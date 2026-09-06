Memur ve emekli maaşlarında “100 bin TL” detayı: 4 farklı senaryo netleşiyor
Temmuz ve ağustos enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin Ocak 2027 zammına yönelik ilk hesaplamalar şekillenmeye başladı. İki aylık enflasyon yüzde 3,66'ya ulaşırken; Merkez Bankası, AA Finans ve piyasa anketlerinin yıl sonu tahminlerine dayanarak dört farklı zam senaryosu ortaya çıktı. Öngörülen oranlara göre en düşük memur ve emekli maaşları yeniden güncellenirken, bazı meslek gruplarında maaşların 100 bin TL sınırını aşabileceği hesaplanıyor.