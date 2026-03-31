İşte tam zamanı artık... Nisan ayında balkona hangi sebzeler ekilir?

Birçok insan için balkonda kendi sebzelerini yetiştirmek hobiye dönüşmüş durumda. Nisan ayı, balkon bahçeciliği için mükemmel bir zaman çünkü hem hava ısınmaya başlıyor hem de bitkiler büyümek için gereken enerjiyi güneş ışığından alabiliyor. Peki, nisan ayında balkonlarda hangi sebzeler rahatlıkla yetiştirilir? Hangi sebzeler nisan ayında ekilmeye uygun? İşte balkon bahçenizde yetiştirebileceğiniz, nisan ayında ekilmesi gereken sebzeler... Marul, serin havalarda rahatça yetişebilen bir sebzedir. Nisan ayında tohumlarını ekmek, yaz boyunca taze ve gevrek yapraklar elde etmenizi sağlar. Balkonunuzda saksılarda veya büyük çömleklerde kolayca yetiştirebilirsiniz.