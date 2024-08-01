İşte o görüntüler! Haniye'nin şehit edildiği yer ortaya çıktı

Haniye'nin şehit olduğu binanın görüntüsü ortaya çıktı: Tek kat hedef alındı İran Cumhurbaşkanlığına ait konutta yalnızca Haniye'nin bulunduğu katın vurulduğu ve diğer kısımların zarar görmediği ortaya çıktı. Amerikan merkezli New York Times'tan Farnaz Fassihi isimli gazetecinin İranlı bir yetkiliden aldığını vurguladığı, binanın saldırı sonrasında yayınlanan görüntülerinde, kompleksin vurulduğu tahmin edilen bir bölümüne yeşil bir set çekildiği görüldü. Hamas yetkilisi El Hayya da, füzenin doğrudan Haniye'nin bulunduğu noktaya isabet ettiğini ifade etmişti. Saldırıdan birkaç gün önce çekilen uydu görüntüsünde, binanın dışında yeşil bir set olmadığı da görülüyor. Birçok yerel kaynağın ortak görüşü, saldırının Haniye'nin kaldığı odaya düzenlendiği ve İranlı yetkililerin saldırının ardından hedef alınan kısmı örttüğü yönünde. Kompleks, Tahran’ın en kuzeyinde; 35.81931, 51.41559 koordinatlarında bulunuyor.