İHA'lar Türkiye'ye karşı havalanacak! Karadan İKA'lar denizden İDA'lar ilerleyecek
Giriş Tarihi:

İHA'lar Türkiye'ye karşı havalanacak! Karadan İKA'lar denizden İDA'lar ilerleyecek

Türkiye'ye karşı savunma alanında ciddi şekilde silahlanan komşuda bu kez dev insansız hava araçlarıyla tatbikat düzenleniyor. Detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.

#1
Foto - İHA'lar Türkiye'ye karşı havalanacak! Karadan İKA'lar denizden İDA'lar ilerleyecek

Yunanistan Savunma İnovasyon Merkezi (ELKAK), 2026 yılı içerisinde Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin yerli şirketler tarafından geliştirilen çeşitli tipteki insansız platformları deneyeceği dört aşamalı operasyonel eğitim programını resmen açıkladı.

#2
Foto - İHA'lar Türkiye'ye karşı havalanacak! Karadan İKA'lar denizden İDA'lar ilerleyecek

Geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen “Parmenion” tatbikatı (özellikle final safhası olan “Esios İonos ’25”) kapsamında elde edilen operasyonel deneyimlerin ardından ELKAK, yeni sistemlerin sahada test edilmesini kurumsallaştırma kararı aldı. Yapılan duyuruya göre, 2026 yılı boyunca dört ayrı dönemde döngüsel operasyonel eğitimler gerçekleştirilecek.

#3
Foto - İHA'lar Türkiye'ye karşı havalanacak! Karadan İKA'lar denizden İDA'lar ilerleyecek

ELKAK tarafından açıklanan takvim, insansız sistemlerin tüm kuvvet komutanlıklarına entegrasyonunu hedefliyor: Birinci Test (Mayıs – Haziran 2026): Deniz Kuvvetleri tatbikatları kapsamında yapılacak. Bu aşama, deniz yüzeyinde ve deniz altında (su altı) oluşan tehdit ortamlarında deniz kuvvetlerinin bekasının (hayatta kalma kabiliyetinin) artırılmasına odaklanacak.

#4
Foto - İHA'lar Türkiye'ye karşı havalanacak! Karadan İKA'lar denizden İDA'lar ilerleyecek

İkinci Test (Haziran 2026): Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) koordinasyonunda; Kara Kuvvetleri (GES), Deniz (GEN), Hava (GEA) Kuvvetleri ve Özel Harp Komutanlığı’nın katılımıyla düzenlenecek. Bu testin merkezinde tamamen İnsansız Hava Araçları (UAV), İnsansız Deniz Araçları (USV) ve İnsansız Sualtı Araçları (UUV) yer alacak. Elektronik harp ortamında saldırı, savunma ve durumsal farkındalık kazanma senaryoları icra edilecek.

#5
Foto - İHA'lar Türkiye'ye karşı havalanacak! Karadan İKA'lar denizden İDA'lar ilerleyecek

Üçüncü Test (Ekim – Kasım 2026): Yine Deniz Kuvvetleri bünyesinde, daha küçük ölçekli ancak yine tamamen insansız sistem odaklı bir çalışma yürütülecek.

#6
Foto - İHA'lar Türkiye'ye karşı havalanacak! Karadan İKA'lar denizden İDA'lar ilerleyecek

Dördüncü Test (Kasım 2026): Kara Kuvvetleri tatbikatları içerisinde gerçekleştirilecek. Burada insansız ve otonom araçların kara birliklerine sağladığı destek kapasitesi test edilecek.

#7
Foto - İHA'lar Türkiye'ye karşı havalanacak! Karadan İKA'lar denizden İDA'lar ilerleyecek

Her bir tatbikat için ELKAK, gerekli spesifikasyonları içeren bir Bilgi İsteme (RFI) çağrısı yayımlayacak. Katılacak şirketlerin sayısı sınırlandırılmayacak; kriterleri karşılayan tüm şirketler teorik olarak katılabilecek. Ancak teknik açıdan en kritik şart, sunulan ürünlerin yüksek teknolojik olgunluk seviyesinde (TRL 7 ve üzeri) olması zorunluluğu.

#8
Foto - İHA'lar Türkiye'ye karşı havalanacak! Karadan İKA'lar denizden İDA'lar ilerleyecek

LKAK, bu sürecin eski usul “ürün tanıtım” etkinliklerinden çok farklı olduğunun altını çiziyor. Sistemler basit birer statik gösteri unsuru olmayacak; aksine, bir kuvvetin veya müşterek birliklerin Savaş Planı’na dahil edilecek ve nihai hedefe ulaşmak için diğer askeri unsurlarla kombine edilecek. Süreç boyunca şirketlere hedef odaklı rehberlik sağlanacak. Şirketler, Silahlı Kuvvetlerin doğrudan ilgi alanına giren teknolojilere yönelebilmeleri için testlerden çıkan sonuçlara göre ürünlerini kademeli olarak uyarlayabilecek ve yükseltebilecekler.

