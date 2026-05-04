  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tütün kullanımında ürküten tablo: Türkiye maalesef dünya ikincisi! İstanbullunun imdadına yağmur bereketi yetişti Alternatif ürün kullanıyoruz fakat içinde risk bulundu: Kimse farkında değil ama anında kör ediyor Tahtalı’da su seviyesi kesintisiz her gün yükseldi! İzmir’in barajlarında 30 yıl sonra bir ilk Ünlü oyuncudan bir başarı daha ! Ülkemizi temsil edecek! Çılgınlar gibi Türkiye'den almaya başladılar: Rakam füze gibi fırladı Sabahları içtiğiniz Türk kahvesine 1 kaşık ekleyin! İştahı kapatıp zayıflamanın anahtarını bulun... Fransızlar, enerjideki son gelişmeye şaştı kaldı: Türkiye hepimizi geride bıraktı Son yaptığı hatalar çıldırtmıştı...Günay Güvenç'te yolun sonu! Yerini alacak isim belli oldu
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Oytun Erbaş'tan ezber bozan 'zayıflama iğneleri' çıkışı: Herkes neye uğradığını şaşırdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Oytun Erbaş'tan ezber bozan 'zayıflama iğneleri' çıkışı: Herkes neye uğradığını şaşırdı

Prof. Dr Oytun Erbaş zayıflama iğneleri ile ilgili kafalardaki tüm soru işaretlerini kaldırdı...

#1
Foto - Oytun Erbaş'tan ezber bozan 'zayıflama iğneleri' çıkışı: Herkes neye uğradığını şaşırdı

Zayıflama iğneleri, son dönemde kilo vermek isteyenlerin en çok araştırdığı yöntemler arasında yer alıyor. Özellikle iştah baskılayıcı etkileriyle bilinen bu enjeksiyonlar, kısa sürede hızlı kilo kaybı sağladığı iddiasıyla dikkat çekiyor. Ancak Prof. Dr Oytun Erbaş, zayıflama iğnesi kullanımı konusunda bilinçsiz hareket edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

#2
Foto - Oytun Erbaş'tan ezber bozan 'zayıflama iğneleri' çıkışı: Herkes neye uğradığını şaşırdı

Zayıflama iğnesi nedir, nasıl etki eder ve kimler için uygundur gibi sorular, kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Diyabet tedavisinde kullanılan bazı etken maddelerin kilo kontrolüne yardımcı olması, bu ilaçların farklı amaçlarla kullanılmasına yol açmıştır. Ancak her bireyin metabolizması farklı olduğu için, bu tür tedaviler mutlaka doktor kontrolünde uygulanmalıdır.

#3
Foto - Oytun Erbaş'tan ezber bozan 'zayıflama iğneleri' çıkışı: Herkes neye uğradığını şaşırdı

Zayıflama iğnelerinin yan etkileri, uzun vadeli sonuçları ve sağlık üzerindeki etkileri hakkında doğru bilgiye ulaşmak, sağlıklı kilo verme süreci açısından büyük önem taşır. Bu nedenle, zayıflama iğnesi kullanmayı düşünenlerin uzman görüşü almadan hareket etmemesi önerilmektedir. Ensonhabertv programında konuşan Erbaş konuyla alakalı önemli detaylara değindi...

#4
Foto - Oytun Erbaş'tan ezber bozan 'zayıflama iğneleri' çıkışı: Herkes neye uğradığını şaşırdı

GLP maddesi bağırsakların ucundan salınır. Bu ilaç tokluk maddesini taklit ediyor. Yağ ve proteini eritiyor. Bu nedenle çok uzun süre kullanıldığında yüzdeki yağlar da erir. Düzenli beslenmeyle tüketilmelidir. Kasları ve kemikleri eritebilir. Zayıflama ilaçlarının en büyük yan etkisi kalıcı saç dökülmesi. 130 kilo olanlara biz öneriyoruz. Aşırı kilo verildiğinde ölüm riski var. Sporla ve diyetle bu zayıflama iğneleri kullanılmalıdır.

#5
Foto - Oytun Erbaş'tan ezber bozan 'zayıflama iğneleri' çıkışı: Herkes neye uğradığını şaşırdı

Kaloriyi kısmalısın. Karaciğer ve böbreği zedeleyebilir. Tercih ettiğimiz kilo kaybı 6 ayda yüzde 10'dur. Aşırı miktarda kilo verdiğiniz zaman sinir dokusu beslenemez. Ellerde ve ayaklarda uyuşma ve nadir de olsa körlük yapabilir. Bu iğnelerin özelliği şu beyinde besinlere karşı tiksinti hissi oluşturuyor. Alkol, sigara ve insana karşı bir tiksinti oluşturuyor. Kilo giderken hayattan alınan zevk de gidebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şok olacaksınız! Türkiye’deki aşırı yağışların nedenini İngiliz vekil açıkladı!
Gündem

Şok olacaksınız! Türkiye’deki aşırı yağışların nedenini İngiliz vekil açıkladı!

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri üzerindeki ABD radarını vurmasından sonra Türkiye’de yağışlarda gözle görülür bir artış yaşanması birçok y..
Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!
Gündem

Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!

Türkiye ile Ermenistan arasındaki diplomatik buzlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tarihi ziyaretiyle eriyor. Avrupa Siyasi Topl..
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Gündem

Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Malatya-Adıyaman kara yolunda otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jand..
İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!
Gündem

İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir arıza nedeniyle Ankara'ya ..
O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!
Dünya

O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!

Arjantin tarihinin en güçlü ve tartışmalı ismi, "Halkın Babası" Juan Domingo Perón, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 78 y..
Abdullah Gül parti mi kuruyor? Arınç'tan flaş yorum!
Gündem

Abdullah Gül parti mi kuruyor? Arınç'tan flaş yorum!

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikte eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün parti kuracağına ve cumhurbaşkanı a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23