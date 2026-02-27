  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu! Süper Lig'e mi geliyor? Çin'de general kıyımı! Üyelikleri azledildi Aralıksız devam eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü Reuters duyurdu! Toplumun sinir uçlarıyla oynayan Zorlu Holding'de büyük şok İHA'lar Türkiye'ye karşı havalanacak! Karadan İKA'lar denizden İDA'lar ilerleyecek Türkiye'ye parasını ödediği halde uçakları vermeyen ABD'den o ülkeye baskı: Bizden F-35 alacaksınız Esenyurt E-5'te feci kaza Gürcistan'dan Türkiye'ye flaş teklif: Gelin bize katılın Şaka değil gerçek! Yanan otomobile antifriz döktü
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Çin'de general kıyımı! Üyelikleri azledildi
AA Giriş Tarihi:

Çin'de general kıyımı! Üyelikleri azledildi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nda (ÇHKO) yolsuzluk soruşturmaları derinleşiyor. Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarılan 9 general, Pekin’de askeri ve siyasi dengeleri yeniden gündeme taşıdı.

#1
Foto - Çin'de general kıyımı! Üyelikleri azledildi

Çin devlet ajansı Xinhua’nın aktardığına göre, ülkenin yasama organı işlevini yürüten Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, bu hafta gerçekleştirdiği oturumda 9 generali meclis üyeliğinden azletme kararı aldı. Karar kapsamında 5 orgeneral, 1 korgeneral ve 3 tümgeneralin üyelikleri sonlandırıldı. Bu adım, generaller hakkında yürütülen disiplin ve yolsuzluk soruşturmalarının siyasi yansıması olarak değerlendiriliyor.

#2
Foto - Çin'de general kıyımı! Üyelikleri azledildi

Azledilen isimler arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Li Çiaoming, Enformasyon Destek Kuvveti Siyasi Komiseri Orgeneral Li Vey, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şın Cinlong ve eski Hava Kuvvetleri Siyasi Komiseri Orgeneral Yü Congfu gibi üst düzey askerler bulunuyor. Ayrıca Merkezi Askeri Komisyon’a bağlı Ulusal Savunma Seferberlik Dairesi Başkanı Korgeneral Vang Donghay ile Roket Kuvvetleri’nden Yang Guang da meclis üyeliğinden çıkarılan isimler arasında yer aldı.

#3
Foto - Çin'de general kıyımı! Üyelikleri azledildi

Son kararla birlikte Mart 2023’te başlayan yasama döneminde üyelikten çıkarılan general sayısı 38’e yükseldi. 281 kişilik askeri delegasyonda üye sayısı 243’e düştü. Bu tablo, Çin ordusunda son yılların en kapsamlı tasfiye sürecinin yaşandığını gösteriyor.

#4
Foto - Çin'de general kıyımı! Üyelikleri azledildi

Son üç yılda Çin’de silahlı kuvvetler içinde yürütülen yolsuzluk soruşturmaları dikkat çekici biçimde genişledi. Özellikle nükleer silah ve uzun menzilli füze kapasitesinden sorumlu Roket Kuvvetleri ile askeri modernizasyonu yöneten Donanım Geliştirme Dairesi soruşturmaların merkezinde yer aldı.

#5
Foto - Çin'de general kıyımı! Üyelikleri azledildi

Daha önce Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Vey Fınghı ve Li Şangfu’nun da rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla ordudan ve partiden ihraç edilmesi, sürecin ciddiyetini ortaya koymuştu. Merkezi Askeri Komisyon’da görev yapan üst düzey isimler hakkında da soruşturma başlatılması, tasfiyelerin sadece alt kademelerle sınırlı kalmadığını gösteriyor.

#6
Foto - Çin'de general kıyımı! Üyelikleri azledildi

Uzmanlara göre, generallerin Ulusal Halk Kongresi’nin yıllık toplantısı öncesinde üyelikten çıkarılması, Pekin yönetiminin ordu içinde disiplin ve kontrol mesajı verdiğine işaret ediyor. Çin’de askeri yapı doğrudan siyasi otoriteye bağlı olduğundan, bu tür adımlar hem güvenlik hem de parti içi güç dengeleri açısından önem taşıyor. Çin ordusunda yürütülen soruşturmaların, askeri komuta zincirini ve savunma politikalarının uygulanış biçimini nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?
Gündem

O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü vesilesiyle paylaşılan gençlik yılları fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İstanbul Valisi..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından yargıdaki gecikmelere karşı en sert çıkışlarından birini yaptı.
Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor!
Gündem

Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor!

Türkiye’den yayılan ve kalpleri titreten manevi dalga, sınırları aşarak tüm dünyayı hidayet nuruyla aydınlatıyor. Kabe'de yükselen "Hacılar ..
Ultra zengin ailenin tüm fertleri aynı gün kayboldu!
Dünya

Ultra zengin ailenin tüm fertleri aynı gün kayboldu!

Brezilya’nın Río de Janeiro kentinde, ülke gündemini sarsan bir olay yaşandı. Ünlü iş insanı Marcelo Vasconcelos ve ailesi, aynı gün gizemli..
Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!
Gündem

Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!

İstanbul'da, çocuklara ketamin vererek gerçeğe aykırı aile içi cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan şeytani Prof. Dr. Süle..
Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!
Gündem

Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!

Siyaset sahnesinde boş vaatleri ve tutarsız çıkışlarıyla tanınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha "balon" çıktı. Bir hafta önce kü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23