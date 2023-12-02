İsveç tarihinin babası yazdı: Viking tanrısı Odin Türk çıktı

Lagerbring’in yazdıkları şaşırtıcı ölçüde dobra ve sanki şu an konuşuyor: “Bizim atalarımız Oden'in yoldaşları Türklerdir. Bu konuda elimizde yeterli kanıt var… Liderlerimiz rahatlıkla atalarımızı Türkler ve Tatarlar olarak gösteriyorlar. Ancak bazı dürüst kişilerin ve hatta asil kişilerin buna öfkelendiklerini biliyorum. Onlar bu kökeni yeterince onur verici bulmuyorlar. Bir tarihçinin en önde gelen rehberi ve amacı gerçektir: bu şekilde onur kazanmak çok daha iyidir. Kendini ve yandaşlarını yalanlarla kandırmak; işte asıl bu tuhaf bir onursuzluktur. Bir de kim Türklerin öteki haklardan daha onursuz bir halk olduğunu söyleyebilir ki? Eğer onur sağlayan koşullar olarak zaferler ve ülke fetihleri görülüyorsa ki yapılan kabaca budur; Türkler ve Tatarlar kadar bu koşulları yerine getiren halk fazla değildir…