Gök Vatan’da görünmezlik devri bitiyor! ASELSAN’ın gizli gücü 2026’da seri üretime geçiyor: Düşman kaçacak yer bulamayacak

ASELSAN’ın 2025 yılı faaliyet raporuna göre, yerli ve milli hava araçlarımızın harekat kabiliyetini zirveye taşıyacak TOYGUN ve KARAT sistemleri için 2026'da seri üretim aşamasına geçiliyor. Özellikle KAAN ve KIZILELMA gibi platformlar için geliştirilen bu sistemler, düşük radar görünürlüğüne sahip hedefleri pasif olarak tespit etme ve yüksek hassasiyetle işaretleme yetenekleriyle fark yaratacak. 35 kilometre mesafeden lazer işaretleme yapabilen ve gelişmiş görüntü iyileştirme algoritmalarıyla donatılan teknolojiler, Türk havacılığının modern harp sahasındaki en büyük kozlarından biri olmaya hazırlanıyor.