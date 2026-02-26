İHA'lar Türkiye'ye karşı havalanacak! Karadan İKA'lar denizden İDA'lar ilerleyecek

LKAK, bu sürecin eski usul “ürün tanıtım” etkinliklerinden çok farklı olduğunun altını çiziyor. Sistemler basit birer statik gösteri unsuru olmayacak; aksine, bir kuvvetin veya müşterek birliklerin Savaş Planı’na dahil edilecek ve nihai hedefe ulaşmak için diğer askeri unsurlarla kombine edilecek. Süreç boyunca şirketlere hedef odaklı rehberlik sağlanacak. Şirketler, Silahlı Kuvvetlerin doğrudan ilgi alanına giren teknolojilere yönelebilmeleri için testlerden çıkan sonuçlara göre ürünlerini kademeli olarak uyarlayabilecek ve yükseltebilecekler.