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İşte Sancaktepe'deki helikopter kazasından ilk fotoğraflar...

  • İstanbul Sancaktepe’de bir mahalleye askeri helikopter düştü.

  • Kazada 4 askerin şehit 1 askerin ise yaralı olduğu bildirildi.

  • Bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi

  • Olay sırasında çevrede büyük korku yaşanırken, helikopter düştüğü alandaki ev ve araçlara da zarar verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

  • Helikopterin düşüş sebebiyle ilgiliyse soruşturma başlatıldı.

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