Buna kimse inanmayacak: Afrika Kalkınma Bankası Sudan'a 400 milyon dolar ayırdığını duyurdu
Haber Merkezi

Buna kimse inanmayacak: Afrika Kalkınma Bankası Sudan'a 400 milyon dolar ayırdığını duyurdu

Dünyada buna kimse inanmayacak resmen, ilan ettiler... Afrika Kalkınma Bankası Sudan'a 400 milyon dolar ayırdığını duyurdu

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Sudan'ın kalkınma ve yeniden yapılandırma öncelikleri için yaklaşık 379,6 milyon dolar ayırdığını duyurdu.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Sudan’ın kalkınma ve yeniden yapılandırma öncelikleri için yaklaşık 379,6 milyon dolar ayırdığını duyurdu. Fon, su, sağlık ve tarım gibi temel sektörlerde projeleri destekleyecek. Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Sudan’daki kalkınma ihtiyaçlarını karşılamak ve savaşın yol açtığı altyapı zararlarını onarmaya katkı sağlamak amacıyla ülkeye toplamda yaklaşık 379,6 milyon dolar tutarında kaynak ayırdı. Bu fonun 2026–2028 dönemi için planlandığı ve su, sağlık ile tarım sektörlerindeki projelere yönlendirileceği belirtildi.

Sudan Maliye Bakanı Gibril İbrahim, AfDB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Siddiq Al-Obaid ile Port Sudan'da bir araya geldi.

Sudan Maliye Bakanı Gibril İbrahim, AfDB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Siddiq Al-Obaid ile Port Sudan’da bir araya gelerek finansman, ekonomik performans ve kalkınma öncelikleri hakkında görüştü. İbrahim, AfDB’nin dünya bankası ile birlikte Sudan’ın kalkınmasının anahtar partneri olduğuna dikkat çekti.

Foto - Buna kimse inanmayacak: Afrika Kalkınma Bankası Sudan'a 400 milyon dolar ayırdığını duyurdu

Bakan, tahsis edilen kaynakların öncelikli olarak temel hizmetler, sanitasyon, güneş enerjisi ve ulaşım altyapısı gibi kritik alanlarda kullanılmasının hedeflendiğini söyledi. Bu kapsamda karayolları, demiryolları ve havaalanlarının rehabilitasyonu gibi büyük ölçekli altyapı yatırımlarının da planlandığı aktarılıyor.

Foto - Buna kimse inanmayacak: Afrika Kalkınma Bankası Sudan'a 400 milyon dolar ayırdığını duyurdu

AfDB tarafında yapılan açıklamada, bu fonun 17. Afrika Kalkınma Fonu’nun yeniden beslenmesinden ve yeniden yapılandırılan projelerden kalan bakiyelerden sağlandığı ifade edildi. Kaynağın Sudan hükümetinin kalkınma öncelikleriyle uyumlu olduğu da vurgulandı.

Toplantıda ayrıca diğer bölgesel ve uluslararası kurumlarla koordinasyonun güçlendirilmesi ihtiyacı ele alındı.

Toplantıda ayrıca diğer bölgesel ve uluslararası kurumlarla koordinasyonun güçlendirilmesi ihtiyacı ele alındı; bu sayede AfDB kaynaklı projelerin etkin şekilde uygulanması planlanıyor. Sudan tarafı, yerel kapasitenin artırılması, özellikle küçük üreticileri desteklemek üzere teknik yardım ve kurumsal kapasite geliştirme gibi alanlarda da iş birliği talep etti.

