sirke ile ilgili herkesin yanlış yaptığı detaylar ortaya çıktı.

#1
Foto

Pek çok leke ve kire karşı etkili olan bu yöntem, her alan için sanıldığı kadar güvenli olmayabiliyor.

#2
Foto

Temizlik uzmanı, evinde artık beyaz sirke kullanmadığı üç yaygın alanı ve bunun nedenlerini paylaştı.

#3
Foto

1. SU ISITICISI (KETTLE) Özellikle kış aylarında mutfağın en çok kullanılan küçük ev aletlerinden biri olan kettle, çaydan sıcak su torbasına kadar pek çok alanda kullanılıyor.

#4
Foto

Beyaz sirke kireç çözmede etkili olsa da uzmana göre bu yöntem her zaman yeterli olmuyor. Sirkenin içeriğindeki asetik asit, yoğun kireç oluşumunda birkaç kez kaynatma gerektiriyor ve bu da hem zaman alıyor hem de kalıcı koku bırakabiliyor.

#5
Foto

Bunun yerine limon tuzu (sitrik asit) kullanmayı tercih ettiğini belirten uzman, bu yöntemin; kireci anında çözdüğünü, koku bırakmadığını, tamamen doğal olduğunu söylüyor.

#6
Foto

2. HAVLULAR Bir süre sonra sertleşen ve yumuşaklığını kaybeden havluların nedeni; deterjan ve yumuşatıcı kalıntılarının liflerde birikmesi. Beyaz sirke geçmişte bu birikimi gidermek için yaygın şekilde kullanılsa da temizlik uzmanı Angela Patrone artık daha etkili alternatiflere yönelmiş durumda. Havlularını yıkarken çamaşır sodası (soda kristali) veya sitrik asit kullandığını belirten uzman, bu yöntemlerin havluları çok daha yumuşak hale getirdiğini ifade ediyor.

#7
Foto

3. FAYANS ARALARI (DERZ DOLGULARI) Banyoda fayansları bir arada tutan derzler, nemin alt yüzeylere sızmasını engelleyen kritik bir yapı görevi görüyor.

#8
Foto

Uzmanlara göre sirkenin asidik yapısı, özellikle koruyucu kaplaması olmayan derzlerde, yapıyı yavaş yavaş aşındırabiliyor. Bu durum zamanla derzlerin zayıflamasına ve kopmasına yol açabiliyor.

#9
Foto

Bu nedenle artık sirke yerine şu yöntemi kullanıyor: Karbonat ve suyu macun kıvamına getirmek Derz aralarına sürmek 10 dakika beklemek Eski bir diş fırçasıyla nazikçe fırçalamak Sabah'a göre; Bu yöntem hem doğal hem de yüzeye zarar vermeden temizlik sağlıyor.

#10
Foto

Beyaz sirke birçok alanda etkili bir temizlik ürünü olsa da uzmanlar, asidik yapısı nedeniyle bazı yüzeylerde uzun vadede zarar oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

#11
Foto

Doğal temizlik yaparken en önemli noktanın, ürünü değil yüzeyi tanımak olduğu vurgulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
