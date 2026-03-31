Mauro Icardi uzattıkça uzattığı izninden nihayet İstanbul'a dönebildi! Olay çıkartmıştı menajeri... 43 yıldır atıl olan rotayı teklif etti: Suriye Lideri Şara’dan Hürmüz’ü baypas önerisi Kalp dostu meğer o gıdalar: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Risk faktörleri yok oluyor! Kalp masajında ilk dakikalar kritik: CPR uygulamaları profesyonelce... Kıymeti bilinmeyen mucize! Yol kenarında yetişiyor, sağlığa katkısı saymakla bitmiyor Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar... Ağrı kesicilere dikkat: Bilinçsiz kullanım... Orkun Kökçü'nün olduğu yerde tekrar kiralığa gidiyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5G dönemini resmen başlattı! “5G'yi 2 sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız” Uzmanlar açıkladı! Katarakt nasıl tedavi edilir? Aman dikkat: Resmen belli oldu! Orta saha krizinin patlak verdiği dönemde bu da olacak mı?
Kalp masajında ilk dakikalar kritik: CPR uygulamaları profesyonelce...
Kalp masajında ilk dakikalar kritik: CPR uygulamaları profesyonelce...

Kalp krizi konusunda profesyonelce eğitimler almalı ve her türlü senaryoya hazırlıklı olmak şart...

Başakşehir’de meydana gelen kazada kalbinin durduğu belirtilen ve yapılan müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülen polis memuru, kalp masajı ve resüsitasyon konusunu yeniden gündeme taşıdı. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, ani kalp durmalarında profesyonel ve zamanında yapılan müdahalenin hayati önem taşıdığını belirterek, yapılması gerekenleri sıraladı.

Başakşehir’de meydana gelen kazada kalbinin durduğu belirtilen ve yapılan resüsitasyon müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen polis memurunun ardından, kalp masajı ve yeniden canlandırma uygulamaları bir kez daha gündemin merkezine oturdu. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, ani kalp durmalarında profesyonel kişilerce yapılan müdahalenin yaşamsal önem taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp durması gibi kritik durumlarda resüsitasyon, yani yeniden canlandırma ya da CPR uygulamalarının doğru kişiler tarafından yapıldığında son derece başarılı sonuçlar verebildiğini belirtti. Özellikle genç hastalarda olumlu geri dönüşlerin daha sık görülebildiğini ifade eden Boztosun, bazı vakalarda 45 dakika, 1 saat, hatta 1,5 saate kadar yeniden canlandırma uygulandığını ve ehil ellerde hastaların yeniden hayata döndürülebildiğini kaydetti.

Boztosun, burada en önemli unsurun zamanında ve doğru müdahale olduğuna dikkat çekerek, "Ne kadar erken kalp masajı, ne kadar erken solunum desteği ve ne kadar erken müdahale edilirse hem sağ kalım hem de kalbin ve beynin yeniden fonksiyon kazanması açısından o kadar iyi sonuçlar elde ediliyor mesajını verdi.

Kalp masajı konusunda eğitimi olmayan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Bilal Boztosun, bilinçsiz müdahalenin ciddi riskler doğurabileceğini söyledi. Böyle durumlarda ilk olarak hastanın rahat nefes alabileceği bir pozisyona getirilmesi gerektiğini belirten Boztosun, boynu sıkan kravat, bağ ya da kıyafetlerin gevşetilmesini, hastanın uygun bir ortama alınmasını ve kusma varsa akciğerlere kaçışı önleyecek şekilde pozisyon verilmesini önerdi.

Bu ilk adımların ardından mutlaka 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesi gerektiğini vurgulayan Boztosun, deneyimli sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaların sağ kalım oranının çok daha yüksek olduğunu ifade etti.

İnsanların yoğun bulunduğu halı sahalar, konser alanları, stadyumlar ve benzeri kalabalık ortamlarda da benzer acil durumlarla karşılaşılabildiğini belirten Boztosun, bu tür olaylarda profesyonel müdahalenin belirleyici rol oynadığını söyledi. Doğru kalp masajı, yeterli solunum desteği ve gerekli durumlarda uygun tıbbi destekle başarılı sonuçlar alınabildiğini dile getiren Boztosun, müdahalede yaşanan gecikmenin ise tabloyu ağırlaştırdığını aktardı.

Beynin uzun süre oksijensiz kalmasının ciddi risk oluşturduğunu belirten Boztosun, kalp yeniden çalışsa bile beynin aynı şekilde toparlanamayabileceğini söyledi. Bu nedenle ani kalp durmalarında saniyelerin bile büyük önem taşıdığına işaret etti.

Prof. Dr. Bilal Boztosun, her bilinç kaybı ya da nöbet tablosunun kalp durması anlamına gelmeyebileceğini de hatırlattı. Bazen epilepsi ya da sara nöbeti geçiren hastalara kalp krizi geçiriyor düşüncesiyle yanlış müdahale yapılabildiğini belirten Boztosun, bu durumun istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

Vatandaşların yalnızca bu konuda profesyonel eğitim aldıysa müdahalede bulunması gerektiğini vurgulayan Boztosun, aksi durumda en doğru adımın hastayı güvenli tutmak ve vakit kaybetmeden 112’yi aramak olduğunu söyledi.

Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"
Dünya

Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'dan yapılan açıklamada "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımız saldırıya uğradı" denildi...
Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat
Dünya

Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat

Hırvat lider Milanovic, İsrail ile silah ticareti yaptığı gerekçesiyle bölgede "güvenlik tehdidi" olarak nitelendirilen Sırbistan Cumhurbaşk..
Şehit Yakınına Küfreden Türkkan’ın Mutlu Günü: Yüzükler emekli asker İlker Başbuğ’dan!
Siyaset

Şehit Yakınına Küfreden Türkkan’ın Mutlu Günü: Yüzükler emekli asker İlker Başbuğ’dan!

Şehit yakınına küfreden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Lütfü Türkkan, geçmişte hafızalardan silinmeyen o skandal görüntülerin ardından bu k..
Yeni İstanbul olabilir! Birikimi olanlar hızla ev ve arsa almaya başladı
Ekonomi

Yeni İstanbul olabilir! Birikimi olanlar hızla ev ve arsa almaya başladı

İstanbul’da hızla yükselen yaşam maliyetleri, artan kira fiyatları ve bitmeyen metropol stresi, milyonlarca kişiyi yeni arayışlara yöneltiyo..
CHP’lilere dokunan yanıyor! Tacizi ifşa etti hayatıyla ödedi
Gündem

CHP’lilere dokunan yanıyor! Tacizi ifşa etti hayatıyla ödedi

İmamoğlu’nun yolsuzluktan yargılandığı bir davada gizli tanık iken beylik tabancası ile intihar eden amcası Ali İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Bel..
Sıcak saatler! İsrail vuruluyor
Dünya

Sıcak saatler! İsrail vuruluyor

İran'ın art arda düzenlediği iki misillemede terör devleti İsrail'in merkezinde başkent Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok kentte si..
