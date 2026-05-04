Kültür Sanat
Barış Manço'nun izinde anlamlı buluşma! Bakan Ersoy Doğukan Manço ile görüştü
Selma Savcı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Doğukan Manço ile bir araya gelerek Barış Manço’nun kültürel hafızadaki yeri ve sanatsal birikimi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaların önemi vurgulandı. Ersoy, efsane sanatçının yaşamına ve üretimine ev sahipliği yapan Moda'daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Doğukan Manço ile bir araya geldi. Görüşmede, Barış Manço’nun sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu birikim ve kültürel etkisi ele alınarak bu değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik başlıklar değerlendirildi.

Doğukan Manço'nun ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, şu ifadeler kullandı: “Bir dönemin yalnızca sesini değil, hafızasını da taşıyan Barış Manço’nun mirası üzerine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Doğukan Manço ile bir araya geldik. Sanatçımızın yaşamına ve üretimine ev sahipliği yapan Moda’daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kültürel hafızamızı besleyen bu tür değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Bu vesileyle, merhum Barış Manço’yu saygı ve rahmetle anıyor; Doğukan Manço’ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.”

