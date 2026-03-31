  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya şokta! Cicada varyantı hızla yayılıyor: Yeni pandemi riski var mı? S-400'lerden sonra bir kıyak daha! Karar verildi, kaldıracaklar MEB'in DYK uygulaması başladı! İlk olarak 6 pilot ilde uygulanacak İşte tam zamanı artık... Nisan ayında balkona hangi sebzeler ekilir? Enerji krizinin patlak verdiği dönemde çılgın buluş! Odun ve samandan yeni yakıt üretildi Milli Takım’ın kaldığı otelin yakınında havai fişek atılmıştı! Kosova'da flaş gelişme 32 gündür kapalı tutuyor Mescid-i Aksa'ya Yahudi mezalimi Katar Türkiye'yi dinledi, büyük tuzağı bozdu! 'Karşıyız' diyerek ilan ettiler RTÜK'ten yeni yönetmelik! Yayıncı kuruluşlar için süreç sadeleştirildi
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İşte tam zamanı artık... Nisan ayında balkona hangi sebzeler ekilir?

Baharın ayak sesleriyle birlikte bu sebzelerinizi balkonda yetiştirmenin tam zamanı geldi.

#1
Nisan ayı, bahar mevsiminin müjdeleyicisi. Bahar havasının ısındığı bu dönemde, balkonlarda bitki alarmı başlıyor. Peki, nisan ayında balkona hangi sebzeler ekilir? Eğer siz de taze sebzelerinizi kendi balkonunuzda yetiştirmeyi düşünüyorsanız, nisan ayında ekilebilecek en verimli sebzeleri derledik. İşte nisan sebzeleri…

#2
Birçok insan için balkonda kendi sebzelerini yetiştirmek hobiye dönüşmüş durumda. Nisan ayı, balkon bahçeciliği için mükemmel bir zaman çünkü hem hava ısınmaya başlıyor hem de bitkiler büyümek için gereken enerjiyi güneş ışığından alabiliyor. Peki, nisan ayında balkonlarda hangi sebzeler rahatlıkla yetiştirilir? Hangi sebzeler nisan ayında ekilmeye uygun? İşte balkon bahçenizde yetiştirebileceğiniz, nisan ayında ekilmesi gereken sebzeler... Marul, serin havalarda rahatça yetişebilen bir sebzedir. Nisan ayında tohumlarını ekmek, yaz boyunca taze ve gevrek yapraklar elde etmenizi sağlar. Balkonunuzda saksılarda veya büyük çömleklerde kolayca yetiştirebilirsiniz.

#3
Havuçlar, balkonlarda bile rahatlıkla yetiştirilebilecek sebzeler arasında yer alır. Nisan ayında toprağa ekilen havuçlar, derin saksılarda büyüyüp olgunlaşır. Toprağın nemli ve gevşek olması önemlidir.

#4
Fasulye, ılık havalarda hızlıca büyüyen bir sebzedir. Nisan, fasulye tohumlarını ekmek için uygun bir aydır. Yalnızca saksıların yeterince derin olmasına ve bitkilerin yeterli alanı bulmasına özen göstermelisiniz.

#5
Kabaklar, sıcak hava ile birlikte hızla büyür. Nisan ayında tohumlarını ekmek, yaz sonu için bolca kabak elde etmenizi sağlar. Büyük saksılarda veya balkon bahçenizde rahatlıkla yetiştirilebilir.

#6
Nisan, domates fidelerinin ekilmesi için mükemmel bir zamandır. Ancak, domatesler güneş ışığına ihtiyaç duyduğundan, balkonunuzun güneşli bir köşesinde yetiştirilmesi önemlidir. Saksı büyüklüğüne dikkat edin, domatesler derin toprakta daha iyi gelişir.

#7
Biberler de Nisan ayında ekilebilecek sebzeler arasında yer alır. İyi bir güneş ışığı ve nemli toprakla sağlıklı biberler elde edebilirsiniz. Nisan ayında ekilen biberler, yaz ortasında meyve vermeye başlar. Nisan ayı, balkon bahçeciliği için harika bir başlangıçtır. Hangi sebzelerin yetiştirileceğini seçerken, her birinin ihtiyaç duyduğu ışık, su ve toprak özelliklerine dikkat etmeniz, sağlıklı ve verimli bir hasat elde etmenizi sağlar. Artık balkonunuzda taze sebzeler yetiştirmek için mükemmel bir zaman!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23