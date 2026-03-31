Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5G dönemini resmen başlattı! “5G'yi 2 sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, 5G hizmetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başlangıçta 81 merkez il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi 2 sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla 5G hizmetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Günümüz dünyasında egemenlik coğrafya temelli fiziki ve sadece belirli bir toprak parçası ile sınırlı olmaktan çıkmıştır. Küresel güç rekabetinin sertleştiği bu dönemde teknoloji ve dijitalleşme alanında meydana gelen baş döndürücü gelişmeler klasik anlamdaki egemenlik mevhumunu aşındırmıştır.” ifadelerini kullandı.