SON DAKİKA
Gündem
Aralıksız devam eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü
IHA Giriş Tarihi:

Aralıksız devam eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Aralıksız devam eden kar yağışı Bitlis'te kent merkezini beyaza bürüdü.

#1
Foto - Aralıksız devam eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü

İl genelinde birkaç gündür etkili olan bahar havası, Mart ayına sayılı günler kala yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte kentte adeta ilkbahar günleri yaşanırken, aniden bastıran kar yağışı vatandaşları şaşırttı.

#2
Foto - Aralıksız devam eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Bitlis İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kapanan köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi. Kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaşırken, kırsal bölgelerde daha yoğun bir örtü oluştu.

#3
Foto - Aralıksız devam eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Sürücüler kayganlaşan yollarda dikkatli ilerlerken, belediye ve karayolları ekipleri ana arterlerde tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını hızlandırdı.

#4
Foto - Aralıksız devam eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Yetkililer, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşeceğini belirterek buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu.

