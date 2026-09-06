ABD’nin beklenmedik hamlesi sonrası tüm gözler pazartesi gününe çevrildi! Türkiye çok şiddetli bir şekilde etkilenebilir
ABD ile İran arasındaki gerilim enerji taşımacılığına sıçrarken, CENTCOM'un 5 Eylül'deki operasyonunda İran'a ait üç ham petrol tankerinin vurulduğu açıklandı. Hafta sonu gerçekleşen saldırının ardından cuma gününü artışla kapatan Brent petrolün yeni haftada nasıl bir tepki vereceği merakla beklenirken, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği de kritik seviyelere geriledi. Yaşanabilecek navlun ve sigorta maliyeti artışlarının Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan tetiklemesi bekleniyor.