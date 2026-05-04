Netanyahu iblisini kurtarmak için yırtınıyorlar
İsrail'in sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un, teröristbaşı Netanyahu’nun savunma ekibi ile mahkeme dışı bir uzlaşma sağlamak adına gizli bir mekik diplomasisi yürüttüğü iddia edildi.
İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu’nun avukatı Amit Haddad ile Cumhurbaşkanlığı ofisi arasındaki gayriresmi temaslar, ünlü restoran işletmecisi Nadav Belila’nın arabuluculuğunda gerçekleştiriliyor. İddialara göre Belila, son haftalarda taraflar arasında mesaj taşıdığını yakın çevresine doğrularken, kamuoyuna yaptığı açıklamada ise sadece "kişisel dostluklar" nedeniyle bu isimlerle bir araya geldiğini savundu.
Netanyahu’nun Kasım ayında sunduğu af talebi, İsrail’in İran ve Gazze ile yürüttüğü savaşlar nedeniyle daha fazla kamuoyu desteği bulmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Herzog’a seslenerek; "Bibi bir savaş başbakanı, bu saçmalıklara odaklanmamalı. Onu affedersen ulusal kahraman olursun" diyerek baskıyı artırdı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise doğrudan bir af kararı vermeden önce, davanın taraflarını mahkeme dışında bir "savunma anlaşması" imzalamaya zorluyor.
MepaNews'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Başsavcı Gali Baharav-Miara, Devlet Savcısı Amit Aisman ve savunma avukatı Amit Haddad’ın bir araya gelerek orta yol bulmaları çağrısında bulunuldu. Başsavcı Miara’nın, davanın seyrini bozmayacak ve ön koşulsuz bir uzlaşma görüşmesine açık olduğu bildirildi.
