Çin'de general kıyımı! Üyelikleri azledildi

Uzmanlara göre, generallerin Ulusal Halk Kongresi’nin yıllık toplantısı öncesinde üyelikten çıkarılması, Pekin yönetiminin ordu içinde disiplin ve kontrol mesajı verdiğine işaret ediyor. Çin’de askeri yapı doğrudan siyasi otoriteye bağlı olduğundan, bu tür adımlar hem güvenlik hem de parti içi güç dengeleri açısından önem taşıyor. Çin ordusunda yürütülen soruşturmaların, askeri komuta zincirini ve savunma politikalarının uygulanış biçimini nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacak.