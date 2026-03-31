Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5G dönemini resmen başlattı! “5G'yi 2 sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız”

VERİ ÇAĞINDA SİYASİ İSTİKRAR, EKONOMİK BAĞIMSIZLIK, ASKERİ CAYDIRICILIK VE DİJİTAL EGEMENLİK BİRBİRİNDEN AYRI DEĞİLDİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık güçlü, caydırıcı; dünyada söz, etki ve itibar sahibi olmak isteniyorsa siber uzay çalışmalarını hızlandırmak ve siber güvenlik tedbirlerini almak, siber teknolojilerin geliştirilmek zorunda olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi, katma değere dönüştürülmesi ve en önemlisi veri güvenliğinin temin edilmesi bu süreçte kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere yakın çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalar siber güvenliğin önemini hepimize bir kez daha göstermiştir. Şurası tartışılmayacak kadar ortadır: İçinde bulunduğumuz veri çağında siyasi istikrar, ekonomik bağımsızlık, askeri caydırıcılık ve dijital egemenlik birbirinden ayrı değildir. Tam tersine bunlar birbirinin tamamlayıcı, eskilerin ifadesiyle, mütemmim cüzüdür.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sınırlarınızı kontrol ettiğiniz ölçüde hava sahanızı kontrol edemiyorsanız, hava sahanızı koruduğunuz ölçüde siber vatanınızı ve bunun ayrılmaz parçası olan verileriniz koruyamıyorsanız egemenliğinizde çok ciddi zafiyet var demektir.” dedi.