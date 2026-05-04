F-35'leri görünmez yapan Türk mühendisten olay açıklama: O gün korkak bir tavşan gibi kaçsaydım...

Söyleşilerinde kendi mesleki deneyimlerinden yola çıkarak geliştirdiği "fikirden ciroya 10 adım" yaklaşımını paylaşan Kırlıkovalı, öğrenme odaklı bakış açısı kazanmanın önemine işaret etti. Bireylerin uzun vadeli hedeflerini netleştirmesi gerektiğine vurgu yapan Kırlıkovalı, gözlem, merak, geçmiş-gelecek analizi, doğadan ilham alma, sistematik kayıt tutma, inovasyon, karşıtlıklar analizi, süreç karşılaştırmaları, planlama ve "mutlu tesadüfler" aşamalarından oluşan modelini anlattı. ABD'de kendi şirketini kurduğunda büyük firmalarla yarışa girdiğini aktaran Kırlıkovalı, "Ben o gün korkak bir tavşan gibi kaçsaydım, bugün burada olmazdım. Korkmak olur, kabul de edilir, orada sorun yok, korkun ama kaçmayın. Rakibin çok kuvvetli olabilir ama sendeki hırs, bilgi ve kararlılık onu yenebilir." ifadelerini kullandı.