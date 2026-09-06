Memur ve emekli maaşlarında “100 bin TL” detayı: 4 farklı senaryo netleşiyor

Sabah’ın aktardığına göre Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans Beklenti Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği’nin yıl sonu enflasyon tahminleri dört senaryoyu ortaya çıkardı. Merkez Bankası’nın yüzde 28’lik yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,7, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 6,67 zam öngörülüyor. Bu senaryoda en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı 23 bin 552 liradan 25 bin 601 liraya, en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 74 bin 908 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 33 bin 633 liraya yükseliyor.