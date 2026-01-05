İşten atılan emekçiler için DEM'li belediyelere suç duyurusu: Eşi benzeri görülmemiş bir zulüm

Tekdemir'in açıklaması şöyle; "Diyarbakır’da DEM’li belediyeleri tarafından hiçbir hukuki gerekçe olmadan tek sermayesi emeği ve tek derdi ekmeği olan belediye personeline yönelik sistematik işten çıkarmalar dayanılmaz ve kabul edilemez bir hal aldı. Kentimiz için kar nimetini çileye dönüştüren bu iş bilmez ve aymaz yöneticilerin tek dertleri kendilerinden olmadıklarını düşündükleri emekçilerin ekmeğiyle oynamak. Son bir hafta içerisinde Belediyelerin işgücüne en fazla ihtiyaç duydukları bir vakitte yüzlerce personelin işine son verilmesi tahhammülsüzlüğün katran rengine dönüştüğünün resmidir. DEM’li Belediyelerde işçi ve sözleşmeli memur çalışanlara yönelik baskı, tehdit, mobbing, haksız işten çıkarmalar, çalışma hakkına yönelen saldırılar ve hukuku hiçe saymalar karşısında sesimizi yükeltmek, itirazımızı büyütmek, hukuki ve idari mekanizmaları işletmek üzere suç duyursusnda bulunmak amacıyla buradayız. Belediye yetkilileri, bugüne kadar mahkeme kararlarının gereği olarak işten atılıp mahkeme kararıyla geri dönenlerin görevlerine devamını sağlamak yerine mahkemece hukuka aykırı bulunarak iptal edilen aynı gerekçeyi (“hizmetine ihtiyaç kalmadığı”) hiçbir yeni ve somut olguya dayanmaksızın yeniden ileri sürmüşlerdir. Mahkeme kararlarının bağlayıcılığını bilerek, kamu görevlisi sıfatıyla sahip oldukları yetkiyi görevin gereklerine aykırı ve amaç dışı biçimde kullanmış; mahkeme kararının gereğini yerine getirmek yerine aynı hukuka aykırı sonucu doğuracak "mükerrer" işlemler tesis ederek yargı kararının etkisini ortadan kaldırmışlardır.