O ülkede... Dünyanın en 'uykucu' kasabası! Sokak ortasında aniden uyuyakalıyorlar
En çok koruyan vücudumuzu uyku için şaşırtan bir sürpriz haber ajanslara bomba gibi düştü...
Kazakistan'ın kuzeyinde iki küçük köyde yıllardır gizemini koruyan ve yüzlerce kişiyi etkileyen esrarengiz "uyku hastalığının" nedeni sonunda ortaya çıktı. Yetkililer, bilim insanlarının yaptığı incelemeler sonucunda hastalığın kaynağının belirlendiğini duyurdu.
2013 yılının mart ayından bu yana Kalachi ve Krasnogorsk adlı iki köyde görülen hastalık, toplam nüfusu 810 olan bölgede 140'tan fazla kişiyi etkiledi. Köy halkı, aniden uykuya dalmalarıyla dikkat çekmişti.
Hastalığa yakalanan kişiler yürürken, konuşurken hatta okulda ders sırasında bile aniden uykuya dalıyordu. Bazı vakalarda uyku süresi altı güne kadar uzayabiliyordu.
Uyandıktan sonra ise hastalarda:
Hafıza kaybı Şiddetli halsizlik Baş ağrısı Sersemlik hali gibi belirtiler görülüyordu. Bazı köylüler bu durumu altıdan fazla kez yaşadı.
2014 yılında yapılan araştırmada bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi: "Hasta kişi bilinçli gibi görünüyor, hatta yürüyebiliyor. Ancak kısa süre sonra derin bir uykuya dalıyor. Uyandırıldığında ise hiçbir şeyi hatırlamıyor."
Vakalar yalnızca insanlarla sınırlı kalmadı. Köy sakinlerinden Yelena Zhavoronkova, kedisinin aniden garip davranmaya başladığını anlattı: "Bir anda saldırganlaştı, duvarlara ve eşyalara saldırdı.
Sabah uyuyakaldı ve öğlene kadar insan gibi horladı. Hiçbir şeye tepki vermiyordu, mamaya bile."
Sağlık ekipleri ilk etapta zehirlenmeden şüphelendi. Ancak vakalar artınca bu ihtimal elendi.
Yetkililer hastalığı uzun süre "nedeni bilinmeyen ensefalopati" olarak kayıtlara geçirdi.
Bölgede bulunan uranyum madenleri ise en güçlü şüphe olarak görülüyordu. Ancak yapılan ölçümlerde yüksek radyasyon ya da ağır metal seviyelerine rastlanmadı.
Uyku bozuklukları uzmanları bile kesin bir neden bulamadı. Bazı uzmanlar, durumun toplu psikoz vakalarına benzediğini öne sürdü. Gizemin sonunda çözüldüğünü açıklandı. Yapılan kapsamlı sağlık taramaları sonucunda hastalığın sebebinin havadaki yüksek karbon monoksit ve hidrokarbon gazları olduğu belirlendi. Yetkililer, kapatılan uranyum madenlerinde zaman zaman bu gazların yoğunlaştığını, bunun da havadaki oksijen seviyesini düşürdüğünü açıkladı.
