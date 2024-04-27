2024-04-27 11:46:00 İşte siyasilerin uzak durması gereken kişilerin en başında gelen isim! Ahmet Hakan açıkladı! Böyle dansözlük gerçekten görülmedi
Ahmet Hakan, seçimlerden önce “Taksimetreleri kurun / Geliyor Murat Kurum” diye slogan atan, ancak şimdilerde Ekrem İmamoğlu’na yanlamaya çalışan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’yu yerden yere vurdu. “Eyüp Aksu, siyasilerin uzak durması gereken kişilerin en başında geliyor” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: