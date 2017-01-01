İşte Sancaktepe'deki helikopter kazasından ilk fotoğraflar...
İstanbul Sancaktepe’de bir mahalleye askeri helikopter düştü.
Kazada 4 askerin şehit 1 askerin ise yaralı olduğu bildirildi.
Bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi
Olay sırasında çevrede büyük korku yaşanırken, helikopter düştüğü alandaki ev ve araçlara da zarar verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Helikopterin düşüş sebebiyle ilgiliyse soruşturma başlatıldı.