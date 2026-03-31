Uzmanlar açıkladı! Katarakt nasıl tedavi edilir?
Dünya genelinde görme kaybının en yaygın nedenlerinden biri olan katarakt, modern tıp teknolojileri sayesinde artık dakikalar süren operasyonlarla tedavi edilebiliyor.
KATARAKT NEDİR VE NASIL OLUŞUR? Gözümüzün içinde bulunan doğal merceğin saydamlığını kaybederek matlaşmasına katarakt adı verilir. Sağlıklı bir gözde mercek gelen ışığı kırarak retinaya odaklar ancak katarakt oluştuğunda bu geçirgenlik bozulur. Bulanıklaşan mercek, kişinin dünyayı buzlu bir camın arkasından izliyormuş gibi hissetmesine yol açar. Genellikle yaşa bağlı bir değişim olsa da mercek proteinlerinin yapısının bozulmasıyla ortaya çıkar. Bu durum zamanla ilerleyerek kişinin görme kalitesini ciddi şekilde düşürür.
KATARAKTIN BELİRTİLER NELERDİR? Kataraktın en belirgin işareti, gözlük numarası değişse bile düzelmeyen yavaş ve ağrısız görme azalmasıdır. Hastalar genellikle renklerin soluklaştığını, gece sürüşlerinde ışıkların etrafında halkalar oluştuğunu fark ederler. Çift görme, derinlik algısında bozulma ve okuma yaparken daha fazla ışığa ihtiyaç duyma da sık rastlanan şikayetlerdir. Bazı durumlarda hastalar, yakını eskiden daha iyi görmeye başladıklarını ifade ederler ki bu kataraktın bir evresidir. Eğer bu belirtilerden birini yaşıyorsanız, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmanız önerilir.
KATARAKT NEDEN OLUR? En yaygın neden yaşlanma olsa da katarakt her yaş grubunda, hatta bebeklerde bile görülebilir. Diyabet gibi sistemik hastalıklar, uzun süreli kortizonlu ilaç kullanımı ve göze gelen fiziksel darbeler oluşumu hızlandırır. Güneşin ultraviyole ışınlarına korunmasız maruz kalmak ve sigara kullanımı da önemli risk faktörleri arasındadır. Ayrıca ailede katarakt öyküsü bulunması, genetik yatkınlık nedeniyle hastalığın daha erken yaşlarda görülmesine sebep olabilir. Göz içi iltihapları veya geçirilmiş göz ameliyatları da sekonder katarakt riskini artırır.
KATARAKT NASIL TEŞHİS EDİLİR? Katarakt teşhisi, uzman bir göz doktoru tarafından yapılan kapsamlı bir rutin göz muayenesi ile kolayca konulabilir. Biyomikroskop adı verilen cihazla gözün ön segmenti incelenerek mercekteki opaklaşmanın derecesi belirlenir. Göz bebekleri damla ile büyütülerek merceğin tamamı ve göz arkasındaki retina tabakası detaylıca kontrol edilir. Bu muayene sırasında hastanın görme keskinliği ölçülür ve kataraktın hastanın günlük yaşamını ne kadar etkilediği saptanır. Erken teşhis, kataraktın başka göz sorunlarıyla karışmasını önlemek adına kritik öneme sahiptir.
TEDAVİDE TEK ÇÖZÜM AMELİYATTIR Katarakt, ilaçla, göz damlasıyla veya gözlükle tedavi edilebilen bir hastalık türü değildir. Matlaşmış olan doğal göz merceğinin cerrahi bir müdahale ile yerinden çıkarılması ve yerine yapay bir mercek takılması gerekir. Günümüzde katarakt ameliyatı, hastanın konforunu ön planda tutan ve dikiş gerektirmeyen tekniklerle gerçekleştirilir. Ameliyat kararı, genellikle hastanın görme azlığı nedeniyle işlerini yapamaz hale geldiği noktada verilir. Erken dönemde yapılan müdahaleler, operasyonun daha kolay geçmesini ve iyileşme sürecinin kısalmasını sağlar.
MODERN FAKO TEKNİĞİ VE AVANTAJLARI Günümüzde en yaygın ve güvenilir yöntem, halk arasında lazerli dikişsiz ameliyat olarak bilinen Fakoemülsifikasyon (FAKO) tekniğidir. Bu yöntemde, gözde açılan çok küçük bir kesiden girilerek ultrason enerjisi ile kataraktlı mercek parçalanır. Parçalanan mercek emilerek temizlenir ve yerine katlanabilir yapay göz içi lensi yerleştirilir. Operasyon genellikle 15-20 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır ve hasta aynı gün evine dönebilir. Küçük kesi sayesinde iyileşme süreci oldukça hızlıdır ve enfeksiyon riski minimuma indirilir.
AKILLI LENS TEKNOLOJİSİ İLE NET GÖRÜŞ Katarakt ameliyatı sırasında göze yerleştirilen mercekler, hastanın ömür boyu görme kalitesini belirleyen en önemli unsurdur. Akıllı lensler (trifokal lensler), uzak, orta ve yakın mesafede net görüş sağlayarak hastayı gözlük bağımlılığından kurtarmayı hedefler. Bu lensler sayesinde hastalar hem televizyon izleyebilir hem bilgisayar kullanabilir hem de rahatça kitap okuyabilirler. Her hastanın göz yapısı farklı olduğundan, hangi lensin uygun olduğuna doktor detaylı ölçümler sonrası karar verir. Tek odaklı lensler ise genellikle sadece uzak görüşü düzeltir ve yakın için gözlük ihtiyacı devam eder.
FEMTOSANİYE LAZER İLE ÜSTÜN HASSASİYET Gelişen teknolojiyle birlikte robotik cerrahi olarak da adlandırılan femtosaniye lazer yöntemi katarakt ameliyatlarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknoloji, ameliyatın en kritik aşamalarının bilgisayar kontrollü lazer ile el değmeden yapılmasını sağlar. Merceğin ön kapsülünün açılması ve kataraktın parçalara bölünmesi gibi işlemler lazerle çok daha hassas şekilde gerçekleştirilir. Bu hassasiyet, özellikle akıllı lens takılacak hastalarda lensin tam merkeze yerleşmesini sağlayarak sonuçların mükemmel olmasını sağlar. Lazer kullanımı cerrahi komplikasyon riskini azaltırken operasyon sonrası iyileşmeyi de destekler.
AMELİYAT SONRASI İYİLEŞME DÖNEMİ Katarakt operasyonu sonrası hastalar genellikle birkaç gün içinde normal yaşantılarına ve rutin işlerine geri dönebilirler. İlk günlerde gözde hafif sulanma, batma veya ışığa karşı hassasiyet olması beklenen normal bir durumdur. Doktorun reçete ettiği antibiyotikli ve ödem giderici damlaların düzenli kullanımı iyileşme için hayati önem taşır. Hastaların operasyon sonrası ilk birkaç hafta gözlerini ovuşturmaması ve ağır egzersizlerden kaçınması tavsiye edilir. Görme kalitesi genellikle ilk haftadan itibaren belirgin şekilde artar ve tam netleşme bir ayı bulabilir.
GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER Katarakt oluşumunu tamamen durdurmak mümkün olmasa da bazı önlemlerle süreci geciktirmek veya riski azaltmak mümkündür. Yaz-kış demeden kaliteli güneş gözlüğü kullanmak, gözü zararlı UV ışınlarından korumak için atılacak en büyük adımdır. Sağlıklı beslenme, özellikle C ve E vitamini gibi antioksidanlar açısından zengin bir diyet göz sağlığını destekler. Sigarayı bırakmak ve kan şekerini kontrol altında tutmak katarakt riskini önemli ölçüde düşüren faktörlerdir. 40 yaşından sonra yılda bir kez yapılacak düzenli göz muayeneleri, sadece katarakt değil diğer göz hastalıklarının da erkenden yakalanmasını sağlar.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23