  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tütün kullanımında ürküten tablo: Türkiye maalesef dünya ikincisi! İstanbullunun imdadına yağmur bereketi yetişti Alternatif ürün kullanıyoruz fakat içinde risk bulundu: Kimse farkında değil ama anında kör ediyor Tahtalı’da su seviyesi kesintisiz her gün yükseldi! İzmir’in barajlarında 30 yıl sonra bir ilk Ünlü oyuncudan bir başarı daha ! Ülkemizi temsil edecek! Çılgınlar gibi Türkiye'den almaya başladılar: Rakam füze gibi fırladı Sabahları içtiğiniz Türk kahvesine 1 kaşık ekleyin! İştahı kapatıp zayıflamanın anahtarını bulun... Fransızlar, enerjideki son gelişmeye şaştı kaldı: Türkiye hepimizi geride bıraktı Son yaptığı hatalar çıldırtmıştı...Günay Güvenç'te yolun sonu! Yerini alacak isim belli oldu
Doğa
9
Yeniakit Publisher
Ağlayan Gelin kopartanı fena ağlatacak!
IHA Giriş Tarihi:

Ağlayan Gelin kopartanı fena ağlatacak!

Muş'ta halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler için koruma tedbirleri artırıldı. Denetimler sıklaştırılırken, çiçekleri koparanlara 700 bin TL'ye kadar ceza uygulanacak.

#1
Foto - Ağlayan Gelin kopartanı fena ağlatacak!

Muş'ta endemik türler arasında yer alan ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak adlandırılan ters laleler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muş Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

#2
Foto - Ağlayan Gelin kopartanı fena ağlatacak!

Yaklaşık 20 günlük kısa ömürleriyle bilinen ters lalelerin zarar görmemesi için bölgede denetimler artırıldı. Ekipler, özellikle lalelerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda devriye faaliyetlerini sıklaştırırken, ziyaretçilere de bilgilendirme yapıyor.

#3
Foto - Ağlayan Gelin kopartanı fena ağlatacak!

Ters lalelerin koparılması, zarar verilmesi veya yerinden sökülmesi durumunda ise ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Bu kapsamda, doğaya zarar veren kişilere 700 bin TL'ye kadar idari para cezası kesilecek.

#4
Foto - Ağlayan Gelin kopartanı fena ağlatacak!

Ters lalelerin gelecek nesillere aktarılması için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan ziyaretçilerden Ferhat Saysal, "Buraya arkadaşlarla birlikte ters laleleri görmek için geldik. İlk defa geliyoruz.

#5
Foto - Ağlayan Gelin kopartanı fena ağlatacak!

Daha önce duymuştuk, sosyal medyada da karşımıza çıkmıştı. İşin aslı, buraya çıkmanın bu kadar zor olacağını bilmiyorduk. Bayağı zorlu bir yol çıkmamız gerekti.

#6
Foto - Ağlayan Gelin kopartanı fena ağlatacak!

Bu tür doğa güzelliklerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınması, güvenlik korucularının ve doğa koruma görevlilerinin burayı sürekli denetlemesi, gözetim altında tutması bizi ziyadesiyle mutlu etti.

#7
Foto - Ağlayan Gelin kopartanı fena ağlatacak!

Bazı art niyetli insanlar tahribat verebilir ama genel olarak buraya gelen insanlarda şunu gördük; hepsi bu güzelliği ve bu heyecanı yaşamak için buraya geliyor.

#8
Foto - Ağlayan Gelin kopartanı fena ağlatacak!

Biz de insanlarımızın, ömrü 20 gün olan bu ters laleleri gelip görmelerini buradan tavsiye ediyoruz. Bunlara zarar vermenin cezası 700 bin TL'den başlıyor. Buradan bunun da uyarısını yapalım. Hiç gerek yok; insanların bu tür güzelliklere zarar vermemesi gerekiyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şok olacaksınız! Türkiye’deki aşırı yağışların nedenini İngiliz vekil açıkladı!
Gündem

Şok olacaksınız! Türkiye’deki aşırı yağışların nedenini İngiliz vekil açıkladı!

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri üzerindeki ABD radarını vurmasından sonra Türkiye’de yağışlarda gözle görülür bir artış yaşanması birçok y..
İmamoğlu'nun liyakatsiz kadroları can aldı! Sözcü suçluyu gizlemek için kırk takla attı!
Gündem

İmamoğlu'nun liyakatsiz kadroları can aldı! Sözcü suçluyu gizlemek için kırk takla attı!

İstanbul Küçükçekmece’de meydana gelen feci kazada, İBB’ye bağlı İSKİ’nin ihmali gencecik bir mühendisi hayattan kopardı. CHP’nin borazanı S..
İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!
Gündem

İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir arıza nedeniyle Ankara'ya ..
Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!
Gündem

Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik alçak saldırıları devam ederken, Tahran yönetimi Donald Trump'ın önüne "imkansız operasyon" ya da "kötü anla..
O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!
Dünya

O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!

Arjantin tarihinin en güçlü ve tartışmalı ismi, "Halkın Babası" Juan Domingo Perón, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 78 y..
Nisan enflasyonu açıklandı
Ekonomi

Nisan enflasyonu açıklandı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon oranlarını açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23