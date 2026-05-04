İşte Trump’ın gökyüzündeki “uçan sarayı”! Katar’dan gelen 400 milyon dolarlık “sultan” jeti teslim ediliyor: İçi saraydan farksız, her yer altın kaplama
Katar Kraliyet Ailesi tarafından hediye edilen ve 400 milyon dolarlık teknolojik modernizasyonu tamamlanan altın varaklı Boeing 747, bu yaz resmi olarak Donald Trump’ın kullanımına sunuluyor. Uçağın iç mekanı Arap sultanlarına layık lüks dokusunu büyük oranda korurken, yapılan gizli güncellemelerle dev jet Trump’ın dünyayı gökyüzünden yönetebileceği bir "yüksek teknoloji kalesi" haline getirildi. Mevcut Air Force One’dan çok daha ihtişamlı olan bu yeni "uçan taht", Amerikan başkanlık seyahatlerinde konfor ve güç standartlarını yeniden belirliyor.