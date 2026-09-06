Miçotakis kaşınmaya devam ediyor! F-35 ve Rafale planı için 2030 tarihini verip Türkiye’ye meydan okudu

Miçotakis'in Türkiye'ye ilişkin bir diğer açıklaması ise turizm ve göç üzerinden geldi. Midilli'deki değişimi anlatan Miçotakis, Türk turistlerin bölge ekonomisine katkısından söz etti: "Midilli'ye gidin ve 330 bin yasa dışı göçmen ve mülteci tarafından sular altında kalma tehlikesi yaşayan bir adanın görüntüsünü hatırlayın. Bugün bu sayı 300'ün biraz üzerinde. Göçmenler ve mülteciler yerine, yerel ekonomiyi destekleyen ve hoş karşıladığımız Türk ziyaretçilerimiz var."