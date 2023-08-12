  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

FETÖ firarisi o hakim yakalandı

‘Yapamazsınız’ diyenlere inat! Türk öğrenci̇lerden müthi̇ş üreti̇m

Türkiye'den İHA TOGAN satın aldılar! Hemen sınır hattına yolladılar... Bu İHA için onlarca ülke sıraya girecek

Transfer bombardımanı, Ali Koç 2 yıldızı daha getiriyor: Ortalık her an karışabilir!

Ortalık her an karışabilir! Kardeş ülke Türkiye'den aldığı silahı Rusya'nın en büyük düşmanına veriyor

Zelenski 'İhanet' dedi, hepsini görevden aldı! Savaşın ortasında peş peşe kötü haber

Türkiye’ye ilan etti: Tamı tamına açıklama! Artık gitmek mecbur oldu! Ağzından kaçırdı…

Onların yaptığını birçok kişi yapmaz! Fred'in ardından bir bomba daha...

4’te 1’i tamamlandı! Dev eserde sona doğru

Rakipleri Mersin'e, Beşiktaş tersine gidiyor! Bu anlaşma öyle böyle değil! Kritik bilgiyi ilk kez paylaştı
Sağlık
11
İşte o besinler! Mide şişkinliğe son veriyor

2023-08-12 11:11:43
İşte o besinler! Mide şişkinliğe son veriyor

Son yıllarda gerek yanlış yaşam alışkanlıklarının gerekse modern çağın vazgeçilmezi stresin yol açtığı sorunlardan biri olan mide şişkinliği giderek yaygınlaşıyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, ülkemizde her 3 kişiden 1’inin karşılaştığı mide şişkinliğine; yanlış beslenme davranışı, öğünde dengeli olmayan yiyecek seçimleri ve sindirim sisteminin tolere edemediği besinlerin tüketiminin yol açabildiğini belirterek “Genelde yemekten sonra aşırı gaz üretimi, sindirim sistemi kaslarının hareketindeki bozukluklar, mide asidi veya sindirim enzimlerinin azalması ve bağırsakta yaşayan bakteriler tarafından üretilen gaz ya da yemek yerken yutulan hava gibi nedenlere bağlı da gelişebilmektedir. Mide şişkinliği; karın bölgesinde şişkinlik, karın ağrısı, midede doluluk hissi, bulantı, gaz çıkarma, geğirme, kramp, spazm, dolgunluk ve iştahsızlık gibi şikayetlerle de görülebilir” dedi. Bu durumun sık yaşanmasının kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Çelik, bu sorunları olanların mutlaka hekime danışmaları, ayrıca günlük yaşam alışkanlıklarında bazı kurallara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, mide şişkinliğine karşı faydalarıyla öne çıkan 10 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

#1
Foto - İşte o besinler! Mide şişkinliğe son veriyor

Elma sirkesi Organik elma sirkesinin içerdiği maya sindirim sistemi için yararlı birçok bakteri bulundurur. Asitli yapısına rağmen alkalize edici bir etkiye sahiptir ve mide asidini tedavi etmeye yardımcı olarak mide yanması ve şişkinliğini rahatlatır. Mide asidinin azalmasıyla oluşan şişkinliğe karşı da fayda sağlar. Yemekten önce bir yemek kaşığı organik elma sirkesini suyla seyreltip içebilir veya salatanıza ekleyebilirsiniz.

#2
Foto - İşte o besinler! Mide şişkinliğe son veriyor

Fesleğen Fesleğen, mide asidi, gaz ve şişkinliğin giderilmesinde ve rahatlamasında etkilidir. Yatıştırıcı özelliğiyle yemeklerde, salatalarda çiğ olarak kullanabilir veya 4-5 fesleğen yaprağını kaynatıp ılık bir şekilde çayını içebilirsiniz.

#3
Foto - İşte o besinler! Mide şişkinliğe son veriyor

Tarçın Mide yanması, şişkinlik, hazımsızlık gibi rahatsızlıkların tedavisinde antiasit ilaçlar sıklıkla kullanılmaktadır. Benzer etki gösteren tarçın doğal bir antiasit gibi çalışır ve mide şişkinliğinin giderilmesine yardımcı olur. Günde 2 kez tarçın çayı şeklinde içebilir, toz formunu çorba veya ılık laktozsuz süt ile tüketebilirsiniz.

#4
Foto - İşte o besinler! Mide şişkinliğe son veriyor

Ananas Ananas birçok meyveden farklı olarak bir enzim ailesi olan bromelain içerir. Bromelain protein sindirimine yardımcı olur. Sindirimi destekleyerek midede kalma süresini kısaltır ve şişkinlik, hazımsızlık gibi rahatsızlıkların azalmasına katkı sağlar. İki parmak kalınlığında, olgunlaşmış 1 dilim ananas ara öğünlerde tüketilebilir. Kan şekerini yükseltme hızı da düşük olduğundan diyabet, insülin direnci gibi kan şekeri metabolizması ile ilgili hastalıklarda da tercih edilebilir. Gebeliğin ilk 3 ayında olanlar, kan sulandırıcı ilaç, antiepileptik ilaç kullanan kişiler tüketim sıklığı ve miktarına dikkat etmelidir.

#5
Foto - İşte o besinler! Mide şişkinliğe son veriyor

Kivi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik “Proteinden zengin besinlerin sindirimi ve mideden boşalma hızı daha uzundur. Proteinleri sindirmeye yardımcı bir enzim olan actinidin içeren kivi bu sayede sindirime, şişkinlik ve şişkinliğe bağlı meydana gelen semptomların azalmasına yardımcı olur. Potasyumdan zengin bir meyve olan kiviyi böbrek yetmezliği olan, hemodiyaliz alan hastalar hekim veya diyetisyen kontrolünde tüketmelidir” diyor.

#6
Foto - İşte o besinler! Mide şişkinliğe son veriyor

Fermente Lahana Turşusu Enzim içeriği yüksek, probiyotik bakterilerden zengin besinlerden biri olan lahana turşusu sindirim şikayelerini ve buna bağlı gelişen mide şişkinliğini azaltabilir. Ancak hipertansiyonu olan kişiler içerdiği tuz miktarından dolayı tüketiminden kaçınmalıdır. Aşırı tüketimi günlük tuz alımının artmasına ve su kaybına neden olacağından gün aşırı ya da daha uzun aralıklarla az miktarda tüketilebilir. Guatrojenik bir besin olan lahana, guatr ya da tiroit bezi rahatsızlığı olan bireylerde de diyetten çıkarılan besinlerden biridir. Ancak hastalık şiddeti ve bireysel seyri göz önünde bulundurularak hekim veya diyetisyen kontrolünde kullanılabilir.

#7
Foto - İşte o besinler! Mide şişkinliğe son veriyor

Zencefil Mide bulantısında sıklıkla tercih edilen zencefil içerdiği enzimlerle sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasına yardımcı olarak mide şişkinliği ve buna bağlı meydana gelen krampların azalmasını destekler. Midedeki besinlerin ince bağırsağa geçişini hızlandırarak mide şişkinliğinin azalmasına yardımcı olur. Aşırı tüketimi midedeki rahatsızlıkların artmasına, ritim bozukluğuna yol açabileceğinden günde en fazla 2 kupa ılık zencefil çayı şeklinde tüketebilir. Taze olarak ise 1 küçük parça zencefili salatalarınıza rendeleyerek diyetinize ekleyebilirsiniz. Ülser gibi ilerlemiş mide rahatsızlığı olan ve safra kesesinde taş bulunan bireyler tüketiminden kaçınmalıdır.

#8
Foto - İşte o besinler! Mide şişkinliğe son veriyor

Yoğurt Yoğurtta bulunan probiyotik bakteriler midedeki enzimleri destekleyerek sindirimi kolaylaştırır. Kaymaklı yoğurtların yağ içeriği yüksektir ve mide yanması, şişkinlik, reflü gibi semptomları tetikleyebilir. Mide ile ilgili sorun yaşıyorsanız kaymaksız yoğurt tercih etmeniz daha iyi bir seçenek olacaktır. Herhangi bir intoleransınız varsa laktozsuz yoğurt tercih edebilirsiniz.

#9
Foto - İşte o besinler! Mide şişkinliğe son veriyor

Rezene Gaz şikayelerinde sıklıkla tercih edilen rezene sinirim sistemindeki düz kasları gevşeten antispazmodik etkisi ile midedeki şişkinlik, gaz ve krampları azaltabilir. Kronik ilaç kullanımı olmayan, sağlıklı bireyler günde 2 fincan rezene çayı içebilir. Yaşlı, hamile ve çoklu ilaç kullanımı olan hastalar tüketiminden kaçınmalıdır. Uzun vadeli kullanan bireyler içinse alerjik reaksiyon, ciltte döküntü gibi sorunlar yaşanmaması için 1 ay tüketim sonrasında 2-3 hafta ara verilmesi önerilmektedir.

#10
Foto - İşte o besinler! Mide şişkinliğe son veriyor

Papaya Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik “Enzim yönünden zengin besinlerden biri olan papaya, içerdiği papin ile mide şişkinliği, kabızlık ve mide yanması semptomlarını iyileştirebilir. 1 orta boy yaklşaık 150 gr papaya 1 porsiyona denk gelmektedir. Tek öğünde daha fazla tüketmek, sık sık yemek tıkalı solunum, rahat nefes alamama gibi semptomlara yol açabilir. Ayrıca böbrek taşı ve ciltte alerjik reaksiyonlar açısından da tüketim miktarına ve sıklığına dikkat edilmelidir. Gebelikte, özellikle aşırı tüketimi, düşük riskine neden olabileceğinden önerilmez” diyor.

2 katına çıktı! Aile bakanından zam müjdesi
Ekonomi

2 katına çıktı! Aile bakanından zam müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcıları için bir kez ödenen ve geçen yıl 2 bin 157 lira olan "..
Merkez Bankası kritik gelişmeyi Türkiye’ye duyurdu! Müthiş haber müthiş: Tamı tamına 674 milyon dolar
Kobi

Merkez Bankası kritik gelişmeyi Türkiye’ye duyurdu! Müthiş haber müthiş: Tamı tamına 674 milyon dolar

Merkez Bankası haziran ayı cari işlemler dengesini açıkladı. Buna göre Haziran ayında cari işlemler hesabı 674 milyon ABD doları fazla kayde..
Kızıldeniz'de her an büyük tehlike: 8 yıldır gemi demirli haldeydi! Safer'deki petrol tahliye edildi
Dünya

Kızıldeniz'de her an büyük tehlike: 8 yıldır gemi demirli haldeydi! Safer'deki petrol tahliye edildi

Yemen'in Kızıldeniz açıklarında demirli halde bulunan gemi tehlike saçıyordu! 1 milyon varilden fazla petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski ta..
Emine Erdoğan'dan duygu yüklü paylaşım
Yaşam

Emine Erdoğan'dan duygu yüklü paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından deniz kaplumbağalarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Biz kor..
Rusya'nın KKTC kararına sinirlendiler: Putin bizi sırtımızdan bıçakladı
Gündem

Rusya'nın KKTC kararına sinirlendiler: Putin bizi sırtımızdan bıçakladı

Rusya'nn KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da konsolosluk hizmeti vermeye hazırlanması, Yunan ve Rum tarafında geniş yankı buldu. Rusya'nın Türkiye'..
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı'ya muhalefetten hakaret yarışı!
Siyaset

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı'ya muhalefetten hakaret yarışı!

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23