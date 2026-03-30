Dünya Endişelendiren nükleer savaş açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin endişelendiren ifadeler kullandı. İran ve İsrail arasında bir nükleer çatışmanın kaçınılmaz olduğunu belirten Medvedev, ABD ile İsrail'in son hamlelerinin bu süreci hızlandırdığını söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Medvedev, İran ile İsrail arasında nükleer bir çatışmanın kaçınılmaz hale geldiğini savunarak, ABD ve İsrail'in son adımlarının bu süreci hızlandırdığını öne sürdü.

 

"RİSKLER DAHA DA ARTTI"

Medvedev, Washington yönetiminin Orta Doğu'daki nükleer tehditleri ortadan kaldırma iddialarına rağmen, yaşanan son gelişmelerin riskleri azaltmak yerine daha da artırdığını ifade etti. Askeri operasyonların, olası bir çatışmanın nedenlerini ortadan kaldırmadığını belirten Medvedev, aksine tarafları daha büyük bir gerilime sürüklediğini söyledi.

 

"KAÇINILMAZ BİR SONUÇ" DEĞERLENDİRMESİ

Rus yetkili, ortaya çıkan tabloyu olumsuz olarak nitelendirse de, ABD ve İsrail'in son hamlelerinin bu sonucu kaçınılmaz hale getirdiğini dile getirdi. Medvedev'e göre mevcut süreç, bölgedeki güç dengelerini daha da kırılgan hale getiriyor.

28 ŞUBAT'TAN BU YANA GERİLİM TIRMANIYOR

Bölgede tansiyon, 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan askeri operasyonlarla yükseldi. Tahran dahil birçok noktayı hedef alan saldırılarda yıkım ve sivil kayıplar yaşandığı bildirildi. Buna karşılık İran da İsrail'e ve Orta Doğu'daki ABD askeri noktalarına yönelik misilleme saldırıları düzenledi.

 

GEREKÇE NÜKLEER PROGRAM

Washington ve Tel Aviv yönetimleri operasyonu başlangıçta İran'ın nükleer programına karşı önleyici bir adım olarak savunurken, süreç içinde Tahran'da rejim değişikliği hedefinin de açık şekilde dile getirildiği belirtiliyor.

ABD'den Rusya'yı çıldırtan saldırı!
Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! 121 Ukrayna İHA'sı vuruldu
ABD'nin 10 bin asker sevki sonrası Rusya'dan jet hızında hamle
Zelensky'den Orta Doğu bombası: Rusya, İran'a yüzde yüz yardım ediyor!
