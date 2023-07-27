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Yaşam
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İşte, o barajda son durum

2023-07-27 22:40:23
İşte, o barajda son durum

Tunceli’de 29 bin 40 dekar araziye su verecek olan Cevizlidere Barajı’nda çalışmalar hızla sürüyor.

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Foto - İşte, o barajda son durum

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Çemişgezek Cevizlidere Barajında çalışmalar devam ediyor. Gövde sıyırma kazıları ve ulaşım yolları çalışmalarının devam ettiği projede yüzde 2 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı.

#2
Foto - İşte, o barajda son durum

Proje hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “29 bin 40 dekar araziye can suyu verecek Cevizlidere Barajı bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 29 bin 40 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Tuncelili üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 106 milyon 464 bin 125 lira daha fazla kazanacak. Temelden yüksekliği 63 metre olarak projelendirilen Cevizlidere Barajı’nın gövdesi eğik kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. 27 milyon 57 bin metrekare depolama hacmine sahip olacak baraj, 29.040 dekar araziye can suyu verecek” dedi.

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