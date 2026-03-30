  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Orta Doğu'daki üslerini İsrail’e taşımasını istedi Trump'a beraber yaşayalım teklifi Sisi’den Trump’a çağrı: Bize yardım et Irak'ta Sadr'dan "Büyük Şeytan"a karşı meydan okuma! "Siyonist-Amerikan alçaklığına dur deyin!" CHP'li Görele Belediye Başkanı tarafından taciz skandalıyla gündeme gelmişti! Otomobilin çarptığı genç kızdan acı haber geldi Utanacak yerleri de kalmadı! CHP kadın kolları Başkanı fuhuşçu başkana böyle sahip çıktı Burhanettin Duran müjdeledi: Milli Teknoloji Hamlesi'nde tarihi gün! Yarın yeni bir safhaya geçiyoruz Uluslararası balıkçılık lisansını Türkiye’ye verdiler Somali’nin balıkları da Türk’e emanet Annesini evde aşığıyla basıp bıçakladı, anne ise polisleri tokatladı! Hem ümitlendirdi hem de tehdit etti! Sarı Şeytan'dan İran'a 'yok ederiz' çıkışı Kuveyt'teki su arıtma tesisine biz değil, İsrail saldırdı Siyonistten sahte bayrak operasyonu
Dünya Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat
Dünya

Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat

Hırvat lider Milanovic, İsrail ile silah ticareti yaptığı gerekçesiyle bölgede "güvenlik tehdidi" olarak nitelendirilen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in "katılmaması" için zirve iptal etti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail ile silah ticareti yaptığı gerekçesiyle bölgede "güvenlik tehdidi" olarak nitelediği Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katılımı nedeniyle "Brdo-Brijuni Süreci" Liderler Zirvesi'ni iptal etti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milanovic'in, Vucic'in son dönemde yaptığı açıklamalar ve siyasi duruşu nedeniyle ülkesinde mayısta yapılması planlanan "Brdo-Brijuni Süreci" Liderler Zirvesi'ne gelmemesi gerektiğini belirttiği ifade edildi.

 

Zirveyi iptal etme kararı aldı

Açıklamada, Hırvat liderin, İsrail ile silah ticareti yaptığı gerekçesiyle bölgede "güvenlik tehdidi" olarak nitelendirilen Vucic'in katılımı nedeniyle zirveyi iptal etme kararı aldığı aktarıldı.

İptal kararının zirveye katılması planlanan tüm liderlere ulaştırıldığına işaret edilen açıklamada, gerekli koşulların sağlanması durumunda zirvenin düzenlenmesinin yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de iptal kararının yerinde olduğu değerlendirmesinde bulundurarak, "Orada zaten işim yoktu. Ancak her zaman diyaloğa açığım." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, Hırvatistan, Arnavutluk ve Kosova arasındaki savunma işbirliğini "bölgesel tehdit" olarak değerlendirirken, Milanovic de benzer açıklamayı İsrail ile silah ticareti yapan Vucic için yapmıştı. İki lider, son dönemdeki açıklamaları nedeniyle birçok kez karşı karşıya gelmişti.

 

Brdo-Brijuni Süreci

Brdo-Brijuni Süreci, Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme sürecini değerlendirmek, bölge ülkelerinin aralarındaki mevcut sorunlarının çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunmak ve tüm bölge ülkelerinin çıkarına olacak ekonomik ve altyapısal öncelikleri belirlemek üzere Slovenya ve Hırvatistan'ın inisiyatifinde 2013'te başlatıldı.

Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile AB üyesi ülkeler arasındaki en üst seviyede resmi olmayan diyalog ortamı sağlayan Brdo-Brijuni Süreci zirvelerinin düzenlenmesine, Hırvatistan'ın AB üyesi olduğu 1 Temmuz 2013'te karar verilmişti.

İlk kez 1 Temmuz 2013'te Zagreb'de düzenlenen zirve, daha sonra dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da katılımıyla 25 Temmuz'da Slovenya'nın Kranj kenti yakınındaki Brdo'da yapılmış ve bu nedenle "Brdo-Brijuni Süreci" olarak adlandırılmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23