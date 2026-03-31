Orkun Kökçü'nün olduğu yerde tekrar kiralığa gidiyor...
Bu sezon başında kiralık oynadığı Kayserispor'dan Beşiktaş'a dönen Kartal Kayra Yılmaz, yeniden ayrılığa hazırlanıyor. 25 yaşındaki orta sahanın tekrar kiralık verilmesi bekleniyor.
Beşiktaş altyapısından çıkan Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon başında kiralık olarak forma giydiği Kayserispor'dan yuvaya dönmüştü. Ancak 25 yaşındaki futbolcu konusunda istenen senaryo gerçekleşmedi. 12 Süper Lig maçına çıkan Kartal, sahada sadece 440 dakika kaldı. 2 asist üretti.
1.74 boyundaki oyuncu, ligdeki son 7 karşılaşmada kadroya alındı. Ancak sahaya sürülmedi. 2026 yazında tekrar kiralık verileceği öğrenildi. Kartal'ın, Beşiktaş'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcunun tekrar bir Süper Lig ekibinin yolunu tutması bekleniyor.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Kartal'a fazla şans vermemesi; bir anlamda oyuncunun gelecek sezon planlamalarında da bulunmadığını gösteriyor. Üstelik Siyah-Beyazlı ekibin, yaz aylarındaki transfer döneminde orta sahaya takviye planladığı da biliniyor. Özetle Kartal'ın düzenli forma giyebilmesi için ayrılması gerekiyor.
