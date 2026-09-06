Miçotakis kaşınmaya devam ediyor! F-35 ve Rafale planı için 2030 tarihini verip Türkiye’ye meydan okudu
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara'ya yönelik mesajlarında ülkesinin savunma kapasitesini artırmaya devam edeceğini belirterek Rafale, Belharra ve F-35 projelerini kapsayan 2030 stratejisini duyurdu. Göç meselesinde Midilli'deki değişime ve Türk turistlerin bölge ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çeken Miçotakis, uluslararası sularda fırtınalı bir döneme girildiğini vurguladı. Salı günü Mısır'a giderek Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi beklenen Yunan liderin, Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin bölgedeki hamlelerini ele alacağı üçlü bir zirveye katılacağı bildirildi.