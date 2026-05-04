Bilim dünyasında çifte yıldız keşfi: 27 yeni gezegen adayı bulundu
Astronomlar, iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen tespit etti. Keşif, “Tatooine” benzeri sistemlere ışık tuttu.
Astronomlar, iki yıldızın çevresinde dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Araştırma, 4 Mayıs “Yıldız Savaşları Günü”nde yayımlanırken, söz konusu gezegenler Star Wars evrenindeki Tatooine’e benzer yapılarıyla dikkat çekti. Bilim insanları, TESS uydusundan elde edilen verilerle gerçekleştirdikleri çalışmada, “apsidal ilerleme” yöntemiyle yıldız sistemlerindeki salınımları inceleyerek önemli bulgulara ulaştı.
Astronomlar, Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası "Tatooine" gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti.
"Yıldız Savaşları Günü" olarak bilinen 4 Mayıs'ta yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları "apsidal ilerleme" olarak adlandırılan bir yöntem kullanarak birbirinin etrafında dönen ve tutulma oluşturan yıldızlar arasındaki salınımları inceledi.
Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu'ndan (TESS) elde edilen verileri kullanan araştırmacılar, iki güneşli olması nedeniyle Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası "Tatooine"ne benzetilen 27 potansiyel gezegen keşfetti.
Dünya'dan yaklaşık 650 ila 18 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan söz konusu gezegenlerin büyüklüklerinin ise Neptün ile Jüpiter'in 10 katı olabileceği belirlendi.
Çalışmanın bulguları, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.
