En az 74 can kaybı! Altın madeninde kanlı baskın!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güney Sudan’ın Orta Ekvatorya Eyaleti’ndeki Jebel Iraq bölgesinde bulunan altın madenine silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, sivillerin hedef alındığı baskında en az 74 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güney Sudan’ın Orta Ekvatorya Eyaleti’ne bağlı Jebel Iraq bölgesinde altın çıkarılan sahaya düzenlenen silahlı baskın, çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlandı.

 

Yerel halk altın çıkarıyordu

Güney Sudan Polis Teşkilatı Sözcüsü Kwacijwok Dominic Amondoc, yerel haber sitesi Radio Tamazuj’a yaptığı açıklamada, saldırının 28 Mart Cumartesi akşamı, yerel halkın altın çıkardığı Khor Kaltan’da (Jebel Iraq) gerçekleştirildiğini söyledi.

 

Amondoc, saldırının hedefinin madende çalışan siviller olduğunu belirterek, silahlı bir grubun bölgeye saldırarak en az 74 kişiyi öldürdüğünü, bazı kişilerin ise hala kayıp olduğunu ifade etti.

 

Saldırganlar tespit edilemedi

Polis ve Güney Sudan Halk Savunma Güçleri (SSPDF) dahil olmak üzere güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiği bilgisini paylaşan Amondoc, alanın güvenliğini sağlamak ve arama-kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere devriye faaliyetlerine başladıklarını dile getirdi. Amondoc, yetkililerin saldırıyı gerçekleştirenleri henüz tespit edemediğini kaydetti.

 

James Wani Igga: Vahşi bir katliam

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı James Wani Igga da yaptığı açıklamada, Khor Kaltan’daki saldırıyı “vahşi bir katliam” olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenleri “yerel ekonominin bel kemiği” olarak tanımladı.

 

Igga, kayıp kişilere yönelik arama çalışmalarının sürmesi nedeniyle can kaybının artabileceği uyarısında bulundu. Bu olay, Jebel Iraq bölgesinde ilk kez yaşanmıyor. Bölge son aylarda, çoğunlukla altın yataklarına erişim konusundaki anlaşmazlıklarla bağlantılı çok sayıda saldırıya sahne olmuştu.

Tuğrul

Yapanlar siyonist iblisi, insanlık düşmanlarıdır
