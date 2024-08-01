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İşte o görüntüler! Haniye'nin şehit edildiği yer ortaya çıktı

2024-08-01 11:57:05
İşte o görüntüler! Haniye'nin şehit edildiği yer ortaya çıktı

Terör devleti İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'yi İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği saldırıyla şehit etti. İran Cumhurbaşkanlığına ait konutta yalnızca Haniye'nin bulunduğu katın vurulduğu ve diğer kısımların zarar görmediği ortaya çıktı. Görüntüleri servis eden Amerikan basını, birkaç gün öncesine ait uydu görüntülerinde hedef alınan kata çekilen yeşil setin olmadığını da paylaştı. Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye, terör devleti İsrail'in suikastında şehit oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken Tahran yönetimi Haniye'nin şehit olması dışında resmi bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

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Foto - İşte o görüntüler! Haniye'nin şehit edildiği yer ortaya çıktı

Haniye'nin şehit olduğu binanın görüntüsü ortaya çıktı: Tek kat hedef alındı İran Cumhurbaşkanlığına ait konutta yalnızca Haniye'nin bulunduğu katın vurulduğu ve diğer kısımların zarar görmediği ortaya çıktı. Amerikan merkezli New York Times'tan Farnaz Fassihi isimli gazetecinin İranlı bir yetkiliden aldığını vurguladığı, binanın saldırı sonrasında yayınlanan görüntülerinde, kompleksin vurulduğu tahmin edilen bir bölümüne yeşil bir set çekildiği görüldü. Hamas yetkilisi El Hayya da, füzenin doğrudan Haniye'nin bulunduğu noktaya isabet ettiğini ifade etmişti. Saldırıdan birkaç gün önce çekilen uydu görüntüsünde, binanın dışında yeşil bir set olmadığı da görülüyor. Birçok yerel kaynağın ortak görüşü, saldırının Haniye'nin kaldığı odaya düzenlendiği ve İranlı yetkililerin saldırının ardından hedef alınan kısmı örttüğü yönünde. Kompleks, Tahran’ın en kuzeyinde; 35.81931, 51.41559 koordinatlarında bulunuyor.

#2
Foto - İşte o görüntüler! Haniye'nin şehit edildiği yer ortaya çıktı

Zafiyet mi ihanet mi? Güvenlik ve politika uzmanları, füze veya uçaktan atılan bir bombanın bu denli isabetli olmayacağı, hedef alınan konutta daha fazla hasar bırakacağı konusunda fikir bildiriyor. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında uzmanlar, işin içerisinde istihbarat desteği olmadan böyle bir saldırının gerçekleştirilemeyeceği de belirtiliyor.

#3
Foto - İşte o görüntüler! Haniye'nin şehit edildiği yer ortaya çıktı

İran, istihbarat için ABD'yi suçladı Öte yandan eleştirilerin hedefi haline gelen İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil oturumla toplanmasını istedi. BMGK'ya sunulan mektupta, bu korkunç olay ışığında İsrail rejiminin stratejik müttefiki ve destekçisi ABD'nin rolünün göz ardı edilemeyeceği belirtilerek, "Bu olay, ABD'nin onayı ve istihbarat desteği olmadan gerçekleşemezdi." değerlendirmesi yapıldı.

#4
Foto - İşte o görüntüler! Haniye'nin şehit edildiği yer ortaya çıktı

ABD basınına göre, saldırının gerçekleştiği nokta

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