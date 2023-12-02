İsveç tarihinin babası yazdı: Viking tanrısı Odin Türk çıktı

Bence kitaplar görevlerini yaptılar. Benimle yazışanlar oldu. Birçok Türk genci Türkiye’de ve yurtdışında kitaplardan esinlenerek Türklerle diğer halkların bağlarını araştırmaya başladılar... İki örnek vereyim. Almanya’da yaşayan, benden önce söyleştiğiniz Çağıl Çayır İsveççenin Türkçe ile Benzerlikleri kitabımızdan ve runik yazılar konusunda Mehmet Turgay Kürüm’den yaptığım alıntılardan esinlendiğini açıkladı. Emre Aygün isimli bir kardeşimiz İsveç’te beni ziyaret etti. Kendisine İzlanda’ya gidip orada araştırma yapmasını, İzlandaca öğrenmesini önerdim. Gitti. Türkiye’de Viking Araştırmaları Derneği kurdu. Çok güzel makaleler yazdı. Egil’in Saga’sı çok önemli, onu çevirdi. İsveçliler de ilgilendi. Bu ilgi devam ediyor. Edecek de... Artık bugün, Türkler, Türk dil ve yazıları, bunların diğer halk, dil ve yazıları ile bağları konularında mükemmel araştırmalar yapılıyor. Araştırmacılarımızın işbirliği içinde birbirlerini tamamlayarak bu çalışmaları ilerleteceklerini düşünüyorum. Yani ilgi çığ gibi olmasa da kartopu gibi yuvarlanıp büyüyor. Yeni araştırmalar daha yenilerini peşinden getirecek.