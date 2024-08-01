2024-08-01 11:57:05 İşte o görüntüler! Haniye'nin şehit edildiği yer ortaya çıktı
Terör devleti İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'yi İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği saldırıyla şehit etti. İran Cumhurbaşkanlığına ait konutta yalnızca Haniye'nin bulunduğu katın vurulduğu ve diğer kısımların zarar görmediği ortaya çıktı. Görüntüleri servis eden Amerikan basını, birkaç gün öncesine ait uydu görüntülerinde hedef alınan kata çekilen yeşil setin olmadığını da paylaştı. Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye, terör devleti İsrail'in suikastında şehit oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken Tahran yönetimi Haniye'nin şehit olması dışında resmi bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.