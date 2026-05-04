Oytun Erbaş'tan ezber bozan 'zayıflama iğneleri' çıkışı: Herkes neye uğradığını şaşırdı
Prof. Dr Oytun Erbaş zayıflama iğneleri ile ilgili kafalardaki tüm soru işaretlerini kaldırdı...
Zayıflama iğneleri, son dönemde kilo vermek isteyenlerin en çok araştırdığı yöntemler arasında yer alıyor. Özellikle iştah baskılayıcı etkileriyle bilinen bu enjeksiyonlar, kısa sürede hızlı kilo kaybı sağladığı iddiasıyla dikkat çekiyor. Ancak Prof. Dr Oytun Erbaş, zayıflama iğnesi kullanımı konusunda bilinçsiz hareket edilmemesi gerektiğini vurguluyor.
Zayıflama iğnesi nedir, nasıl etki eder ve kimler için uygundur gibi sorular, kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Diyabet tedavisinde kullanılan bazı etken maddelerin kilo kontrolüne yardımcı olması, bu ilaçların farklı amaçlarla kullanılmasına yol açmıştır. Ancak her bireyin metabolizması farklı olduğu için, bu tür tedaviler mutlaka doktor kontrolünde uygulanmalıdır.
Zayıflama iğnelerinin yan etkileri, uzun vadeli sonuçları ve sağlık üzerindeki etkileri hakkında doğru bilgiye ulaşmak, sağlıklı kilo verme süreci açısından büyük önem taşır. Bu nedenle, zayıflama iğnesi kullanmayı düşünenlerin uzman görüşü almadan hareket etmemesi önerilmektedir. Ensonhabertv programında konuşan Erbaş konuyla alakalı önemli detaylara değindi...
GLP maddesi bağırsakların ucundan salınır. Bu ilaç tokluk maddesini taklit ediyor. Yağ ve proteini eritiyor. Bu nedenle çok uzun süre kullanıldığında yüzdeki yağlar da erir. Düzenli beslenmeyle tüketilmelidir. Kasları ve kemikleri eritebilir. Zayıflama ilaçlarının en büyük yan etkisi kalıcı saç dökülmesi. 130 kilo olanlara biz öneriyoruz. Aşırı kilo verildiğinde ölüm riski var. Sporla ve diyetle bu zayıflama iğneleri kullanılmalıdır.
Kaloriyi kısmalısın. Karaciğer ve böbreği zedeleyebilir. Tercih ettiğimiz kilo kaybı 6 ayda yüzde 10'dur. Aşırı miktarda kilo verdiğiniz zaman sinir dokusu beslenemez. Ellerde ve ayaklarda uyuşma ve nadir de olsa körlük yapabilir. Bu iğnelerin özelliği şu beyinde besinlere karşı tiksinti hissi oluşturuyor. Alkol, sigara ve insana karşı bir tiksinti oluşturuyor. Kilo giderken hayattan alınan zevk de gidebilir.
