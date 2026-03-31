Mauro Icardi uzattıkça uzattığı izninden nihayet İstanbul'a dönebildi! Olay çıkartmıştı menajeri... 43 yıldır atıl olan rotayı teklif etti: Suriye Lideri Şara’dan Hürmüz’ü baypas önerisi Kalp dostu meğer o gıdalar: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Risk faktörleri yok oluyor! Kalp masajında ilk dakikalar kritik: CPR uygulamaları profesyonelce... Kıymeti bilinmeyen mucize! Yol kenarında yetişiyor, sağlığa katkısı saymakla bitmiyor Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar... Ağrı kesicilere dikkat: Bilinçsiz kullanım... Orkun Kökçü'nün olduğu yerde tekrar kiralığa gidiyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5G dönemini resmen başlattı! “5G'yi 2 sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız” Uzmanlar açıkladı! Katarakt nasıl tedavi edilir? Aman dikkat: Resmen belli oldu! Orta saha krizinin patlak verdiği dönemde bu da olacak mı?
Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar... Ağrı kesicilere dikkat: Bilinçsiz kullanım...
Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar... Ağrı kesicilere dikkat: Bilinçsiz kullanım...

Masum görünen o ilaçlara hayatımız boyunca dikkat etmek zorundayız.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzm. Dr. Erhan Yazıcı, ağrı kesicilerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımının kalp sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Günlük yaşamda sıkça başvurulan ağrı kesicilerin masum gibi görünse de özellikle uzun süreli ve yüksek dozda kullanımının kalp ve damar hastalıkları riskini artırabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Erhan Yazıcı, "Toplumda reçetesiz ilaç kullanımının yaygın olması, bireylerin bu tür ilaçları hekim önerisi olmadan tüketmesine neden oluyor. Ancak bu durum, farkında olunmadan kalp sağlığını tehdit edebiliyor" dedi.

Özellikle nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) grubunda yer alan ağrı kesicilerin, tansiyon yükselmesine, damar yapısında bozulmalara ve pıhtılaşma riskinde artışa yol açabileceğini belirten Yazıcı, bu durumun kalp krizi ve felç gibi ciddi sonuçlara zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzm. Dr. Erhan Yazıcı, "Kalp hastalığı öyküsü olan bireyler, hipertansiyon hastaları ve ileri yaş grubu, ağrı kesici kullanımında çok daha dikkatli olmalıdır.

Bu hastalar mutlaka doktor kontrolünde ilaç kullanmalıdır" şeklinde konuştu.

Ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımında böbrek fonksiyonlarında bozulma, vücutta sıvı tutulumu ve buna bağlı kalp yükünde artış gibi problemlerin de görülebileceğini belirten Yazıcı, bilinçsiz ilaç kullanımının sadece mevcut hastalıkları kötüleştirmekle kalmayıp yeni sağlık sorunlarını da tetikleyebileceğini söyledi.

Toplum sağlığını korumak adına vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Erhan Yazıcı, "Ağrı kesiciler dahil olmak üzere hiçbir ilaç, doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır.

Özellikle kronik hastalığı olan bireyler, düzenli kullandıkları ilaçlarla etkileşim riski açısından mutlaka uzman görüşü almalıdır" diye konuştu.

Sağlıklı bir kalp için bilinçli ilaç kullanımı şart

Son olarak, ağrı kesici kullanımında doz ve süreye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Erhan Yazıcı, sağlıklı bir yaşam için bilinçli ilaç kullanımının önemine dikkat çekti.

