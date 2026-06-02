Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O hakemden gündeme oturacak Osimhen yorumu! Rams Park'ı çıldırtacak sözler...

Emekli hakem futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaraylıları kızdıracak açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için transfer iddiaları gündemdeki yerini korurken, Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tecrübeli yorumcu, Nijeryalı yıldız için gelecek astronomik bir teklifin geri çevrilmemesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceği şimdiden yeni sezonun en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında bulunan yıldız golcü için olası transfer rakamları tartışılırken, Ahmet Çakar da konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Libero TV YouTube kanalında konuşan Ahmet Çakar, futbol dünyasında her oyuncunun bir bedeli olduğunu söyledi.

Çakar, Osimhen'in transferine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Dünya üzerinde satılmayacak bir futbolcu yoktur."

Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü hem kâr ediyorsun hem de bonservisini aldıktan sonra 1 yıl kullanmış oluyorsun. O zaman tamam."

Galatasaray cephesinden ise Osimhen'in geleceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Hem taraftar hem de kulübün yıldız futbolcudan vazgeçemeye hiç niyeti yok gibi görünüyor.

