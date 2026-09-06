Kadıköy'de deprem: Kasımpaşa'da oynasalar kimse garipsemez! Fenerbahçe taraftarları çıldırdı
Fenerbahçe hücum hattının derbide çok geride kalması taraftarları deliye döndürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fenerbahçe hücum hattının derbide çok geride kalması taraftarları deliye döndürdü.
Fenerbahçe'nin derbi 11'indeki hücumcuları Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'ydi... Sarı-Lacivertli taraftarlar, Greenwood dışındaki 3'lüye ciddi şekilde isyan etti.
Fenerbahçe sezonun ilk derbisinde, üstelik kendi evinde Beşiktaş'a 2-1 kaybetti. Kanarya'nın 11'indeki hücumcular şöyle sıralanıyordu:
Mason Greenwood İrfan Can Kahveci Oğuz Aydın Vedat Muriqi
Sosyal medyada Greenwood dışındaki isimlere isyan edildi.
Sarı-Lacivertli taraftarlardan, "Greenwood'u çıkar, bu 3'lü Kasımpaşa'da oynasa kimse garipsemez... İrfan zaten Kasımpaşa'ya kiralık verilmişti. Oğuz Aydın 2 maç iyi oynuyor, hemen göklere çıkarılıyor. 32 yaşındaki Vedat'ı yıllar sonra büyük bonservisle geri getirdik" şeklinde yorumlar vardı.
Beşiktaş maçına 11'de çıkan Oğuz, İrfan Can Kahveci ve Vedat Muriqi daha sonra kenara alındı. Kanarya, kendi evinde ezeli rakibi Beşiktaş'a baskı kuramadı. Fotospor'a göre; İstatistiklerin büyük bölümünde de Siyah-Beyazlılar üstündü. Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken Fenerbahçe'nin şimdiden 2 yenilgisi oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23