Buna kimse inanmayacak: Afrika Kalkınma Bankası Sudan'a 400 milyon dolar ayırdığını duyurdu

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Sudan’ın kalkınma ve yeniden yapılandırma öncelikleri için yaklaşık 379,6 milyon dolar ayırdığını duyurdu. Fon, su, sağlık ve tarım gibi temel sektörlerde projeleri destekleyecek. Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Sudan’daki kalkınma ihtiyaçlarını karşılamak ve savaşın yol açtığı altyapı zararlarını onarmaya katkı sağlamak amacıyla ülkeye toplamda yaklaşık 379,6 milyon dolar tutarında kaynak ayırdı. Bu fonun 2026–2028 dönemi için planlandığı ve su, sağlık ile tarım sektörlerindeki projelere yönlendirileceği belirtildi.