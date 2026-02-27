Çin'de general kıyımı! Üyelikleri azledildi
Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nda (ÇHKO) yolsuzluk soruşturmaları derinleşiyor. Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarılan 9 general, Pekin’de askeri ve siyasi dengeleri yeniden gündeme taşıdı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nda (ÇHKO) yolsuzluk soruşturmaları derinleşiyor. Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarılan 9 general, Pekin’de askeri ve siyasi dengeleri yeniden gündeme taşıdı.
Çin devlet ajansı Xinhua’nın aktardığına göre, ülkenin yasama organı işlevini yürüten Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, bu hafta gerçekleştirdiği oturumda 9 generali meclis üyeliğinden azletme kararı aldı. Karar kapsamında 5 orgeneral, 1 korgeneral ve 3 tümgeneralin üyelikleri sonlandırıldı. Bu adım, generaller hakkında yürütülen disiplin ve yolsuzluk soruşturmalarının siyasi yansıması olarak değerlendiriliyor.
Azledilen isimler arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Li Çiaoming, Enformasyon Destek Kuvveti Siyasi Komiseri Orgeneral Li Vey, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şın Cinlong ve eski Hava Kuvvetleri Siyasi Komiseri Orgeneral Yü Congfu gibi üst düzey askerler bulunuyor. Ayrıca Merkezi Askeri Komisyon’a bağlı Ulusal Savunma Seferberlik Dairesi Başkanı Korgeneral Vang Donghay ile Roket Kuvvetleri’nden Yang Guang da meclis üyeliğinden çıkarılan isimler arasında yer aldı.
Son kararla birlikte Mart 2023’te başlayan yasama döneminde üyelikten çıkarılan general sayısı 38’e yükseldi. 281 kişilik askeri delegasyonda üye sayısı 243’e düştü. Bu tablo, Çin ordusunda son yılların en kapsamlı tasfiye sürecinin yaşandığını gösteriyor.
Son üç yılda Çin’de silahlı kuvvetler içinde yürütülen yolsuzluk soruşturmaları dikkat çekici biçimde genişledi. Özellikle nükleer silah ve uzun menzilli füze kapasitesinden sorumlu Roket Kuvvetleri ile askeri modernizasyonu yöneten Donanım Geliştirme Dairesi soruşturmaların merkezinde yer aldı.
Daha önce Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Vey Fınghı ve Li Şangfu’nun da rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla ordudan ve partiden ihraç edilmesi, sürecin ciddiyetini ortaya koymuştu. Merkezi Askeri Komisyon’da görev yapan üst düzey isimler hakkında da soruşturma başlatılması, tasfiyelerin sadece alt kademelerle sınırlı kalmadığını gösteriyor.
Uzmanlara göre, generallerin Ulusal Halk Kongresi’nin yıllık toplantısı öncesinde üyelikten çıkarılması, Pekin yönetiminin ordu içinde disiplin ve kontrol mesajı verdiğine işaret ediyor. Çin’de askeri yapı doğrudan siyasi otoriteye bağlı olduğundan, bu tür adımlar hem güvenlik hem de parti içi güç dengeleri açısından önem taşıyor. Çin ordusunda yürütülen soruşturmaların, askeri komuta zincirini ve savunma politikalarının uygulanış biçimini nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23