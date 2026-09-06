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ABD’nin beklenmedik hamlesi sonrası tüm gözler pazartesi gününe çevrildi! Türkiye çok şiddetli bir şekilde etkilenebilir

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ABD’nin beklenmedik hamlesi sonrası tüm gözler pazartesi gününe çevrildi! Türkiye çok şiddetli bir şekilde etkilenebilir

ABD ile İran arasındaki gerilim enerji taşımacılığına sıçrarken, CENTCOM'un 5 Eylül'deki operasyonunda İran'a ait üç ham petrol tankerinin vurulduğu açıklandı. Hafta sonu gerçekleşen saldırının ardından cuma gününü artışla kapatan Brent petrolün yeni haftada nasıl bir tepki vereceği merakla beklenirken, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği de kritik seviyelere geriledi. Yaşanabilecek navlun ve sigorta maliyeti artışlarının Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan tetiklemesi bekleniyor.

#1
Foto - ABD’nin beklenmedik hamlesi sonrası tüm gözler pazartesi gününe çevrildi! Türkiye çok şiddetli bir şekilde etkilenebilir

ABD ile İran arasındaki gerilimde enerji piyasalarını yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. CENTCOM, 5 Eylül'de düzenlenen operasyonda İran'a ait üç ham petrol tankerinin hedef alındığını duyurdu.

#2
Foto - ABD’nin beklenmedik hamlesi sonrası tüm gözler pazartesi gününe çevrildi! Türkiye çok şiddetli bir şekilde etkilenebilir

Operasyonun, İran Devrim Muhafızları'nın bölgede görev yapan bir ABD uçak gemisi ile güdümlü füze destroyerine balistik füze fırlatmasının ardından gerçekleştirildiği belirtildi. Amerikan gemilerinin saldırılardan kaçındığı ve ABD personelinin zarar görmediği açıklandı.

#3
Foto - ABD’nin beklenmedik hamlesi sonrası tüm gözler pazartesi gününe çevrildi! Türkiye çok şiddetli bir şekilde etkilenebilir

CENTCOM'un açıklamasına göre M/T Downy, İran'ın önemli petrol ihracat noktalarından Kharg Adası açıklarında, M/T Stark 1 ise Jask yakınlarında vurularak devre dışı bırakıldı. Umman Körfezi'ndeki yüksüz M/T Kylo'nun (Noxen) da mürettebatın gemiyi terk etmesinin ardından vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Kharg petrol terminalinin vurulduğuna veya buradaki petrol yüklemelerinin durduğuna ilişkin ise doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Saldırının hafta sonu gerçekleşmesi nedeniyle tankerlerin vurulmasının petrol fiyatları üzerindeki doğrudan etkisi henüz görülmedi.

#4
Foto - ABD’nin beklenmedik hamlesi sonrası tüm gözler pazartesi gününe çevrildi! Türkiye çok şiddetli bir şekilde etkilenebilir

Brent petrol cuma gününü yüzde 7,6 yükselişle 96,28 dolardan, WTI ise yaklaşık yüzde 10 artışla 91,48 dolardan tamamladı. Tankerlere yönelik saldırının ardından yeni haftanın ilk fiyatlamalarında jeopolitik risk priminin daha da yükselip yükselmeyeceği yakından izlenecek. Enerji piyasalarının gözü aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda. Kpler verilerine göre boğazdan geçen emtia gemilerinin sayısı perşembe günü 4'e kadar geriledi. Son 10 günlük ortalamanın ise yaklaşık 15 gemi olduğu belirtildi.

#5
Foto - ABD’nin beklenmedik hamlesi sonrası tüm gözler pazartesi gününe çevrildi! Türkiye çok şiddetli bir şekilde etkilenebilir

Gemilerin bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle rotalarını değiştirmesi veya taşıma maliyetlerinin yükselmesi, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Türkiye açısından kritik konu yalnızca petrolün varil fiyatındaki olası yükseliş değil. Bölgedeki askeri gerilimin artması halinde tanker navlunları ve savaş riski sigorta primlerinin de yükselmesi enerji maliyetlerini artırabilir.

#6
Foto - ABD’nin beklenmedik hamlesi sonrası tüm gözler pazartesi gününe çevrildi! Türkiye çok şiddetli bir şekilde etkilenebilir

Petrol fiyatlarındaki kalıcı bir yükselişin akaryakıt başta olmak üzere ulaştırma, havacılık, petrokimya ve lojistik sektörlerine maliyet baskısı oluşturması bekleniyor. Bu nedenle pazartesi günü Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte petrolün vereceği ilk tepki, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının seyri açısından da yakından takip edilecek.

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