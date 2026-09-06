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Ekonomi
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Memur ve emekli maaşlarında "100 bin TL" detayı: 4 farklı senaryo netleşiyor

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Memur ve emekli maaşlarında “100 bin TL” detayı: 4 farklı senaryo netleşiyor

Temmuz ve ağustos enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin Ocak 2027 zammına yönelik ilk hesaplamalar şekillenmeye başladı. İki aylık enflasyon yüzde 3,66'ya ulaşırken; Merkez Bankası, AA Finans ve piyasa anketlerinin yıl sonu tahminlerine dayanarak dört farklı zam senaryosu ortaya çıktı. Öngörülen oranlara göre en düşük memur ve emekli maaşları yeniden güncellenirken, bazı meslek gruplarında maaşların 100 bin TL sınırını aşabileceği hesaplanıyor.

#1
Foto - Memur ve emekli maaşlarında "100 bin TL" detayı: 4 farklı senaryo netleşiyor

TÜİK’in temmuz enflasyonunu yüzde 1,78, ağustos enflasyonunu yüzde 1,84 açıklamasıyla iki aylık enflasyon yüzde 3,66’ya ulaştı.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı altı aylık enflasyona göre belirlenirken, memur ve memur emeklilerinin artışı toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkıyla hesaplanacak. Kesin oran, eylül-aralık enflasyon verilerinin ardından netleşecek.

#2
Foto - Memur ve emekli maaşlarında "100 bin TL" detayı: 4 farklı senaryo netleşiyor

Sabah’ın aktardığına göre Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans Beklenti Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği’nin yıl sonu enflasyon tahminleri dört senaryoyu ortaya çıkardı. Merkez Bankası’nın yüzde 28’lik yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,7, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 6,67 zam öngörülüyor. Bu senaryoda en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı 23 bin 552 liradan 25 bin 601 liraya, en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 74 bin 908 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 33 bin 633 liraya yükseliyor.

#3
Foto - Memur ve emekli maaşlarında "100 bin TL" detayı: 4 farklı senaryo netleşiyor

Finansal Kurumlar Birliği’nin yüzde 30,47’lik tahmini gerçekleşirse zam oranları daha yüksek seyredecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10,8, memur ve memur emeklilerinde yüzde 8,73’lük artış hesaplanıyor. Bu durumda en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı 26 bin 96 liraya, en düşük memur maaşı 76 bin 355 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 279 liraya çıkabilecek.

#4
Foto - Memur ve emekli maaşlarında "100 bin TL" detayı: 4 farklı senaryo netleşiyor

Aynı senaryoda öğretmen ve polis maaşlarının yaklaşık 100 bin lira, hemşire maaşının 92 bin lira, avukat maaşının 111 bin lira, şube müdürü maaşının da 116 bin lira seviyesine gelebileceği belirtiliyor.

#5
Foto - Memur ve emekli maaşlarında "100 bin TL" detayı: 4 farklı senaryo netleşiyor

Piyasa Katılımcıları Anketi’nin yüzde 29,43’lük yıl sonu enflasyon tahmini, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,91, memur ve memur emeklilerine yüzde 7,86 zam ihtimaline işaret ediyor.

#6
Foto - Memur ve emekli maaşlarında "100 bin TL" detayı: 4 farklı senaryo netleşiyor

AA Finans Beklenti Anketi’ndeki yüzde 29,49’luk tahmine göre ise bu oranların sırasıyla yüzde 9,97 ve yüzde 7,91 olması bekleniyor.

#7
Foto - Memur ve emekli maaşlarında "100 bin TL" detayı: 4 farklı senaryo netleşiyor

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