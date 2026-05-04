  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tütün kullanımında ürküten tablo: Türkiye maalesef dünya ikincisi! İstanbullunun imdadına yağmur bereketi yetişti Alternatif ürün kullanıyoruz fakat içinde risk bulundu: Kimse farkında değil ama anında kör ediyor Tahtalı’da su seviyesi kesintisiz her gün yükseldi! İzmir’in barajlarında 30 yıl sonra bir ilk Ünlü oyuncudan bir başarı daha ! Ülkemizi temsil edecek! Çılgınlar gibi Türkiye'den almaya başladılar: Rakam füze gibi fırladı Sabahları içtiğiniz Türk kahvesine 1 kaşık ekleyin! İştahı kapatıp zayıflamanın anahtarını bulun... Fransızlar, enerjideki son gelişmeye şaştı kaldı: Türkiye hepimizi geride bıraktı Son yaptığı hatalar çıldırtmıştı...Günay Güvenç'te yolun sonu! Yerini alacak isim belli oldu
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kirli ittifak! "Poseidon’un Gazabı" planı deşifre oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kirli ittifak! “Poseidon’un Gazabı” planı deşifre oldu

İsrailli stratejist Shay Gal tarafından yayımlanan analiz, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin artan stratejik ağırlığına karşı İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üçlüsünün yeni bir askeri-siyasi savunma doktrini hazırlığında olduğunu ortaya koydu. ABD’nin bölgedeki hamiliğine olan güvenin sarsıldığının vurgulandığı raporda, Türkiye’yi hedef alan "Poseidon’un Gazabı" ve "Lizbon 2.0" gibi provokatif senaryolar öne çıkıyor.

#1
Foto - Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kirli ittifak! "Poseidon’un Gazabı" planı deşifre oldu

Analizde, İsrail, Yunanistan ve GKRY için ABD'nin bölgedeki geleneksel "koruyucu güç" rolünün zayıfladığına dikkat çekiliyor. Washington yönetiminin Türkiye'yi "vazgeçilmez bir bölgesel güç" olarak tanımlaması ve kendi küresel çıkarları doğrultusunda Ankara ile esnek bir iş birliği yürütmesi, üçlü ittifakta güvenlik endişelerini artırmış durumda. Stratejist Gal, müttefiklerin artık ABD’ye bağımlı kalmadan "kendi göbeklerini kesmesi" gerektiğini savunarak, bölgedeki aktörlerin bağımsız bir askeri kapasite inşa etmesi gerektiğini belirtiyor.

#2
Foto - Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kirli ittifak! "Poseidon’un Gazabı" planı deşifre oldu

Raporda, Türkiye’nin bölgesel hamlelerinin münferit krizler değil, Ege’den Libya’ya ve Suriye’ye kadar uzanan entegre bir "stratejik sistem" olduğu vurgulanıyor. Türkiye’nin İHA/SİHA kabiliyeti, enerji jeopolitiğindeki aktif rolü ve Rusya ile yürüttüğü denge siyasetinin Batı ittifak sistemini "stratejik bir felce" uğrattığı tespiti yapılıyor. Türkiye’nin NATO içindeki operasyonel gücü ve veto yetkisi nedeniyle ittifakın bir bütün olarak Türkiye’ye karşı harekete geçemediği, bunun da karşı blokta bir tıkanıklık yarattığı itiraf ediliyor.

#3
Foto - Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kirli ittifak! "Poseidon’un Gazabı" planı deşifre oldu

Türkiye'nin NATO üyeliğinden kaynaklanan haklarını devre dışı bırakmak amacıyla analizde, Avrupa Birliği’nin "Lizbon Antlaşması 42.7" maddesinin aktif kullanılması öneriliyor. "Lizbon 2.0" doktrini olarak adlandırılan bu yaklaşıma göre; Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri ve hava sahası hamlelerinin doğrudan "AB sınırlarına saldırı" kabul edilmesi hedefleniyor. Böylece Ankara’nın söz sahibi olduğu NATO yerine, savunma duvarının AB platformu üzerinden örülmesi amaçlanıyor.

#4
Foto - Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kirli ittifak! "Poseidon’un Gazabı" planı deşifre oldu

Raporun en kritik başlığı ise doğrudan Türkiye’yi hedef alan askeri senaryoları kapsayan "Poseidon’un Gazabı" (Poseidon’s Wrath) doktrini. Bu plan çerçevesinde; İsrail, Yunanistan ve GKRY’nin ortak bir askeri havuz oluşturarak Türkiye’nin operasyonel menzilini daraltması ve bölgedeki altyapı projelerine karşı zorlayıcı önlemler alması gibi skandal adımlar sıralanıyor.

#5
Foto - Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kirli ittifak! "Poseidon’un Gazabı" planı deşifre oldu

Ankara’nın bölgesel istikrarı koruma odaklı politikalarına karşı kurgulanan bu saldırgan senaryolar, Doğu Akdeniz’deki askeri-siyasi gerilimin yeni bir boyuta taşınmak istendiğini kanıtlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şok olacaksınız! Türkiye’deki aşırı yağışların nedenini İngiliz vekil açıkladı!
Gündem

Şok olacaksınız! Türkiye’deki aşırı yağışların nedenini İngiliz vekil açıkladı!

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri üzerindeki ABD radarını vurmasından sonra Türkiye’de yağışlarda gözle görülür bir artış yaşanması birçok y..
İmamoğlu'nun liyakatsiz kadroları can aldı! Sözcü suçluyu gizlemek için kırk takla attı!
Gündem

İmamoğlu'nun liyakatsiz kadroları can aldı! Sözcü suçluyu gizlemek için kırk takla attı!

İstanbul Küçükçekmece’de meydana gelen feci kazada, İBB’ye bağlı İSKİ’nin ihmali gencecik bir mühendisi hayattan kopardı. CHP’nin borazanı S..
İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!
Gündem

İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir arıza nedeniyle Ankara'ya ..
Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!
Gündem

Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik alçak saldırıları devam ederken, Tahran yönetimi Donald Trump'ın önüne "imkansız operasyon" ya da "kötü anla..
O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!
Dünya

O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!

Arjantin tarihinin en güçlü ve tartışmalı ismi, "Halkın Babası" Juan Domingo Perón, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 78 y..
Nisan enflasyonu açıklandı
Ekonomi

Nisan enflasyonu açıklandı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon oranlarını açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23