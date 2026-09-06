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Kadıköy'de deprem: Kasımpaşa'da oynasalar kimse garipsemez! Fenerbahçe taraftarları çıldırdı

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Kadıköy'de deprem: Kasımpaşa'da oynasalar kimse garipsemez! Fenerbahçe taraftarları çıldırdı

Fenerbahçe hücum hattının derbide çok geride kalması taraftarları deliye döndürdü.

#1
Foto - Kadıköy'de deprem: Kasımpaşa'da oynasalar kimse garipsemez! Fenerbahçe taraftarları çıldırdı

Fenerbahçe'nin derbi 11'indeki hücumcuları Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'ydi... Sarı-Lacivertli taraftarlar, Greenwood dışındaki 3'lüye ciddi şekilde isyan etti.

#2
Foto - Kadıköy'de deprem: Kasımpaşa'da oynasalar kimse garipsemez! Fenerbahçe taraftarları çıldırdı

Fenerbahçe sezonun ilk derbisinde, üstelik kendi evinde Beşiktaş'a 2-1 kaybetti. Kanarya'nın 11'indeki hücumcular şöyle sıralanıyordu:

#3
Foto - Kadıköy'de deprem: Kasımpaşa'da oynasalar kimse garipsemez! Fenerbahçe taraftarları çıldırdı

Mason Greenwood İrfan Can Kahveci Oğuz Aydın Vedat Muriqi

#4
Foto - Kadıköy'de deprem: Kasımpaşa'da oynasalar kimse garipsemez! Fenerbahçe taraftarları çıldırdı

Sosyal medyada Greenwood dışındaki isimlere isyan edildi.

#5
Foto - Kadıköy'de deprem: Kasımpaşa'da oynasalar kimse garipsemez! Fenerbahçe taraftarları çıldırdı

Sarı-Lacivertli taraftarlardan, "Greenwood'u çıkar, bu 3'lü Kasımpaşa'da oynasa kimse garipsemez... İrfan zaten Kasımpaşa'ya kiralık verilmişti. Oğuz Aydın 2 maç iyi oynuyor, hemen göklere çıkarılıyor. 32 yaşındaki Vedat'ı yıllar sonra büyük bonservisle geri getirdik" şeklinde yorumlar vardı.

#6
Foto - Kadıköy'de deprem: Kasımpaşa'da oynasalar kimse garipsemez! Fenerbahçe taraftarları çıldırdı

Beşiktaş maçına 11'de çıkan Oğuz, İrfan Can Kahveci ve Vedat Muriqi daha sonra kenara alındı. Kanarya, kendi evinde ezeli rakibi Beşiktaş'a baskı kuramadı. Fotospor'a göre; İstatistiklerin büyük bölümünde de Siyah-Beyazlılar üstündü. Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken Fenerbahçe'nin şimdiden 2 yenilgisi oldu.

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