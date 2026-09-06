  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kendileri ettiler, kendileri buldular! Sahte içki sebebiyle 12 kişi hayatını kaybetti Asırlardır aynı rivayet anlatılıyor! İşte, camiden ayrı duran minarenin sırrı Torununun sözleri hayatını değiştirdi! Sigarayı böyle bıraktı Birçok üründe kampanya: BİM'in yeni indirim fırsatları geldi! Miçotakis kaşınmaya devam ediyor! F-35 ve Rafale planı için 2030 tarihini verip Türkiye’ye meydan okudu ABD’nin beklenmedik hamlesi sonrası tüm gözler pazartesi gününe çevrildi! Türkiye çok şiddetli bir şekilde etkilenebilir Michelin Yıldızlı şeflerden Çanakkale lezzet önerileri: Deniz ürünlerinden meşhur peynir helvasına uzanan seçki... Yok artık daha neler: Meğer kavgaları yıllar önceye dayanıyormuş 42 km menzil: A101'den moped sahibi olma fırsatı! Cemal Enginyurt’un resmen feleği şaşacak! “Hayırlı olsun” demişti, ortak çıktı: Ruhsatsız alkol ve sigortasız işçi skandalı ortalığı karıştırdı
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Miçotakis kaşınmaya devam ediyor! F-35 ve Rafale planı için 2030 tarihini verip Türkiye’ye meydan okudu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Miçotakis kaşınmaya devam ediyor! F-35 ve Rafale planı için 2030 tarihini verip Türkiye’ye meydan okudu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara'ya yönelik mesajlarında ülkesinin savunma kapasitesini artırmaya devam edeceğini belirterek Rafale, Belharra ve F-35 projelerini kapsayan 2030 stratejisini duyurdu. Göç meselesinde Midilli'deki değişime ve Türk turistlerin bölge ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çeken Miçotakis, uluslararası sularda fırtınalı bir döneme girildiğini vurguladı. Salı günü Mısır'a giderek Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi beklenen Yunan liderin, Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin bölgedeki hamlelerini ele alacağı üçlü bir zirveye katılacağı bildirildi.

#1
Foto - Miçotakis kaşınmaya devam ediyor! F-35 ve Rafale planı için 2030 tarihini verip Türkiye’ye meydan okudu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin dış politika ve savunma gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile ilişkiler konuşmasında önemli yer tutarken Miçotakis, Atina'nın savunma politikasına ilişkin Ankara'dan gelecek yönlendirmeleri kabul etmeyeceğini söyledi.

#2
Foto - Miçotakis kaşınmaya devam ediyor! F-35 ve Rafale planı için 2030 tarihini verip Türkiye’ye meydan okudu

Yunanistan'ın kimseye tehdit oluşturmadığını savunan Miçotakis, Türkiye'ye yönelik mesajında şunları söyledi: "Ülkem, kimseye tehdit oluşturmayan barışçıl bir ülkedir. Ancak savunma kalkanını nasıl güçlendireceği konusunda kimseden talimat kabul etmeyecektir." Miçotakis, üçüncü ülkelerin Avrupa savunma programlarına katılımına da değinerek söz konusu işbirliklerinin AB üyesi ülkelerin güvenlik ve savunma çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğini savundu.

#3
Foto - Miçotakis kaşınmaya devam ediyor! F-35 ve Rafale planı için 2030 tarihini verip Türkiye’ye meydan okudu

Miçotakis'in Türkiye'ye ilişkin bir diğer açıklaması ise turizm ve göç üzerinden geldi. Midilli'deki değişimi anlatan Miçotakis, Türk turistlerin bölge ekonomisine katkısından söz etti: "Midilli'ye gidin ve 330 bin yasa dışı göçmen ve mülteci tarafından sular altında kalma tehlikesi yaşayan bir adanın görüntüsünü hatırlayın. Bugün bu sayı 300'ün biraz üzerinde. Göçmenler ve mülteciler yerine, yerel ekonomiyi destekleyen ve hoş karşıladığımız Türk ziyaretçilerimiz var."

#4
Foto - Miçotakis kaşınmaya devam ediyor! F-35 ve Rafale planı için 2030 tarihini verip Türkiye’ye meydan okudu

Yunanistan'ın savunma yatırımlarının devam edeceğini söyleyen Miçotakis, 2030 hedefini de açıkladı. "2030 yılına kadar savunmamızı güçlendirecek çok önemli bir plan tamamlanacak. Bu plan kapsamında Rafale savaş uçakları, Belharra fırkateynleri ve F-35 savaş uçakları bulunacak ve 'Achilles Kalkanı' ile gökyüzümüz her türlü tehdide karşı korunacak."

#5
Foto - Miçotakis kaşınmaya devam ediyor! F-35 ve Rafale planı için 2030 tarihini verip Türkiye’ye meydan okudu

Uluslararası gelişmeler konusunda da uyarıda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, önümüzdeki dönemin ülkesi açısından kritik olacağını söyledi: "Şüpheniz olmasın. Gökyüzünde bulutlar toplanıyor ve uluslararası ilişkilerin suları daha çalkantılı hale geliyor." Miçotakis sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz. Yunanistan'ın fırtınalara göğüs gerenler arasında yer alıp almayacağını, yoksa olayların girdabına zamanında ayak uyduramayanlarla birlikte mi süpürüleceğini göreceğimiz bir dönem."

#6
Foto - Miçotakis kaşınmaya devam ediyor! F-35 ve Rafale planı için 2030 tarihini verip Türkiye’ye meydan okudu

CNN Greece'in haberine göre Miçotakis'in önümüzdeki salı günü Mısır'a giderek Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında üçlü toplantı yapılması planlanıyor. Görüşmelerde Doğu Akdeniz, Libya, deniz yetki alanları ve Türkiye'nin bölgedeki hamlelerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçağı Ekrem’e tahsis ettiler, arsayı devletten kaptılar.. Koç’a Eskişehir’de dev arazi tahsisi
Gündem

Uçağı Ekrem’e tahsis ettiler, arsayı devletten kaptılar.. Koç’a Eskişehir’de dev arazi tahsisi

Gezi eylemleri sırasında Divan Oteli’nde yaşananlar ve yolsuzluk ile örgüt suçlamaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı ö..
Kamyondaki inek fotoğrafını annesi sanan buzağı dünyayı duygulandırdı
Dünya

Kamyondaki inek fotoğrafını annesi sanan buzağı dünyayı duygulandırdı

Hindistan’da bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği yavru buzağının süt kamyonundaki inek fotoğrafını annesi sanarak memesini em..
Sonuna kadar boykot! Ünlü marka reklam filminde katil İsrail askerini oynattı
Dünya

Sonuna kadar boykot! Ünlü marka reklam filminde katil İsrail askerini oynattı

İşgalci siyonistlerin Gazze’deki soykırımı devam ederken, Gazze’yi işgal etmeye çalışırken yaralanan eski bir israil askerini mağdurmuş gibi..
Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu ölü bulundu!
Gündem

Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu ölü bulundu!

Seksenler dizisinde "Ergün Plak" karakterini oynayan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde ölü bulundu.
Allah’ın kelamı rahatsız etti! Tebliğde bulunan vatandaşa çirkin saldırı
Yerel

Allah’ın kelamı rahatsız etti! Tebliğde bulunan vatandaşa çirkin saldırı

Metrobüste ölümü hatırlatıp yolculara tebliğde bulunan bir vatandaş, Kemalist olarak tanımlanan bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Araya ..
12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Dünya

12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23