SON DAKİKA
Gök Vatan’da görünmezlik devri bitiyor! ASELSAN’ın gizli gücü 2026’da seri üretime geçiyor: Düşman kaçacak yer bulamayacak
Gök Vatan'da görünmezlik devri bitiyor! ASELSAN'ın gizli gücü 2026'da seri üretime geçiyor: Düşman kaçacak yer bulamayacak

ASELSAN’ın 2025 yılı faaliyet raporuna göre, yerli ve milli hava araçlarımızın harekat kabiliyetini zirveye taşıyacak TOYGUN ve KARAT sistemleri için 2026'da seri üretim aşamasına geçiliyor. Özellikle KAAN ve KIZILELMA gibi platformlar için geliştirilen bu sistemler, düşük radar görünürlüğüne sahip hedefleri pasif olarak tespit etme ve yüksek hassasiyetle işaretleme yetenekleriyle fark yaratacak. 35 kilometre mesafeden lazer işaretleme yapabilen ve gelişmiş görüntü iyileştirme algoritmalarıyla donatılan teknolojiler, Türk havacılığının modern harp sahasındaki en büyük kozlarından biri olmaya hazırlanıyor.

ASELSAN’ın 2025 Yılı Faaliyet Raporu yayınlandı. Rapor kapsamında ASELSAN’ın 2025 yılında gerçekleştirdiği kritik faaliyetlere, teknolojik gelişmelere ve tamamlanan proje aşamalarına detaylı bir şekilde yer verildi. ASELSAN tarafından yeni nesil hava araçları için geliştirilen TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi ve KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi’nin 2026 yılında seri üretime geçmesi planlanıyor.

Düşük görünürlüklü insanlı ve insansız hava araçlarına yönelik platform bütünleşik mimaride geliştirilen TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi ve KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi geçtiğimiz yıl KIZILELMA platformuna entegre edilmiş ve ilk uçuşu gerçekleştirmişti.

Öte yandan devam eden çalışmalar doğrultusunda TOYGUN’un KAAN ile SEL (Sistem Entegrasyon Laboratuvarı) faaliyetleri başlamış olup 2026 yılı içinde uçuş gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Ayrıca TOYGUN’un 2026 yılında seri üretime geçmesi planlanmaktadır. Benzer şekilde düşük radar görünürlüklü hedeflerin pasif şekilde tespit edilmesini sağlayan “EO Detection and Ranging (EODAR)” KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, insanlı ve insansız hava araçlarına yönelik platform bütünleşik mimaride geliştirilmiştir. Bu bağlamda KARAT’ın da KAAN ile SEL faaliyetleri başlamış olup 2026 yılı içinde uçuş gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. KARAT’ın 2026 yılında seri üretime geçmesi planlanmaktadır.

KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Muharip İnsanlı-İnsansız Uçak Sistemleri, Sabit ve Döner Kanatlı Uçaklar ve İnsansız Hava Araçları (İHA/SİHA) için platforma entegre olarak geliştirilen, hava hedeflerine yönelik kızılötesi (ısı) arama, tespit ve takip sistemidir. Kızılötesi arama ve takip sistemleri, yeni nesil savaş uçaklarının düşük görünürlük özelliklerine katkı sağlamak ve tespit kabiliyetlerini artırmak amacıyla geliştirilmektedir.

TOYGUN, MWIR bandında çalışan 1280×1024 çözünürlükte IR görüntüleme sistemi ve lazer işaretleyiciye sahip. IR görüntüleme sisteminde yüksek çözünürlüğü desteklemek için görüntü iyileştirme yöntemleri de (kenar-köşe yumuşatma, görüntü keskinleştirme, histogram eşitleme, siyah/beyaz dengeleme, sis, pus ve atmosferik etkileri kaldırma/minimize etme, supperresolution, türbülans düzeltici ve hedef kıymetlendirme) bulunuyor.

Hava-hava muharebesi, hava-yer muharebesi, keşif, gözetleme ve hedefleme gibi görevlerde kullanılabilecek TOYGUN’da 35 km’ye kadar lazer mesafe ölçümü, Otomatik Hedef Algılama (OHA), Tekli/Çoklu Hedef Takibi, 2 Eksen Mekanik+2 Eksen Optik Stabilizasyon gibi özellikler yer almakta. Aynı zamanda TOYGUN ile takip edilen hedeflerin koordinatları Dahili GPS+Ataletsel Ölçüm Birimi+Harici ANS ile belirlenebiliyor.

