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Yaşam
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İşte o mucize bitki! Kendi kendine yetişiyor ve iyi para ediyor

2023-04-17 17:23:14
İşte o mucize bitki! Kendi kendine yetişiyor ve iyi para ediyor

Tam bir şifa deposu olduğu belirtilen çiriş otu Erzincan’da tezgahlarda yerini aldı.

#1
Foto - İşte o mucize bitki! Kendi kendine yetişiyor ve iyi para ediyor

Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, Erzincan’da pazarcıların geçim kaynağı oluyor. Zengin bitki örtüsü çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından öne çıkan Erzincan’da, ilkbahar aylarında dağlık alan, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu toplanmaya başlandı.

#2
Foto - İşte o mucize bitki! Kendi kendine yetişiyor ve iyi para ediyor

Dağlık ve kayalık arazilerde çiriş otu toplayan vatandaşlar, bıçak yardımıyla kökünden kestikleri bu otları özenle torbalara yerleştirerek sırtlarında evlerine taşıyor. Bin bir zahmetle toplanan çiriş otlarını çamur ve yabani otlardan temizleyen vatandaşlar, çiriş otunun bir kısmını yemeklerde kullanmak üzere kendilerine ayırırken, ihtiyaç fazlasını da kilogramı 30 liradan satıyor.

#3
Foto - İşte o mucize bitki! Kendi kendine yetişiyor ve iyi para ediyor

Yörede "gulik" olarak da adlandırılan ve yemeklere lezzet katan çiriş otundan genellikle çorba, gözleme ve konserve yapılıyor.

#4
Foto - İşte o mucize bitki! Kendi kendine yetişiyor ve iyi para ediyor

Sürekli doğada yetişen bu tür ürünleri toplayıp satarak geçimini sağlayan seyyar satıcı İsa Kurt, bunun gibi dağ ürünlerinin tamamen şifa kaynağı olduğunun altını çizerek, “Çok yararlı bir bitki, özellikle bağırsaklarında sorun yaşayanlar için bire bir şifa kaynağı.

#5
Foto - İşte o mucize bitki! Kendi kendine yetişiyor ve iyi para ediyor

Kilo vermek isteyenlerde tercih ediyor. Tamamen doğal yetişiyor. Özellikle hemoroid hastaları doktor doktor gezmesin boşuna. Biz bunu hem kendimizde hem de hastalarda test ettik denedik. Her derde deva ama özellikle basuru olanlar buyursunlar denesinler. Şuan da 30 liradan satıyoruz ama havalar daha da ısınsın bu fiyatlar düşecektir. Şuan yılın ilk ürünleri, az olduğu için fiyat çok gelebilir ama ilerleyen günlerde fiyat düşecektir.

#6
Foto - İşte o mucize bitki! Kendi kendine yetişiyor ve iyi para ediyor

Çeşit çeşit bazı yemeklerde çirişi kullandığını belirten vatandaşlar, “Ben bulduğum zaman hep alıyorum ve çorbasını yapıyorum, kavurmasını yapıyorum, böreğini yapıyorum, ıspanak gibi pırasa gibi kullanıyorum. Hormonlu yemek başka, dağlarda yemek başka. Dağlarda ki kendi halinde biten bir sebzemiz. Her derde deva. Hiç olmazsa köküne ilaç dökülmüyor. Tamamen doğal. Bunu yemesi çok güzel. Bunu yapıp yoğurtla yiyin. Tereyağında yapacaksınız. Kızartması da güzel oluyor. Et yerine bunu alıp yemek lazım. Dağlarda yetişiyor ve hormonsuz doğal bir ürün” ifadelerini kullandı.

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