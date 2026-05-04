İşte Trump’ın gökyüzündeki "uçan sarayı"! Katar’dan gelen 400 milyon dolarlık "sultan" jeti teslim ediliyor: İçi saraydan farksız, her yer altın kaplama
İşte Trump'ın gökyüzündeki "uçan sarayı"! Katar'dan gelen 400 milyon dolarlık "sultan" jeti teslim ediliyor: İçi saraydan farksız, her yer altın kaplama

Katar Kraliyet Ailesi tarafından hediye edilen ve 400 milyon dolarlık teknolojik modernizasyonu tamamlanan altın varaklı Boeing 747, bu yaz resmi olarak Donald Trump’ın kullanımına sunuluyor. Uçağın iç mekanı Arap sultanlarına layık lüks dokusunu büyük oranda korurken, yapılan gizli güncellemelerle dev jet Trump’ın dünyayı gökyüzünden yönetebileceği bir "yüksek teknoloji kalesi" haline getirildi. Mevcut Air Force One’dan çok daha ihtişamlı olan bu yeni "uçan taht", Amerikan başkanlık seyahatlerinde konfor ve güç standartlarını yeniden belirliyor.

Katar’ın hediye ettiği altın varaklı Boeing 747, 400 milyon dolarlık teknolojik modernizasyonun ardından bu yaz Trump’ın kullanımına sunuluyor. Katar'dan alın jetini içi ise sultanlara layık. Uçağın içine sadece gelişmiş iletişim sistemlerinin eklenmesiyle uçak Trump'ın havadaki tahtına dönüştü.

Katar kraliyet ailesinin dev Boeing 747 ABD Başkanı Donald Trump'a hediye olarak gönderilmeden önce içerisi altın varaklı mobilyalar, lüks ev aletleri ve olabilecek en rahat koltuklarla donatılmıştı. Bu devasa jetin bu yaz Başkan Trump’ın kullanımına sunulması beklenirken uçağın iç mekanının büyük oranda eski ihtişamını koruyacağı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl Trump'ın yeni uçağını hazırlamakla görevlendirilen dört yıldızlı General Dale White uçağın genel durumu hakkında bilgi verdi. White bu konudaki açıklamasında "Aldığımız uçak iç mekan perspektifinden bakıldığında büyük ölçüde bize geldiği haliyle korunuyor" dedi. Trump Sultan uçağının içini "krallara layık" bırakacak.

Devasa jet başkanın kullanımı için yaklaşık 400 milyon dolarlık kapsamlı bir yenileme sürecinden geçti. Ancak yapılan bu değişiklikler estetik zevklerden ziyade uçağın teknolojik altyapısına odaklandı. Yetkililer uçağın içine "Trump'ın ülkeyi gökyüzünden yönetmesine olanak tanıyacak çok gizli iletişim ekipmanları" yerleştirdi.

İç mekandaki değişiklikler ise Arapça çıkış levhalarının ve Katar kraliyet ailesine ait sanat eserlerinin kaldırılmasıyla sınırlı kaldı. Büyük deri koltuklar ve pelüş kanepeler yerinde bırakılırken sadece duvarlara Amerika Birleşik Devletleri başkanlık mühürleri işlendi. Trump'ın ülkeyi tepeden yönetebilmesine olanak tanıyan uçağın lüks dokusu da bu şekilde korundu.

Uçağın görkemli iç mekanı mevcut Air Force One uçağına kıyasla çok daha lüks bir yapıya sahip. Mevcut uçaklar daha çok işlevselliğe odaklanan dar iş sınıfı koltuklar ve sade konferans salonlarıyla biliniyor. General White yabancı devletlerin kendi liderleri için hazırladığı uçaklardaki detay seviyesinin Amerika'nın fayda odaklı yaklaşımından çok farklı olduğunu dile getirdi. General White, "Yabancı ulusların devlet başkanı uçaklarına gösterdiği özen düzeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı ve çok daha fazla pratikliğe odaklanan yöntemden oldukça farklıdır" açıklamasını yaptı.

Bu yeni uçakla birlikte Amerikan başkanlık seyahatlerinde konfor standartları da önemli ölçüde değişmiş olacak. Yeni uçağın bazı teknik sınırlamaları mevcut Air Force One modellerinden ayrılıyor. Katar uçağında daha az buzdolabı bulunması nedeniyle başkanın yiyeceklerinin bir kısmının eşlik eden diğer uçaklarda taşınması gerekebilir.

Ayrıca uçağın kapı boyutları nedeniyle eski başkanların cenazelerini taşıyan "Altın Kartal" görevlerini icra etmesi mümkün olmayacak. Basın mensupları için ayrılan bölüm ise teslimatı geciktirmemek adına sabit duvarlar yerine kalın bir perdeyle personel alanından ayrıldı.

General White Başkanlık uçakları için gerekli olan mühendislik karmaşıklığının küçümsenemeyeceğini belirtti.

Tüm bu süreçlerin ardından uçağın bu yaz Washington yakınlarındaki askeri üsse ulaşması planlanıyor.

