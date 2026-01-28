  • İSTANBUL
Sağlık
13
Yeniakit Publisher
O ülkede... Dünyanın en 'uykucu' kasabası! Sokak ortasında aniden uyuyakalıyorlar
Giriş Tarihi:

O ülkede... Dünyanın en 'uykucu' kasabası! Sokak ortasında aniden uyuyakalıyorlar

En çok koruyan vücudumuzu uyku için şaşırtan bir sürpriz haber ajanslara bomba gibi düştü...

#1
Foto - O ülkede... Dünyanın en 'uykucu' kasabası! Sokak ortasında aniden uyuyakalıyorlar

Kazakistan'ın kuzeyinde iki küçük köyde yıllardır gizemini koruyan ve yüzlerce kişiyi etkileyen esrarengiz "uyku hastalığının" nedeni sonunda ortaya çıktı. Yetkililer, bilim insanlarının yaptığı incelemeler sonucunda hastalığın kaynağının belirlendiğini duyurdu.

#2
Foto - O ülkede... Dünyanın en 'uykucu' kasabası! Sokak ortasında aniden uyuyakalıyorlar

2013 yılının mart ayından bu yana Kalachi ve Krasnogorsk adlı iki köyde görülen hastalık, toplam nüfusu 810 olan bölgede 140'tan fazla kişiyi etkiledi. Köy halkı, aniden uykuya dalmalarıyla dikkat çekmişti.

#3
Foto - O ülkede... Dünyanın en 'uykucu' kasabası! Sokak ortasında aniden uyuyakalıyorlar

Hastalığa yakalanan kişiler yürürken, konuşurken hatta okulda ders sırasında bile aniden uykuya dalıyordu. Bazı vakalarda uyku süresi altı güne kadar uzayabiliyordu.

#4
Foto - O ülkede... Dünyanın en 'uykucu' kasabası! Sokak ortasında aniden uyuyakalıyorlar

Uyandıktan sonra ise hastalarda:

#5
Foto - O ülkede... Dünyanın en 'uykucu' kasabası! Sokak ortasında aniden uyuyakalıyorlar

Hafıza kaybı Şiddetli halsizlik Baş ağrısı Sersemlik hali gibi belirtiler görülüyordu. Bazı köylüler bu durumu altıdan fazla kez yaşadı.

#6
Foto - O ülkede... Dünyanın en 'uykucu' kasabası! Sokak ortasında aniden uyuyakalıyorlar

2014 yılında yapılan araştırmada bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi: "Hasta kişi bilinçli gibi görünüyor, hatta yürüyebiliyor. Ancak kısa süre sonra derin bir uykuya dalıyor. Uyandırıldığında ise hiçbir şeyi hatırlamıyor."

#7
Foto - O ülkede... Dünyanın en 'uykucu' kasabası! Sokak ortasında aniden uyuyakalıyorlar

Vakalar yalnızca insanlarla sınırlı kalmadı. Köy sakinlerinden Yelena Zhavoronkova, kedisinin aniden garip davranmaya başladığını anlattı: "Bir anda saldırganlaştı, duvarlara ve eşyalara saldırdı.

#8
Foto - O ülkede... Dünyanın en 'uykucu' kasabası! Sokak ortasında aniden uyuyakalıyorlar

Sabah uyuyakaldı ve öğlene kadar insan gibi horladı. Hiçbir şeye tepki vermiyordu, mamaya bile."

#9
Foto - O ülkede... Dünyanın en 'uykucu' kasabası! Sokak ortasında aniden uyuyakalıyorlar

Sağlık ekipleri ilk etapta zehirlenmeden şüphelendi. Ancak vakalar artınca bu ihtimal elendi.

#10
Foto - O ülkede... Dünyanın en 'uykucu' kasabası! Sokak ortasında aniden uyuyakalıyorlar

Yetkililer hastalığı uzun süre "nedeni bilinmeyen ensefalopati" olarak kayıtlara geçirdi.

#11
Foto - O ülkede... Dünyanın en 'uykucu' kasabası! Sokak ortasında aniden uyuyakalıyorlar

Bölgede bulunan uranyum madenleri ise en güçlü şüphe olarak görülüyordu. Ancak yapılan ölçümlerde yüksek radyasyon ya da ağır metal seviyelerine rastlanmadı.

#12
Foto - O ülkede... Dünyanın en 'uykucu' kasabası! Sokak ortasında aniden uyuyakalıyorlar

Uyku bozuklukları uzmanları bile kesin bir neden bulamadı. Bazı uzmanlar, durumun toplu psikoz vakalarına benzediğini öne sürdü. Gizemin sonunda çözüldüğünü açıklandı. Yapılan kapsamlı sağlık taramaları sonucunda hastalığın sebebinin havadaki yüksek karbon monoksit ve hidrokarbon gazları olduğu belirlendi. Yetkililer, kapatılan uranyum madenlerinde zaman zaman bu gazların yoğunlaştığını, bunun da havadaki oksijen seviyesini düşürdüğünü açıkladı.

