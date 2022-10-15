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Teknoloji-Bilişim
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İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

2022-10-15 20:41:08
İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

Türkiye'deki en ucuz elektrikli araç olan Citroen'in yeni elektrikli modeli e-C4, Renault Zoe'yi geride bıraktı.

#1
Foto - İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

Elektrikli otomobiller her geçen gün hayatımızda daha fazla yer almaya başlarken, markalar da yeni elektrikli modellerini ülkemizde sunmaya devam ediyor.

#2
Foto - İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

İçten yanmalı motorlara göre sahip oldukları ÖTV avantajı ile öne çıkan elektrikli otomobillere şimdi bir yenisi daha eklendi.

#3
Foto - İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

Citroen e-C4 iddialı fiyatı ve şarj desteği ile öne çıkıyor Ülkemize giriş yapan elektrikli modellerden bir tanesi de Citroen e-C4 oldu.

#4
Foto - İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

Benzinli versiyonları ile benzer fiyat etiketi ile satışa sunulan yeni elektrikli otomobil ayrıca lansmana özel sunulan avantajlarıyla da öne çıkıyor.

#5
Foto - İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

786 bin TL’lik fiyat etiketine sahip olan Citroen e-C4, lansmana özel E-Şarj iş birliğiyle 1 yıllık ücretsiz enerji ve duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) hediyeleriyle de dikkat çekiyor.

#6
Foto - İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

Citroen’in yeni elektrikli modeli, sahip olduğu fiyat etiketi ile 809 bin TL’ye sunulan Renault Zoe’yi geride bırakarak, ülkemizde sunulan en ucuz elektrikli otomobil olmayı da başarıyor.

#7
Foto - İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

Yeni Citroen e-C4 kaputunun altında 136 beygir güç ve 260 Nm tork üretebilen elektrikli motoruna ev sahipliği yapıyor.

#8
Foto - İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

50 kWh’lik lityum-iyon bataryaya ev sahipliği yapan aracın menzili WLPT verilerine göre 350 kilometre olarak açıklandı.

#9
Foto - İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

Yeni modelin bataryasını 100 kW’lik DC hızlı şarj cihazı ile yarım saat içerisinde yüzde 80 oranında doldurmak mümkün.

#10
Foto - İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

Markanın elektrikli mobilite hamlesini Ami modeli ile başlattıklarını hatırlatan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, kompakt sınıftaki yeni modelleriyle ilgili de çeşitli açıklamalarda bulundu:

#11
Foto - İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

Bir yandan perakende satışlarımıza başlarken diğer yandan filo müşterilerimizden gelen ilk Citroën ë-C4 siparişlerini teslim ederek elektrikli araçlar pazarına hızlı bir giriş yaptık. Citroën ë-C4’ün elektrikli otomobil pazarında öncü marka olma vizyonumuzu destekleyen önemli bir model olacağına inanıyoruz.

#12
Foto - İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

Benzinli C4 ile aynı satış fiyatıyla Türkiye pazarına iddialı biçimde sunduğumuz Citroën ë-C4 için lansman dönemine özel, elektrikli otomobil kullanmayı teşvik edici satın alma ve kullanım imkanları da sunuyoruz. Bunlardan ilki 7,4 kw’lik duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) hediyemiz olacak. Keşif ve kurum işlemleri E-Şarj tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek olan bu şarj ünitesi sayesinde eviniz ya da işyerinizde aracınız park halindeyken Citroën ë-C4’ünüzü kolaylıkla şarj edebileceksiniz. Lansman döneminde satın alınan Citroën ë-C4 modeli için ayrıca tüm Türkiye’deki E-Şarj noktalarında geçerli, 1 yıllık ücretsiz enerji de hediye ediyoruz. Yılda ortalama 15.000 km yapan bir müşterinin ihtiyacını karşılayacak şekilde 20.000 TL değerindeki bu hediyeyi müşterilerimizin kartlarına tanımlıyoruz.

#13
Foto - İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

Citroen e-C4’ün 1.2 PureTech 130 HP Shine Bold EAT8 C4 ile aynı fiyat etiketine saihp olduğunu hatırlatmakta fayda var. İddialı fiyatı ve bunun yanıda yaklaşık 20 bin TL değerindeki şarj desteği ile Citroen e-C4, elektrikli otomobil piyasasına oldukça hızlı bir giriş yapabilir.

#14
Foto - İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

Teknik özellikler Güç: 136 PS (100 kW) Tork: 260 Nm Batarya: Lityum iyon Batarya Kapasitesi: 50 kWsa; Menzil: 350 km WLTP Dahili şarj cihazı (OBC): 7,4 kW

#15
Foto - İşte Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil

Şarj süreleri: 100 kW hızlı şarj (DC) istasyonu: 30 dakikada

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