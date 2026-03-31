Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5G dönemini resmen başlattı! "5G'yi 2 sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5G dönemini resmen başlattı! "5G'yi 2 sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, 5G hizmetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başlangıçta 81 merkez il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi 2 sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla 5G hizmetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Günümüz dünyasında egemenlik coğrafya temelli fiziki ve sadece belirli bir toprak parçası ile sınırlı olmaktan çıkmıştır. Küresel güç rekabetinin sertleştiği bu dönemde teknoloji ve dijitalleşme alanında meydana gelen baş döndürücü gelişmeler klasik anlamdaki egemenlik mevhumunu aşındırmıştır.” ifadelerini kullandı.

VERİ ÇAĞINDA SİYASİ İSTİKRAR, EKONOMİK BAĞIMSIZLIK, ASKERİ CAYDIRICILIK VE DİJİTAL EGEMENLİK BİRBİRİNDEN AYRI DEĞİLDİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık güçlü, caydırıcı; dünyada söz, etki ve itibar sahibi olmak isteniyorsa siber uzay çalışmalarını hızlandırmak ve siber güvenlik tedbirlerini almak, siber teknolojilerin geliştirilmek zorunda olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi, katma değere dönüştürülmesi ve en önemlisi veri güvenliğinin temin edilmesi bu süreçte kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere yakın çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalar siber güvenliğin önemini hepimize bir kez daha göstermiştir. Şurası tartışılmayacak kadar ortadır: İçinde bulunduğumuz veri çağında siyasi istikrar, ekonomik bağımsızlık, askeri caydırıcılık ve dijital egemenlik birbirinden ayrı değildir. Tam tersine bunlar birbirinin tamamlayıcı, eskilerin ifadesiyle, mütemmim cüzüdür.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sınırlarınızı kontrol ettiğiniz ölçüde hava sahanızı kontrol edemiyorsanız, hava sahanızı koruduğunuz ölçüde siber vatanınızı ve bunun ayrılmaz parçası olan verileriniz koruyamıyorsanız egemenliğinizde çok ciddi zafiyet var demektir.” dedi.

5G’NİN DİJİTAL EGEMENLİK VE MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ OLDUĞU AÇIK: Dijital çağda jeopolitik üstünlüğün belirleyici aktörünün sadece toprağı kontrol edenle değil, bununla birlikte veriyi yönetenlerde olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bakımdan 5G’nin veri merkezleri, bulut altyapıları, yapay zeka ve siber güvenlik kapasitesiyle birlikte düşünüldüğünde dijital egemenlik ve milli güvenlik meselesi olduğu son derece açıktır. Biz de bugün attığımız tarihi adıma, diğer hususlar yanında elbette dijital egemenlik zaviyesinden de bakıyoruz. Son 23 yılda bunun altyapısını çok güçlü bir şekilde hazırladık. ” diye konuştu.

55 MİLYONU AŞKIN VATANDAŞIMIZ GÜVENLİ İNTERNET HİZMETLERİNİ KULLANIYOR: Erdoğan, dijital dönüşümde attıkları bu stratejik adımlarla Türkiye’yi bu alanda parmakla gösterilen seviyelere çıkardıklarını kaydetti. Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu süreçte bir yandan dijital hız ve kapasitemizi artırırken diğer yandan, güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık. 2002’de 81 bin kilometre olan fiber hat uzunluğumuzu 2025 yılının 3. çeyreği itibariyle 657 bin kilometreye ulaştırdık. Aynı dönemde genişbant internet abone sayımızı 3 binden 98 milyona, mobil telefon abone sayımızı ise 23 milyondan alıp neredeyse 100 milyona çıkardık. 55 milyonu aşkın vatandaşımız bugün güvenli internet hizmetlerini kullanıyor. Halihazırda bugün Türkiye’de mobil ve sabit hatlardan 82 milyar dakika konuşma trafiği gerçekleşiyor. Aylık ortalama 494 dakika mobil kullanım süresiyle Avrupa’da birinci sıradayız.”

DÜNYADA KENDİ UYDUSUNU ÜRETEBİLEN 11 ÜLKEDEN BİRİ OLMAYI BAŞARDIK: Çalışmalarının meyvelerini de kısa sürede toplamayı bildiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün geldiğimiz noktada hem kendi teknolojimizi üretiyoruz hem yeniliklere öncülük ediyor hem de sahip olduğumuz teknolojiyi dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı 2024'te uzaya fırlattık, 2025'te resmen hizmete aldık ve böylece dünyada kendi uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olmayı başardık.” şeklinde konuştu.

5G'Yİ 2 SENE İÇİNDE ÜLKEMİZİN HER KARIŞINDA HİZMETE SUNACAĞIZ: 5G teknolojisiyle başarılarına bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, süreç hakkında şu ifadeleri kullandı: “5G'nin hazırlıklarını 2016'da başlattık, 2018'de ilk testlerimizi yaptık, 2019'dan sonra da Gazi Meclisimizde, stadyumlarımızda ve geniş katılımlı organizasyonlarımızda pilot uygulama olarak kullanıma açtık. Yaygın kapsama hedefiyle kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar Türkiye'nin dört bir yanını 5G altyapısıyla donattık. Böylece çok geniş bir alanda hem yüksek hız hem de yüksek kapasiteyi aynı anda sunabilecek bir sistemler manzumesi oluşturduk. Başlangıçta 81 merkez il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi 2 sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız.”

İLETİŞİM HIZIMIZ TAM 10 KAT ARTIYOR: Türkiye’nin dijital bünyesinin bel kemiğini oluşturacak 5G'nin neler getireceğini de anlatan Erdoğan, “5. nesil mobil haberleşme altyapısı yüksek hız, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesi olmak üzere üç ana özelliğiyle öne çıkıyor. 5G saniyede 2 Gigabit veri aktarımıyla bir önceki nesle oranla 10 kata kadar daha yüksek veri hızına ulaşıyor. Yani iletişim hızımız tam 10 kat artıyor. 4,5G'de ortalama 30-40 milisaniye olan gecikme süresi 5G ile 1 milisaniyeye kadar düşüyor. Son olarak, daha önce binlerle ifade edilen eş zamanlı bağlantı kapasitesi 5G ile milyonlarca cihaza erişiyor. Nesnelerin internetini çok daha verimli ve süratli hale getirecek bu sistemle kilometrekare başına milyonlarca cihaz aynı anda kesintisiz ve güvenli biçimde birbiriyle irtibat kurabilecek”

5G, TÜRKİYE’Yİ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNE TAŞIYACAKTIR: Törende konuşan Bakan Uraloğlu, haberleşme ve bilişim sektörünün, bugünün en stratejik alanlarından biri olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, bilgi teknolojilerinin, yapay zekanın, siber güvenliğin ve yüksek hızlı bağlantının; ülkelerin ekonomik kalkınmasında, rekabet gücünde ve milli güvenliğinde hayati rol oynadığını dile getirdi. Uraloğlu, Türkiye olarak, son çeyrek asırda vizyoner Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde eşsiz altyapı hamleleri yaparak kararlı adımlar attıklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Selçuklu Mezarlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul Çamlıca Kulesi, Hatay İskenderun Limanı, Rize- Artvin Havalimanı ve Mardin’e 5G ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağlantıların da ardından butona basarak 5G hizmetlerini tüm Türkiye’de devreye aldı.

