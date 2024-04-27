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İşte siyasilerin uzak durması gereken kişilerin en başında gelen isim! Ahmet Hakan açıkladı! Böyle dansözlük gerçekten görülmedi

2024-04-27 11:46:00
İşte siyasilerin uzak durması gereken kişilerin en başında gelen isim! Ahmet Hakan açıkladı! Böyle dansözlük gerçekten görülmedi

Ahmet Hakan, seçimlerden önce “Taksimetreleri kurun / Geliyor Murat Kurum” diye slogan atan, ancak şimdilerde Ekrem İmamoğlu’na yanlamaya çalışan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’yu yerden yere vurdu. “Eyüp Aksu, siyasilerin uzak durması gereken kişilerin en başında geliyor” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

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#1
Foto - İşte siyasilerin uzak durması gereken kişilerin en başında gelen isim! Ahmet Hakan açıkladı! Böyle dansözlük gerçekten görülmedi

“- TAKSİMETRELERİ KURUN: Eyüp Aksu diye bir adam var. Taksiciler Odası Başkanı. Bu adam, “Taksimetreleri kurun / Geliyor Murat Kurum” diye slogan atıyordu. Seçim bitti. Eyüp Aksu, taksimetresini resmen İmamoğlu’na kurmuş durumda.

#2
Foto - İşte siyasilerin uzak durması gereken kişilerin en başında gelen isim! Ahmet Hakan açıkladı! Böyle dansözlük gerçekten görülmedi

Önce sözlü şirinlikler, ardından da İmamoğlu’nu ziyaret etmeler falan.

#3
Foto - İşte siyasilerin uzak durması gereken kişilerin en başında gelen isim! Ahmet Hakan açıkladı! Böyle dansözlük gerçekten görülmedi

Daha önce demiştim, yine diyorum: Eyüp Aksu, siyasilerin uzak durması gereken kişilerin en başında geliyor.”

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